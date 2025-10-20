iQOO 15 ufficiale con Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7.000 mAh e display da 6,85″ a 144 Hz

La schiera dei top di gamma di ultima generazione continua ad allargarsi e dopo le varie parentesi dedicate a MediaTek, quest’oggi abbiamo a che fare con un modello il salsa Snapdragon. iQOO 15 è il nuovo flagship del brand partner di vivo: ecco tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita, al momento solo in Cina (ma la versione Global è già dietro l’angolo).

iQOO 15 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

Il nuovo top di gamam dell’azienda salta una generazione e dopo iQOO 13 arriva direttamente come iQOO 15: il motivo riguarda la tetrafobia cinese, che associa il numero 4 come di cattivo auspicio. Il top di gamma non cambia le cose rispetto al predecessore, continuando ad offrire un modulo fotografico squadrato, bordi dritti, un display di grandi dimensioni ed un punch hole centrale.

Oltre alle colorazioni più classiche c’è anche la variante Lingyun, con una cover in grado di cambiare colore in base all’angolo di visione: la cover passa da grigio/argento a delle sfumature rosse in modo istantaneo. Non si tratta né di elettrocromia né di temperatura (come per Realme 14 Pro), ma di una tecnologia differente.

Presente anche l’edizione Motorsport, ma meno appariscente rispetto alle precedenti incarnazioni. Infine c’è una versione speciale a tema Honor of Kings, MOBA per dispositivi mobile molto apprezzato in Cina.

Per il display iQOO 15 monta un pannello OLED M14 di Samsung, con una diagonale di 6,85″, risoluzione 2K, refresh rate a 144 Hz LTPO, ed una luminosità di picco fino a 6.000 nit. Si tratta del primo smartphone con OLED 2K LEAD, tecnologia che consente di avere una maggiore luminosità con un consumo energetico inferiore, una risoluzione nitida e dettagliata, e una migliore fedeltà cromatica.

Il tutto senza mettere da parte le funzionalità di protezione visiva grazie al sistema Pleasing Eye Protection 2.0, che sfrutta caratteristiche hardware e software per ridurre l’affaticamento visivo durante l’utilizzo del telefono. Il nuovo display non polarizzato in combinazione con la regolazione della luminosità ultra-bassa (fino a 1 nit), il PWM Dimming ed altre accortezze, permette di ridurre la secchezza oculare, il rossore e l’affaticamento generale degli occhi.

Crediti: iQOO

Le prestazioni sono garantite dall’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, già visto a bordo di Xiaomi 17 e REDMAGIC 11 Pro, insieme al chip Q3 dedicato al gaming. La batteria è un’unità da 7.000 mAh con ricarica da 100W e il supporto a quella wireless. Il comparto fotografico non è da meno con un sensore principale Sony da 50 MP (con OIS), ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico da 50 MP.

Il prezzo di iQOO 15 parte da circa 505€ al cambio attuale, ossia 4.199 CNY per la versione da 12/256 GB. In lancio Global è fissato per il mese di novembre ma è probabile che non arriverà in Europa (come di consueto).

iQOO 15 – Scheda tecnica