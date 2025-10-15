Questo è il primo ultrasottile di Motorola (e arriverà anche da noi)

Lo smartphone ultrasottile di Motorola è stato annunciato ufficialmente, ma al momento si tratta di una novità per la Cina, con il nome di Moto X70 Air. La versione Global arriverà a novembre ma nel frattempo possiamo scoprire in anteprima quello che ci aspetta in termini di design e specifiche tecniche: ecco tutti i dettagli del nuovo modello del brand.

Moto X70 Air ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora in Cina)

Crediti: Motorola

L’uscita di Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air hanno aperto le porte al nuovo trend di fine 2025, che di certo ci accompagnerà per tutto il prossimo anno. Ora anche Motorola ha il suo smartphone ultrasottile, ma ha deciso saggiamente di puntare alla fascia media.

Moto X70 Air verrà annunciato in Cina il 31 ottobre e in quell’occasione saranno svelati anche i prezzi: intanto il sito ufficiale ha già pubblicato immagini e scheda tecnica, quindi sappiamo tutto.

Il modello di Cupertino misura 5,64 mm di spessore, contro i 5,8 mm del terminale di Samsung. Motorola si posiziona bene con i suoi 5,99 mm ed un peso contenuto, di appena 159 grammi; inoltre il telefono è certificato IP69 contro polvere ed acqua.

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Il dispositivo è dotato di uno schermo pOLED da 6,7″ di diagonale, con un lettore d’impronte integrato e c’è spazio perfino per un sistema di raffreddamento al liquido sotto la scocca. La batteria si ferma a 4.800 mAh ma è presente la ricarica wireless da 15W; quella cablata ha una potenza di 68W.

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore Samsung da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare e da una selfie camera, entrambe sempre da 50 MP.

Lo smartphone Moto X70 Air arriverà in versione internazionale come Motorola Edge 70: la presentazione è fissata per il 5 novembre, anche in Italia. Aspettando il debutto alle nostre latitudini ecco la scheda tecnica completa; probabilmente non subirà variazioni nel passaggio da Cina a mercati Global.

Moto X70 Air – Scheda tecnica