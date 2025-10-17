iQOO Neo 11 si fa in due, questo è il design scelto

Il sub-brand di Vivo ha svelato ufficialmente il design del nuovo iQOO Neo 11, confermando un lancio congiunto con il top di gamma iQOO 15 il prossimo 20 ottobre.

Materiali premium, una colorazione cangiante e specifiche da primo della classe delineano il profilo di un “sub-flagship” che punta a stupire.

iQOO Neo 11, tutto quello che sappiamo finora

Crediti: iQOO

Il mese di ottobre si sta rivelando particolarmente intenso per il mercato degli smartphone, e iQOO è pronta a giocare un ruolo da protagonista.

Mentre l’attenzione è prevalentemente catalizzata sul futuro flagship iQOO 15, l’azienda ha sorpreso tutti svelando ufficialmente il design e alcuni dettagli chiave del suo attesissimo “sub-flagship”, l’iQOO Neo 11.

La mossa strategica non si ferma qui: entrambi i dispositivi, iQOO 15 e iQOO Neo 11, saranno presentati nel corso di un unico evento il prossimo 20 ottobre, seguendo un approccio simile a quello adottato da OnePlus con i suoi modelli 15 e Ace6.

Le prime immagini e un breve video hands-on mostrato da Huihui Zi, Product Manager di iQOO Neo, non lasciano spazio a dubbi: il nuovo iQOO Neo 11 segna un netto passo avanti in termini di estetica e qualità costruttiva. L’elemento che cattura immediatamente l’attenzione è la nuova e audace colorazione.

Il design, definito “neon”, riecheggia la ricercatezza della versione Lingyun dell’iQOO 15, ma con una propria identità distintiva. La scocca posteriore è in grado di riflettere la luce in modi sempre diversi, creando più di dieci variazioni cromatiche che la rendono viva, cangiante e quasi ipnotica.

Questo effetto è ottenuto grazie a una finitura in vetro satinato anti-riflesso, che promette una sensazione al tatto lussuosa oltre a un’ottima resistenza alle impronte digitali.

Ogni dettaglio dell’iQOO Neo 11 sembra curato per andare oltre la mera estetica. Il passaggio a una cornice in metallo, finemente lavorata con tagli di precisione, non solo conferisce al dispositivo un aspetto più sofisticato ed elegante, ma ne aumenta significativamente la robustezza.

A questo si aggiunge un dettaglio chiamato “floating mirror” (specchio flottante) nel comparto fotografico, un tocco stilistico che aggiunge profondità al design posteriore.

La vera sorpresa, però, riguarda la durabilità. iQOO ha dotato il Neo 11 di certificazioni IP68 e IP69, garantendo una resistenza di altissimo livello contro polvere e immersioni in acqua.

Questa combinazione di materiali nobili e certificazioni avanzate dimostra la volontà del brand di posizionare il Neo 11 come un prodotto premium a tutti gli effetti.

Potenza e autonomia da record

Sebbene il design sia ora ufficiale, le specifiche tecniche complete verranno svelate solo il 20 ottobre. Tuttavia, le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane dipingono un quadro estremamente promettente. Si parla di un ampio display da circa 6,8 pollici con risoluzione 2K, che dovrebbe garantire una qualità visiva eccezionale.

Sotto lo schermo, troverebbe posto un lettore di impronte digitali ultrasonico, più rapido e preciso delle controparti ottiche. Ma è il comparto energetico a destare il maggiore interesse.

L’iQOO Neo 11 dovrebbe essere alimentato da una batteria colossale da 7.000 mAh, un valore ben al di sopra della media attuale, che promette un’autonomia eccezionale. A supporto di questa unità, ci sarebbe una tecnologia di ricarica rapida cablata da 100 W, capace di ridurre drasticamente i tempi di attesa.

Sembra, infine, che la serie Neo 11 sarà composta da almeno due modelli. Stando ai rumor più accreditati, l’iQOO Neo 11 “standard” sarà equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite dello scorso anno. Se la storia recente di iQOO dovesse ripetersi, una variante iQOO Neo 11 Pro potrebbe invece adottare il SoC di punta di MediaTek, il Dimensity 9500.

Questa differenziazione permetterebbe a iQOO di offrire due esperienze leggermente diverse, rivolgendosi a fasce di utenza differenti e ottimizzando le prestazioni per specifici carichi di lavoro. La scelta definitiva sarà comunque svelata durante l’evento di lancio, dove scopriremo tutti i segreti di una serie che si preannuncia tra le più competitive e interessanti della stagione autunnale.

L’appuntamento è fissato per il 20 ottobre.