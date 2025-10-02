Motorola Edge 70, design svelato: sarà il nostro smartphone ultrasottile

La febbre degli smartphone ultrasottili sta per iniziare e dopo Samsung e Cupertino, il prossimo modello in arrivo sarà targato Motorola. Dopo il primo avvistamento si torna a parlare del futuro Motorola Edge 70, stavolta con uno sguardo più approfondito al design grazie ad una sfilza di immagini leak.

Motorola Edge 70 nelle prime immagini leak: cosa aspettarsi dal primo modello ultrasottile

Crediti: ytechb

Nei giorni scorsi il brand ha confermato il lancio ad ottobre di Moto X70 Air: il dispositivo sarà annunciato in Cina ed arriverà con una scocca sottile e resistente. In base a quanto rivelato dall’insider evleaks, il telefono dovrebbe debuttare anche nei mercati occidentali con il nome di Motorola Edge 70.

La prima immagine ci ha anticipato il design, caratterizzato da un corpo ultrasottile ed un modulo fotografico squadrato. Ora ecco fare capolino tanti nuovi render, che mostrano le colorazioni Lily Pad e Gadget Grey, in entrambi i casi in collaborazione con Pantone.

Crediti: ytechb Crediti: ytechb

Rispetto ai modelli della serie Edge 60 il cambio di rotta è evidente: il prossimo telefono avrebbe dalla sua bordi dritti ed uno schermo Flat, contro i bordi curvi dell’attuale generazione. Il nuovo modello avrebbe una tripla fotocamera ed un modulo selfie inserito in un punch hole. Sul lato sinistro ci sarebbe il pulsante Moto AI mentre all’opposto il bilanciere del volume ed il tasto di accensione.

Motorola Edge 70 dovrebbe offrire una fotocamera principale da 50 MP con OIS mentre lato software ci sarebbe Android 16 nativo. Tuttavia al momento mancano dettagli sulle possibili specifiche.