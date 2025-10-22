iQOO 15 è da record, vende in 30 minuti quanto il predecessore ha venduto in 24 ore

Un debutto esplosivo per il nuovo iQOO 15. Annunciato e reso immediatamente disponibile sul mercato cinese, il nuovo smartphone di punta del brand sta già dimostrando di essere un successo commerciale senza precedenti, polverizzando i record di vendita interni.

iQOO 15 straccia i record di vendita dell’azienda

Crediti: iQOO

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla stessa iQOO, il dispositivo ha registrato un interesse tale da eguagliare, in soli trenta minuti di disponibilità, l’intero volume di vendite generato dal suo predecessore nell’arco della prima giornata di lancio.

Un risultato straordinario che testimonia non solo l’efficacia della strategia di marketing, ma soprattutto l’altissima attesa generata attorno a un terminale che promette prestazioni di altissimo livello.

L’entusiasmo del pubblico cinese è stato così travolgente che la speciale “iQOO 15 Honor of Kings Edition” è andata completamente esaurita in pochissimo tempo. L’azienda ha già rassicurato i fan, annunciando che un nuovo lotto di questa ambita versione sarà reso disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 24 ottobre.

Sebbene questo successo iniziale sia per ora confinato al mercato interno, le prospettive globali sono già definite. È stato confermato, infatti, che il lancio internazionale di iQOO 15 è previsto per il mese di novembre.

A quel punto si vedrà se il dispositivo riuscirà a replicare l’exploit cinese anche in mercati altamente competitivi come quello indiano. Non aspettatevi ancora, però, l’arrivo di questo interessante brand sul territorio europeo.

Perché iQOO 15 ha conquistato il mercato cinese?

A trainare questo trionfo commerciale è, senza dubbio, una scheda tecnica di livello assoluto, che posiziona l’iQOO 15 direttamente in concorrenza con i principali flagship del 2025 e del 2026. Il dispositivo si presenta con un display LTPO AMOLED da 6,85 pollici, caratterizzato da una risoluzione elevata di 1440×3168 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garanzia di massima fluidità.

A colpire è soprattutto il dato relativo alla luminosità di picco, capace di raggiungere l’incredibile valore di 6.000 nit.

Sotto la scocca c’è il nuovissimo e potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da configurazioni di memoria RAM da 12 GB o 16 GB. Le opzioni di archiviazione interna sono altrettanto generose, spaziando da 256 GB, 512 GB fino a 1 TB, per soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di spazio.

Il comparto fotografico si preannuncia estremamente versatile e competitivo. L’iQOO 15 monta un sistema a tripla fotocamera posteriore, dove tutti i sensori vantano una risoluzione da 50 Megapixel.

Nello specifico, troviamo un sensore principale stabilizzato otticamente (OIS), un sensore ultra-grandangolare dotato di autofocus (particolarmente utile per gli scatti macro) e un teleobiettivo a periscopio, anch’esso con OIS, capace di uno zoom ottico 3x. Per i selfie, è presente una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Uno dei punti di forza più significativi del dispositivo è però l’autonomia. iQOO ha equipaggiato il suo nuovo modello con una batteria da 7.000 mAh, un valore ben al di sopra della media attuale, che dovrebbe garantire una durata eccezionale. Il supporto alla ricarica è completo e rapido, con 100W via cavo e 40W in modalità wireless.

A livello software, l’iQOO 15 arriva con a bordo il sistema operativo Android 16, personalizzato con l’interfaccia proprietaria OriginOS 6 (specifica per il mercato cinese). Con questo lancio, iQOO non solo stabilisce un nuovo record interno, ma lancia un chiaro segnale a tutti i competitor del segmento premium.