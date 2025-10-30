Milano Cortina 2026, svelati gli atleti del Team Samsung Galaxy

A 100 giorni esatti dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics Italia, partner olimpico e paralimpico globale, ha ufficialmente presentato il proprio Team Samsung Galaxy.

Si tratta di una squadra composta da 40 atleti azzurri, destinati a diventare i protagonisti di un ponte che unirà la tecnologia all’eccellenza sportiva, portando il sogno olimpico italiano nelle case e sui dispositivi di milioni di tifosi.

Team Samsung Galaxy, l’obiettivo dell’iniziativa

Crediti: Samsung

L’iniziativa, secondo il comunicato stampa del brand sudcoreano, non si configura come una semplice sponsorizzazione, ma come una partnership strategica fondata sulla condivisione di valori fondamentali: ambizione, innovazione, eccellenza e un profondo spirito di squadra.

Samsung intende celebrare non solo il talento individuale, ma anche l’impegno collettivo e la determinazione che caratterizzano il percorso di ogni atleta. Il Team Samsung Galaxy, infatti, incarna il concetto che dietro ogni grande traguardo personale c’è il sostegno cruciale di allenatori, famiglie e supporter.

La composizione della squadra riflette il meglio del panorama sportivo invernale italiano, includendo campioni affermati, stelle paralimpiche e le nuove leve pronte a stupire il mondo.

L’obiettivo di Samsung è andare oltre il semplice sostegno, proponendo una visione in cui l’innovazione tecnologica diventa strumento, alleanza e ispirazione. Le tecnologie Galaxy saranno utilizzate per abbattere le distanze, raccontare storie di passione e costruire una comunità attiva attorno agli atleti in ogni fase del loro percorso olimpico.

“In qualità di partner olimpico e paralimpico mondiale, siamo orgogliosi di supportare il talento e la dedizione di questi straordinari atleti“, ha dichiarato Paolo Bagnoli, MX Marketing Director di Samsung Electronics Italia. “Il Team Samsung Galaxy dimostra come passione e impegno possano trasformarsi in risultati straordinari quando c’è una squadra alle spalle e supporter che credono negli atleti. Grazie a Samsung Galaxy Z Flip7 vogliamo avvicinare tutti a queste storie, permettendo di viverle e condividerle in tempo reale“.

Proprio il Samsung Galaxy Z Flip 7, già protagonista a Parigi 2024, sarà il compagno di racconto ufficiale del team. Con il suo design pieghevole e le avanzate funzionalità di registrazione, il dispositivo permetterà di catturare e condividere ogni istante, dagli allenamenti più duri alla tensione delle gare, trasformando la tecnologia in un mezzo di connessione e partecipazione immersiva.

L’annuncio odierno si inserisce nella lunga tradizione che lega Samsung al Movimento Olimpico, un percorso iniziato nel 1988 a Seul e consolidatosi dal 1998 come Worldwide Partner. Con Milano Cortina 2026, l’azienda rinnova il proprio impegno a rendere i Giochi più accessibili, coinvolgenti e inclusivi che mai, confermando la tecnologia come motore di ispirazione al servizio dello sport e delle persone.

Chi sono gli atleti del Team Samsung Galaxy?

Tra i nomi di punta spiccano figure iconiche come Federica Brignone, campionessa del mondo e sciatrice alpina più titolata nella storia d’Italia, e Dominik Paris, fuoriclasse della velocità, vincitore della Coppa del Mondo di supergigante nel 2019 e dominatore di numerose discese libere. Accanto a loro, la precisione e la resistenza di Dorothea Wierer, tre volte campionessa mondiale di biathlon, e il talento cristallino di Marta Bassino, specialista dello slalom gigante.

Il team vanta anche la presenza di Giacomo Bertagnolli, autentico fuoriclasse dello sci alpino paralimpico e plurimedagliato con ben 8 medaglie alle Paralimpiadi. A rappresentare il futuro e la nuova generazione di fenomeni italiani ci saranno la giovane promessa del pattinaggio artistico Anna Pezzetta, le stelle nascenti dello sci freestyle Miro e Flora Tabanelli, e l’astro emergente dello snowboard freestyle Ian Matteoli.

Ecco l’elenco completo degli atleti italiani che compongono il Team Samsung Galaxy: