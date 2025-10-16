MagicOS 10 ufficiale: tutte le novità dell’interfaccia di Honor

Honor ha ufficialmente presentato MagicOS 10, l’ultima versione della sua interfaccia, lanciata in concomitanza con la serie Magic 8 in Cina. La nuova UI è progettata per trasformare i dispositivi del brand in veri e propri compagni intelligenti, capaci di offrire assistenza AI in tempo reale, garantire una connettività fluida tra dispositivi diversi e fornire un’esperienza utente costantemente personalizzata ed evolutiva.

Il cuore intelligente di Honor MagicOS 10: YOYO e la nuova architettura AI

Crediti: Honor

L’intelligenza centrale di MagicOS 10 è rappresentata da YOYO, un agente AI auto-evolutivo che si propone come un assistente completo ed è in grado di operare in oltre 3.000 scenari distinti, offrendo supporto come compagno per lo shopping, la ristorazione, i viaggi, la salute e il lavoro.

Alla base di YOYO opera Honor Magic Big Model 3.0, il quale combina il cloud computing end-to-end per potenziare la comprensione multimodale, la pianificazione delle attività e l’utilizzo degli strumenti necessari. Le funzionalità del nuovo assistente si dividono tra YOYO Vision, che garantisce capacità visive AI avanzate, e YOYO Execution, un potente motore AI che gestisce le operazioni intelligenti.

Un design rinnovato, che strizza l’occhio a Cupertino

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Il design di MagicOS 10 è stato completamente rinnovato, adottando un’estetica trasparente. L’esperienza utente è arricchita da icone dinamiche e un’interfaccia utente con effetto vetro, con un look che richiama quello del nuovo OS di Cupertino.

Una novità significativa è il nuovo Pulsante AI: con una singola pressione prolungata attiva YOYO Vision, consente di avviare videochiamate e facilita l’interazione con le applicazioni intelligenti. Inoltre, il sistema introduce funzionalità che migliorano la sicurezza e l’interazione quotidiana, come AI Screenshot, che riconosce il contenuto catturato e suggerisce azioni pertinenti, e AI Call Anti-Fraud, un avanzato strumento che rileva efficacemente i tentativi di truffa durante le chiamate.

Crediti: Honor

La personalizzazione è garantita anche dalla Magic Lock Screen e dagli orologi personalizzati con effetti visivi cinematografici e disposizione intelligente.

Connettività senza limiti

MagicOS 10 fa evolvere la funzione Honor Sharing nella Honor Boundless Intelligent Connection. Questo sistema garantisce connessioni intelligenti non solo con i dispositivi del brand, ma anche tra ecosistemi e marchi diversi, includendo HarmonyOS e iOS.

La connettività cross-device supporta interazioni fluide con dispositivi Honor, prodotti Apple e altri marchi di terze parti. Tra le funzionalità chiave c’è il Tap-to-Transfer, che abilita la condivisione istantanea di immagini, file, contatti e programmi tra Honor, iPhone e Mac. L’integrazione con i dispositivi Apple è particolarmente ricca, consentendo l’auto-compilazione dei codici di verifica, la sincronizzazione dei messaggi e la visualizzazione delle notifiche su Apple Watch o Mac.

Disponibilità e smartphone Honor supportati

La compagnia ha introdotto il nuovo MagicOS Monthly Renewal Plan in Cina, che prevede continui aggiornamenti OTA con un approccio che permette al feedback degli utenti di influenzare attivamente lo sviluppo e l’evoluzione del sistema.

Per quanto riguarda la distribuzione del nuovo software, il lancio di MagicOS 10 sarà scaglionato, coinvolgendo smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli a partire da ottobre 2025 in Cina, con il rilascio globale a seguire.

Tra i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento a ottobre 2025 troviamo Magic V5, Magic 7 Pro e Magic 7 RSR Porsche Design. La distribuzione continuerà nei mesi successivi e si concluderà entro il primo trimestre del 2026: ecco l’elenco completo degli smartphone supportati.