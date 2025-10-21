iQOO 15 Ultra guarderà ai Gaming Phone, con un occhio ai creator e al competitivo

È stato appena presentato ma già si parla del prossimo modello della serie: iQOO 15 Ultra ha ricevuto una sorta di conferma ufficiale da parte dell’azienda e pare che non si tratterà di un Camera Phone. A quanto pare iQOO avrebbe deciso di intraprendere tutta un’altra strada, guardando ai Gaming Phone e puntando in alto.

iQOO 15 Ultra è stato “confermato” dall’azienda: il VP anticipa quali saranno le sue caratteristiche

Crediti: iQOO

Solitamente tutti i modelli Ultra sono accomunati da una caratteristica: oltre a specifiche potenziate in genere ad uscirne vincitore è sempre il comparto fotografico. Non sappiamo se questo sarà anche il destino di iQOO 15 Ultra, ma per il momento pare che il prossimo flagship avrà un occhio di riguardo verso il mondo del gaming.

In una recente intervista con i media cinesi, Luo Feng – Vice-presidente di iQOO – ha rilevato che arriverà una versione ancora più premium dell’attuale top di gamma. Il lancio è previsto per il 2026 ma il nome non è stato ancora svelato.

Il dirigente ha continuato: il nuovo smartphone sarà progettato appositamente per gaming e produttività, con in mentre creator, streamer e giocatori competitivi. Quindi si tratterà di un Gaming Phone pensato per offrire prestazioni di alto livello ma anche funzionalità e caratteristiche per la creazione dei contenuti.

Cosa aspettarsi dal prossimo flagship

Crediti: iQOO

Non viene rivelato altro e anche il nome resta avvolto dal mistero. Secondo i leak che vanno avanti da un po’, il device arriverà come iQOO 15 Ultra; inoltre dovrebbe avere specifiche molto simili a quello dell’attuale iQOO 15, fresco di lancio, ma con l’aggiunta di funzionalità come i tasti dorsali e magari una ventola di raffreddamento.

C’è da dire che le aggiunte non possono che riguardare ottimizzazioni per il raffreddamento e componenti fisici per migliorare la presa durante il gioco, dato che dal punto di vista hardware il nuovo flagship è una vera belva.

Display Samsung M14 da 6,85″ 2K a 144 Hz, campionamento del tocco istantaneo a 3.200 nit, luminosità fino a 6.000 nit, tecnologia OLED 2K LEAD per migliorare tutti gli aspetti dal pannello. E poi ancora lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7.000 mAh di batteria, raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm2, ricarica wireless.

E per non farci mancare niente c’è una tripla fotocamera da 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico. Insomma, iQOO 15 è già un Gaming Phone senza bisogno di altro a livello interno.