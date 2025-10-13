Le app crashano sul tuo Pixel 10? Non sei solo

Se possiedi un nuovo Google Pixel 10 e hai notato che le applicazioni si chiudono improvvisamente e senza preavviso, non sei da solo.

Durante lo scorso fine settimana, un numero crescente di utenti ha iniziato a segnalare un frustrante problema di arresti anomali delle app, che si verificano in modo casuale e ripetuto. Il problema sembra essere emerso dal nulla, senza un’apparente causa scatenante legata a un aggiornamento software specifico o a un’azione dell’utente.

Le app crashano su Pixel 10: che succede?

Le testimonianze, che si sono moltiplicate su piattaforme social e Reddit, descrivono uno scenario comune: un’applicazione, che sia di messaggistica, un social network o un gioco, si blocca improvvisamente, seguita dalla comparsa della finestra di dialogo di Android che notifica che l’app “non risponde”.

I tentativi più comuni per risolvere questo tipo di inconvenienti, come il riavvio forzato del dispositivo, si sono rivelati inefficaci. Molti utenti hanno riportato che, dopo un riavvio, il telefono funziona correttamente solo per pochi minuti prima che il ciclo di crash ricominci.

Anche le procedure più drastiche, come la reinstallazione completa delle app problematiche o la cancellazione della cache e dei dati associati, non hanno portato a una soluzione definitiva.

L’analisi delle segnalazioni indica che il bug sembra colpire in modo quasi esclusivo i possessori di Pixel 10. Fortunatamente, i proprietari dei modelli Pixel più datati paiono essere stati risparmiati da questo fastidioso problema. Tuttavia, è importante notare che anche un piccolo numero di utenti con un Pixel 9 ha lamentato sintomi identici, suggerendo che il problema potrebbe non essere strettamente limitato all’ultimissimo modello di punta di Google.

Data la vastità del problema, che non discrimina tra le app ma le colpisce quasi tutte indistintamente, i sospetti si sono rapidamente concentrati su un componente centrale del sistema operativo Android: i Google Play Services.

Questo framework è essenziale per il funzionamento di quasi tutte le applicazioni, gestendo servizi come le notifiche push, la geolocalizzazione, gli aggiornamenti e l’autenticazione dell’account Google. Un malfunzionamento a questo livello spiegherebbe perché il problema sia così pervasivo e non limitato a una singola applicazione.

Come risolvere?

Mentre si attende un intervento ufficiale da parte di Google, la community online non è rimasta con le mani in mano e ha scoperto una soluzione temporanea, sebbene piuttosto macchinosa.

Il procedimento, condiviso su Reddit, prevede alcuni passaggi specifici: innanzitutto, è necessario assicurarsi che il proprio Pixel sia aggiornato alla build Android di ottobre. Successivamente, bisogna disinstallare gli aggiornamenti recenti sia dei Google Play Services che del Google Play Store.

Una volta riportati a una versione precedente, si possono aggiornare nuovamente. Questo processo, pur risolvendo il problema dei crash, ha un effetto collaterale significativo: disconnette l’utente dal proprio account Google sul dispositivo, richiedendo un nuovo login e la riconfigurazione di alcuni parametri.

Un’alternativa più semplice, che ha funzionato per alcuni utenti, consiste nel cancellare solamente i dati dei Google Play Services, senza procedere con la disinstallazione degli aggiornamenti.

Questa non è la prima volta che gli utenti Pixel si trovano ad affrontare un bug di questa natura. Nel 2023, un problema simile causò arresti anomali delle app, imputati in quell’occasione a un aggiornamento corrotto di componenti come Android System WebView o Google Chrome.

Al momento, Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema né ha rilasciato una patch correttiva. Fino a quel momento, le uniche soluzioni disponibili restano questi “workaround” scoperti dagli utenti. Data la loro natura invasiva, molti preferiscono attendere, sopportando i disagi, nella speranza che un fix ufficiale arrivi al più presto e risolva definitivamente questo frustrante grattacapo.