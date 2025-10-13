Le migliori cuffie Bluetooth | Classifica Ottobre 2025

Con il passaggio a versioni Bluetooth sempre più performanti, ormai da qualche tempo, c’è stata una svolta nell’utilizzo degli auricolari wireless. La tecnologia TWS (True Wireless) inizialmente era appannaggio di prodotti più costosi, ma con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare anche 10€.

Lo stesso vale per la cancellazione attiva del rumore ANC: prima esclusiva di prodotti dal prezzo superiore, progressivamente ha iniziato a farsi strada anche in fasce più economiche.

Allo stato attuale, grazie ad aziende come Xiaomi (e non solo) si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. La guida all’acquisto dedicata ai migliori auricolari Bluetooth presenta una selezione di cuffie wireless per diverse fasce di prezzo: in questo modo potete dare un’occhiata ai modelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente.

Le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless | Ottobre 2025

La nostra guida all’acquisto è aggiornata su base mensile e comprende sia le migliori cuffie Bluetooth del momento che i prodotti recensiti dal nostro staff. Chiaramente c’è sempre un occhio di riguardo al risparmio e siamo sempre in cerca del modello più bilanciato in termini di performance, caratteristiche e prezzo (magari in offerta).

I migliori auricolari TWS tra i 20€ e i 50€ (con ANC e senza)

Cominciamo la nostra panoramica dei migliori auricolari TWS partendo da quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente: in questa fascia puntiamo ai prodotti medi, proposti a cifre abbordabili. Non sempre trova spazio l’ANC, a meno che non si tratti di cuffiette di fascia maggiore a prezzo scontato. Comunque in questa sezione trovate soluzioni perfette per non spendere troppo, ma comunque puntando a brand noti e prodotti performanti.

CMF Buds 2a

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, 4 microfoni HD

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 35,5 ore

28,4€

Baseus EP10 Pro

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 6.0

Funzioni speciali: ANC, 6 microfoni AI

Resistenza polvere/acqua: IP55

Autonomia: 55 ore

27,9€

Soundcore P20i

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: Driver da 10 mm

Resistenza polvere/acqua: IPX5

Autonomia: 30 ore

21,9€

I migliori auricolari TWS tra i 50€ e i 100€ (con ANC e senza)

La fascia superiore porta con sé varie migliorie sia per quanto riguarda lo stile che le funzionalità. La cancellazione attiva del rumore diventa praticamente un must have e troviamo un occhio più attendo all’eleganza: per alcuni brand è imprescindibile mentre altri preferiscono look più sportivi (ma non per questo meno belli!).

OPPO Enco Air4 Pro

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, driver in titanio da 12,4 mm

Resistenza polvere/acqua: IP55

Autonomia: 44 ore

59€

Soundcore Sport X20

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: ANC, ganci auricolari

Resistenza polvere/acqua: IP68

Autonomia: 48 ore

79,9€

CMF Headphone Pro

Stile: Over-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: ANC, Hi-Res con LDAC, Audio spaziale

Resistenza polvere/acqua: /

Autonomia: 100 ore o 50 ore con ANC attivo

99€

I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori auricolari true wireless del mese con una serie di modelli top: il prezzo sale, ma ovviamente la qualità punta alle stelle. Le differenze si notano sia in termini di qualità audio che di cancellazione del rumore, il Bluetooth migliora così come il resto delle caratteristiche. Questa sezione è solo per chi punta in alto e non ha paura di spendere qualcosina in più (anche se comunque non mancano sconti ed occasioni).

JBL Live Beam 3

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: ANC, custodia con display, 6 microfoni

Resistenza polvere/acqua: IP55

Autonomia: 48 ore

179,9€

Nothing Ear (3)

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, Audio Hi-Res con LDAC

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 22 ore

RECENSIONE

179€

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC

Resistenza polvere/acqua: IP57

Autonomia: 30 ore

153€

