Pubblicità su Mappe di Apple? Era inevitabile

Apple, l’azienda che ha costruito la sua reputazione sulla privacy e su un’esperienza utente premium e priva di intrusioni, si prepara a introdurre annunci pubblicitari a pagamento direttamente nella sua applicazione Mappe.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più autorevoli sul mondo Apple, la società starebbe accelerando i piani per integrare questa nuova forma di monetizzazione e il lancio potrebbe avvenire già il prossimo anno.

Come funzionerà la pubblicità su Mappe di Apple

Crediti: Apple

Contrariamente a quanto si potrebbe temere, non dovremmo assistere a banner pop-up invasivi o interruzioni durante la navigazione. Il modello che Apple intende adottare, secondo Gurman, è molto più simile a quello già implementato con successo sull’App Store.

Si tratterà di “Search Ads”, ovvero annunci basati sulla ricerca. Imprese locali, come ristoranti, negozi o catene, potranno pagare per ottenere un posizionamento di maggior rilievo nei risultati quando un utente cerca categorie specifiche all’interno dell’app. Ad esempio, cercando “caffè” o “ristorante italiano”, i primi risultati visualizzati potrebbero essere quelli di attività che hanno pagato per quella visibilità.

Non è un concetto nuovo. Il principale concorrente, Google Maps, utilizza questo sistema da anni. Chiunque utilizzi il servizio di navigazione di Google sa che i primi risultati di ricerca sono spesso contrassegnati dalla dicitura “Sponsorizzato“. La differenza fondamentale, tuttavia, risiede nell’identità stessa delle due aziende.

Google è, prima di tutto, una società pubblicitaria che offre servizi gratuiti finanziati dagli annunci. Apple, al contrario, vende hardware premium a prezzi elevati, costruendo un recinto basato sulla promessa di un’esperienza utente superiore e sul rispetto della privacy.

Il rischio di un contraccolpo

È proprio questo posizionamento del marchio a rendere l’introduzione della pubblicità su Mappe una mossa tanto delicata quanto rischiosa. Apple non è Google, e i suoi utenti non si aspettano di essere il prodotto.

Come sottolinea Gurman nel suo report, i clienti Apple mostrano già segni di insofferenza per le continue e insistenti promozioni dei servizi proprietari dell’azienda, come Apple TV+ o AppleCare+, all’interno di dispositivi per cui hanno già pagato un prezzo premium.

L’aggiunta di pubblicità di terze parti a un’utilità fondamentale e quotidiana come Mappe rischia di essere percepita come una “sgradevole mossa per fare cassa“, per usare le parole di Gurman. Il pericolo è quello di svilire l’intera esperienza premium che differenzia Apple dai suoi concorrenti.

Molti utenti, infatti, pur riconoscendo a Google Maps una maggiore accuratezza in termini di dati e punti di interesse, scelgono Mappe Apple proprio per la sua interfaccia pulita, la profonda integrazione con l’ecosistema e, soprattutto, l’assenza totale di pubblicità.

Sebbene Apple possa promettere, come riportano le fonti di Gurman, un’interfaccia pubblicitaria “migliore”, magari basata sull’intelligenza artificiale per essere più rilevante e meno fastidiosa, il punto focale rimane: un annuncio è pur sempre un annuncio. È un elemento che distrae l’utente dall’obiettivo primario dell’app, ovvero spostarsi dal punto A al punto B nel modo più efficiente possibile.

Questa decisione non sembra essere guidata dalla volontà di migliorare il servizio per l’utente, quanto piuttosto dalla necessità di alimentare il foglio di calcolo della divisione Servizi. Negli ultimi anni, i ricavi derivanti da App Store, abbonamenti e servizi finanziari sono diventati un motore di crescita cruciale per il bilancio di Apple, e la pubblicità è vista come la prossima, logica frontiera per espandere ulteriormente questa divisione.

L’arrivo della pubblicità su Mappe Apple, sebbene potenzialmente deludente per gli utenti affezionati all’esperienza pulita del marchio, appare come un passo inevitabile nella strategia di crescita a lungo termine dell’azienda.