iPhone Fold: Apple risparmierà su un componente fondamentale

L’ingresso di Apple nel mercato dei dispositivi pieghevoli è uno degli eventi più attesi nel settore tecnologico, e nuove indiscrezioni suggeriscono che l’azienda di Cupertino stia mettendo a punto una strategia meticolosa per garantire non solo un prodotto di alta qualità, ma anche economicamente competitivo.

iPhone Fold costerà meno grazie alla riduzione dei prezzi delle cerniere?

Crediti: 9to5mac

Secondo un recente report, Apple sarebbe riuscita a ottenere una drastica riduzione dei costi per uno dei componenti più critici e costosi di un dispositivo pieghevole: la cerniera. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative sul prezzo finale del tanto vociferato “iPhone Fold”.

Le stime iniziali indicavano un costo per la singola cerniera compreso tra i 100 e i 120 dollari, una cifra che avrebbe inciso notevolmente sul costo di produzione totale e, di conseguenza, sul prezzo al pubblico. Tuttavia, le nuove analisi, basate sui piani di produzione di massa, indicano un crollo del prezzo medio di vendita (ASP) di questo componente, che dovrebbe attestarsi tra i 70 e gli 80 dollari.

Si tratta di una riduzione di circa il 30-40%, un vantaggio strategico che offre ad Apple due possibili percorsi: mantenere margini di profitto più elevati o trasferire parte di questo risparmio ai consumatori, rendendo l’iPhone pieghevole leggermente più accessibile rispetto alle previsioni iniziali.

Il segreto di questo risparmio non risiede nell’utilizzo di materiali più economici o in un compromesso sulla qualità, ma in un’intelligente ottimizzazione della filiera produttiva.

Come ha fatto Apple ha ridurre i costi?

Il cuore di questa strategia è una nuova joint venture tra due colossi della produzione: Foxconn e Shin Zu Shing (SZS). Foxconn, storico partner di Apple per l’assemblaggio degli iPhone, detiene la quota di maggioranza in questa alleanza, assicurandosi un ruolo di primo piano non solo nell’assemblaggio finale del dispositivo, ma anche nella produzione del suo meccanismo più delicato.

Questa partnership strategica si è già assicurata circa il 65% degli ordini totali per le cerniere da parte di Apple. Il restante 35% sarà invece affidato a un altro fornitore consolidato, Amphenol. Centralizzando la maggior parte della produzione sotto l’egida di Foxconn, Apple mira a esercitare uno stretto controllo sulla qualità, sulla stabilità delle forniture e sull’efficienza produttiva.

La vasta capacità produttiva di Foxconn e i suoi processi di assemblaggio altamente ottimizzati sono i fattori chiave che permettono di abbattere i costi senza sacrificare l’affidabilità, un elemento non negoziabile per un dispositivo che dovrà resistere a migliaia di cicli di apertura e chiusura.

Per Foxconn, questo accordo rappresenta un doppio successo: non solo consolida la sua posizione come principale assemblatore di iPhone, ma gli permette anche di trarre profitto direttamente dalla produzione di un componente ad alto valore aggiunto.

Lo scenario della componentistica per i pieghevoli di Apple è destinato a evolversi ulteriormente. Le previsioni indicano che un altro importante fornitore, Luxshare-ICT, potrebbe entrare nella catena di approvvigionamento delle cerniere dopo il 2027.

Questo potenziale ingresso potrebbe innescare due dinamiche di mercato: un’ulteriore diminuzione dei prezzi dovuta all’aumento della concorrenza e la trasformazione della cerniera stessa in un componente su cui i fornitori competeranno ferocemente per aggiudicarsi i contratti di Apple.

Mentre la strategia industriale prende forma, emergono anche dettagli più concreti sul dispositivo stesso. Le ultime indiscrezioni fissano il possibile lancio dell’iPhone pieghevole al 2026. Si parla di un design a libro, con un display interno da 7,8 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici.

La scocca dovrebbe essere realizzata con un ibrido di alluminio e titanio, garantendo leggerezza e resistenza. La cerniera, fulcro di questa analisi, sarebbe progettata per ridurre al minimo la visibilità della piega sul display interno, uno dei principali difetti estetici degli attuali smartphone pieghevoli.