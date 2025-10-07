I migliori robot vacuum MOVA per la Festa delle Offerte Prime, con 3 anni di garanzia!

Dal suo debutto a IFA 2024, MOVA è emerso come uno dei brand in più rapida crescita nel mercato europeo, nel settore smart home. Il merito va tutto ai suoi robot aspirapolvere, dotati di caratteristiche uniche e le migliori tecnologie dedicate alle pulizie. La lineup dell’azienda è ora ampiamente disponibile su Amazon, nello store ufficiale e presso i principali rivenditori come MediaWorld, Unieuro ed Euronics: in pochissimo tempo il brand è diventato facile da trovare in Italia, un segnale chiaro di affidabilità e convenienza.

Ecco le migliori occasioni MOVA per la Festa delle Offerte Prime, con sconti fino a 450€

Le occasioni per la Festa delle Offerte Prime rappresentano il momento perfetto per mettere le mani sui migliori robot aspirapolvere MOVA, tutti proposti con ben 3 anni di garanzia. Inoltre il risparmio è assicurato: gli sconti raggiungono anche i 450€, rendendo accessibili a tutti una serie di robot con prestazioni di alto livello. MOVA offre una scelta solida per ogni fascia di prezzo, dai modelli top di gamma come V50 Ultra Complete e Z60 Ultra Roller Complete, fino alle soluzioni di fascia alta sotto i 1.000€ e persino opzioni economiche sotto i 400€.

Se siete in cerca di un robot aspirapolvere all’avanguardia allora non perdete le occasioni dedicate ai due modelli di punta MOVA, entrambi in promozione su Amazon. Sia V50 Ultra Complete che Z60 Ultra Roller Complete condividono caratteristiche di punta: aspirazione potente, navigazione e mappatura di precisione, funzioni di auto-pulizia e tanto altro ancora. Inoltre per i due modelli top è incluso un set di accessori gratis per un anno!

MOVA Z60 Ultra Roller Complete

Sin dalla sua uscita a settembre, Z60 Ultra Roller Complete si è distinto come uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2025. Il suo design esclusivo del rullo, dotato di tecnologia HydroForce, utilizza acqua sempre pulita per un lavaggio efficace ed è supportato da un sistema di getto a 12 ugelli.

Il robottino esercita una pressione verso il basso di 4.100 PA per una pulizia profonda simile a quella manuale; inoltre il sistema di raschiamento dello sporco a 360° con rimozione dell’acqua sporca in tempo reale permette di mantenere il rullo pulito ad ogni passata.

La schermatura attiva del rullo, una novità assoluta nel settore, migliora la pulizia dei tappeti. Il dispositivo vanta una potente aspirazione da ben 28.000 PA e una spazzola anti-groviglio TroboWave DuoBrush per una pulizia profonda e senza preoccupazioni a causa di peli di animali domestici e capelli lunghi. Z60 Ultra Roller Complete offre prestazioni potenti ed un lavaggio profondo dei pavimenti, ora al prezzo di 1.199€ (invece di 1.399€): sicuramente la scelta perfetta per chi cerca un robot premium di alto livello.

MOVA V50 Ultra Complete

Il modello V50 è il migliore tra i robot aspirapolvere con doppio mop ed è progettato per gestire efficacemente la pulizia dei bordi e delle aree più basse. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un robottino ad alte performance, grazie all’aspirazione TurboForce7 da 24.000 PA, al rilevamento ostacoli AI SmartSight e a un sistema di navigazione in grado di prestare attenzione ai nostri amici a quattro zampe.

Il design FlexiRise permette di ritrarre il modulo dedicato alla navigazione, consentendogli di scivolare sotto i mobili bassi fino a 8,9 cm. La tecnologia StepMaster gli permette di attraversare soglie fino a 6 cm: in questo modo il robot può spostarsi comodamente in ogni punto della casa. Il sistema DuoSolution permette un lavaggio efficace con doppi serbatoi mentre la stazione OmniDry lava e asciuga completamente i mop in un’ora.

Pulizia imbattibile anche nei punti più difficili (come sotto letti, divani e mobili bassi), grazie al design sottile: V50 Ultra Complete è un alleato prezioso per la cura della casa e ora è in promo 949€ (in entrambe le colorazioni).

MOVA P50s Ultra

Il robot aspirapolvere P50s Ultra offre innovazione premium ad un prezzo imbattibile: per la Festa delle Offerte Prime scende a 749€, una cifra che lo rende particolarmente appetibile.

Alimentato dal sistema di navigazione ToF FlashPulse Dual-Light, il dispositivo è in grado di realizzare mappe 3D precise, mentre il suo corpo sottile di 8,2 cm gli consente di pulire agevolmente sotto i mobili.

Grazie alla tecnologia con triplo sensore (telecamera RGB, laser e 3D ToF) P50s Ultra può evitare gli ostacoli agilmente, a livello millimetrico, rilevando il movimento degli animali domestici, i bordi e i dislivelli, anche all’interno di stanze buie.

Con StepMaster, il robot si solleva per attraversare soglie fino a 6 cm, mentre la potenza di aspirazione da 24.000 PA e la spazzola DuoBrush TroboWave Detangling sono l’ideale per raccogliere senza sforzo sporco, polvere e peli di animali.

Il robot è accompagnato da una stazione smart all-in-one utile sia per la ricarica che per l’autopulizia: la base offre il lavaggio del mop con acqua calda e anche l’asciugatura con aria calda. Infine P50s Ultra offre un’autonomia al top grazie alla batteria da 6.400 mAh.

MOVA E30 Ultra

MOVA E30 Ultra dimostra che le pulizie smart non devono necessariamente avere un prezzo salato: il robot offre una potenza di aspirazione da 7.000 PA, funzione di lavapavimenti e autopulizia ad un prezzo imbattibile. La migliore scelta sotto i 400€: con le offerte Prime autunnali costa solo 329€!

Nonostante la fascia di prezzo minore rispetto agli altri modelli anche qui abbiamo un mop autopulente ed una stazione per lo svuotamento automatico. L’ampio contenitore per lo sporco ti libera dalla manutenzione per un massimo di 75 giorni. E30 Ultra ha un’autonomia di circa 225 m2 per carica, l’ideale per case medio-grandi.

MOVA X4 Pro

La nostra panoramica delle offerte del brand si chiude con un modello differente: in questo caso si tratta di una lavapavimenti Wet & Dry, MOVA X4 Pro, progettata per offrire pavimenti lindi senza troppe complicazioni.

È il primo aspirapolvere al mondo a utilizzare lo spray con acqua calda SpotHeat, in grado di dissolvere grasso, caffè e macchie appiccicose in pochi secondi, mantenendo una temperatura sicura di 45°C per proteggere i pavimenti.

Il robot offre un’igiene profonda, grazie alla pulizia della spazzola a 100°C; l’asciugatura silenziosa a 90°C completa l’operazione di autopulizia, in modo da eliminare completamente l’umidità. La sua spazzola con luce LED rivela lo sporco nascosto mentre il sistema Tangle-Free elimina peli e capelli ad ogni passaggio, senza il rischio di grovigli. X4 Pro è in offerta a 379€ su Amazon.

Dai modelli di punta con tecnologie all’avanguardia a quelli più economici, questo è il momento perfetto per trasformare la tua casa in un ambiente pulito, fresco e senza sforzo grazie a MOVA: le prestazioni premium ora sono alla portata di tutti, grazie alle offerte esclusive presenti nello store Amazon di MOVA, il tutto con i vantaggi della garanzia di tre anni e l’assistenza post-vendita locale.

