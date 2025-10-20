iPhone Air non ingrana: il prossimo smartphone ultrasottile è a rischio?

A quanto pare il mondo non è ancora pronto per gli smartphone ultrasottili: merito del formato atipico o del prezzo “pieno”, i top di gamma di questa nuova tipologia proprio non ce la fanno ad ingranare. Nonostante i giudizi generalmente favorevoli, sembra che non riescano a fare breccia nel cuore degli utenti.

Le ultime indiscrezioni guardano in direzione di iPhone Air: le vendite sarebbero sotto le aspettative e Apple, delusa, avrebbe pianificato di ridurre la produzione. Di conseguenza non possiamo che interrogarci sul futuro di questa serie (o forse sarebbe meglio dire fuori serie, vista la mancanza di numerazione).

iPhone Air, le vendite deludono Apple: produzione ridotta per il top di gamma ultrasottile

Crediti: Apple

Elegante, raffinato, sottilissimo e pratico da maneggiare: nonostante le sue qualità iPhone Air starebbe vendendo molto meno del previsto. Stando alla nota testata The Elec – citando la giapponese Mizuho Securities – Apple dovrebbe addirittura ridurre la produzione di circa un milione di unità per quest’anno.

La domanda sarebbe inferiore a quella prevista; tuttavia non si tratta di un fenomeno che riguarda tutta la nuova linea di prodotti. Secondo le ultime novità Apple avrebbe in previsione un aumento della produzione per la famiglia iPhone 17, per un totale di due milioni di unità. La previsione di produzione totale sarebbe stata rivista, salendo a 94 milioni di unità complessive per l’inizio del 2026.

Quindi se da un lato la formula classica funziona – nonostante il cambio di stile dei modelli Pro e Pro Max –, il form factor ultrasottile fatica a trovare un suo spazio nel mercato.

Questa tendenza sembra essere generale e non riservata ad iPhone Air. Anche Samsung Galaxy S25 Edge sarebbe nei guai a causa delle vendite sotto le aspettative. Se per il prossimo modello Air non sappiamo ancora come si evolveranno le cose, Samsung Galaxy S26 Edge avrebbe già subito la scure: secondo i leak al suo posto arriverà Galaxy S26+, come da tradizione.

Comunque Samsung potrebbe decidere di lanciare il nuovo Edge in un secondo momento (magari solo in alcuni mercati), visto che lo smartphone sarebbe praticamente pronto.