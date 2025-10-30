Milano Cortina 2026, svelati gli atleti del Team Samsung Galaxy

A 100 giorni esatti dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics Italia, partner olimpico e paralimpico globale, ha ufficialmente presentato il proprio Team Samsung Galaxy.
Si tratta di una squadra composta da 40 atleti azzurri, destinati a diventare i protagonisti di un ponte che unirà la tecnologia all’eccellenza sportiva, portando il sogno olimpico italiano nelle case e sui dispositivi di milioni di tifosi.
Team Samsung Galaxy, l’obiettivo dell’iniziativa
L’iniziativa, secondo il comunicato stampa del brand sudcoreano, non si configura come una semplice sponsorizzazione, ma come una partnership strategica fondata sulla condivisione di valori fondamentali: ambizione, innovazione, eccellenza e un profondo spirito di squadra.
Samsung intende celebrare non solo il talento individuale, ma anche l’impegno collettivo e la determinazione che caratterizzano il percorso di ogni atleta. Il Team Samsung Galaxy, infatti, incarna il concetto che dietro ogni grande traguardo personale c’è il sostegno cruciale di allenatori, famiglie e supporter.
La composizione della squadra riflette il meglio del panorama sportivo invernale italiano, includendo campioni affermati, stelle paralimpiche e le nuove leve pronte a stupire il mondo.
L’obiettivo di Samsung è andare oltre il semplice sostegno, proponendo una visione in cui l’innovazione tecnologica diventa strumento, alleanza e ispirazione. Le tecnologie Galaxy saranno utilizzate per abbattere le distanze, raccontare storie di passione e costruire una comunità attiva attorno agli atleti in ogni fase del loro percorso olimpico.
“In qualità di partner olimpico e paralimpico mondiale, siamo orgogliosi di supportare il talento e la dedizione di questi straordinari atleti“, ha dichiarato Paolo Bagnoli, MX Marketing Director di Samsung Electronics Italia. “Il Team Samsung Galaxy dimostra come passione e impegno possano trasformarsi in risultati straordinari quando c’è una squadra alle spalle e supporter che credono negli atleti. Grazie a Samsung Galaxy Z Flip7 vogliamo avvicinare tutti a queste storie, permettendo di viverle e condividerle in tempo reale“.
Proprio il Samsung Galaxy Z Flip 7, già protagonista a Parigi 2024, sarà il compagno di racconto ufficiale del team. Con il suo design pieghevole e le avanzate funzionalità di registrazione, il dispositivo permetterà di catturare e condividere ogni istante, dagli allenamenti più duri alla tensione delle gare, trasformando la tecnologia in un mezzo di connessione e partecipazione immersiva.
L’annuncio odierno si inserisce nella lunga tradizione che lega Samsung al Movimento Olimpico, un percorso iniziato nel 1988 a Seul e consolidatosi dal 1998 come Worldwide Partner. Con Milano Cortina 2026, l’azienda rinnova il proprio impegno a rendere i Giochi più accessibili, coinvolgenti e inclusivi che mai, confermando la tecnologia come motore di ispirazione al servizio dello sport e delle persone.
Chi sono gli atleti del Team Samsung Galaxy?
Tra i nomi di punta spiccano figure iconiche come Federica Brignone, campionessa del mondo e sciatrice alpina più titolata nella storia d’Italia, e Dominik Paris, fuoriclasse della velocità, vincitore della Coppa del Mondo di supergigante nel 2019 e dominatore di numerose discese libere. Accanto a loro, la precisione e la resistenza di Dorothea Wierer, tre volte campionessa mondiale di biathlon, e il talento cristallino di Marta Bassino, specialista dello slalom gigante.
Il team vanta anche la presenza di Giacomo Bertagnolli, autentico fuoriclasse dello sci alpino paralimpico e plurimedagliato con ben 8 medaglie alle Paralimpiadi. A rappresentare il futuro e la nuova generazione di fenomeni italiani ci saranno la giovane promessa del pattinaggio artistico Anna Pezzetta, le stelle nascenti dello sci freestyle Miro e Flora Tabanelli, e l’astro emergente dello snowboard freestyle Ian Matteoli.
Ecco l’elenco completo degli atleti italiani che compongono il Team Samsung Galaxy:
- Amedeo Bagnis – Skeleton
- Corrado Barbera – Sci alpino
- Elia Barp – Sci di fondo
- Marta Bassino – Sci alpino
- Giacomo Bertagnolli – Sci alpino Paralimpico
- Federica Brignone – Sci alpino
- Giorgia Collomb – Sci alpino
- Stefania Constantini – Curling
- Elena Curtoni – Sci alpino
- Renè de Silvestro – Sci alpino Paralimpico
- Lara Della Mea – Sci alpino
- Simone Deromedis – Ski-Cross
- Leonardo Donaggio – Ski Slopestyle
- Roland Fischnaller – Snowboard cross
- Arianna Fontana – Short track
- Loris Framarin – Snowboard
- Giovanni Franzoni – Sci alpino
- Jole Galli – Ski-Cross
- Davide Ghiotto – Pattinaggio di velocità
- Tommaso Giacomel – Biathlon
- Daniel Grassi – Pattinaggio artistico su ghiaccio
- Alex Insam – Salto con gli sci
- Nicola Liviero – Snowboard
- Francesca Lollobrigida – Pattinaggio di velocità
- Valentina Margaglio – Skeleton
- Ian Matteoli – Snowboard Slopestyle
- Michela Moioli – Snowboard Cross
- Dominik Paris – Sci
- Federico Pellegrino – Downhill Sprint
- Emanuel Perathoner – Snowboard Cross Paralimpico
- Anna Pezzetta – Pattinaggio artistico su ghiaccio
- Laura Pirovano – Sci alpino
- Matteo Rizzo – Pattinaggio artistico su ghiaccio
- Marta Rossetti – Sci alpino
- Arianna Sighel – Short Track
- Pietro Sighel – Short Track
- Flora Tabanelli – Ski Slopestyle
- Miro Tabanelli – Ski Slopestyle
- Lisa Vittozzi – Biathlon
- Dorothea Wierer – Biathlon