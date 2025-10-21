iPhone Air costa troppo poco? C’è la versione Caviar da oltre 30.000 euro

Mentre il grande pubblico discute dei prezzi, ritenuti spesso elevati, dei nuovi smartphone di punta, esiste una nicchia di mercato per cui il listino ufficiale non è che un punto di partenza. Per coloro che ritengono un normale iPhone Air un oggetto fin troppo comune, il brand di lusso Caviar ha pronta la soluzione.

L’azienda, nota a livello globale per le sue stravaganti e costosissime personalizzazioni di dispositivi elettronici, ha appena svelato la “AirLine Collection“, una nuova linea di iPhone customizzati che spinge i concetti di lusso, leggerezza e minimalismo a livelli estremi, con prezzi che sfiorano i 40.000 dollari.

Gli iPhone Air più costosi di sempre per un lusso senza pari

Crediti: Caviar

La collezione, come suggerisce il nome, si concentra sulla leggerezza. Caviar la definisce infatti come la sua linea di iPhone più sottile e leggera mai creata fino ad oggi, e ci mancherebbe altro siccome è basata sull’iPhone più sottile di sempre. Il concept di design è basato su un minimalismo spinto, linee affilate e un’estetica che mira a trasmettere una “leggerezza visiva”.

Per raggiungere questo risultato, la realizzazione di ogni pezzo è rigorosamente artigianale e impiega unicamente materiali rari e pregiati, tra cui oro massiccio, vera pelle di coccodrillo, titanio di grado aerospaziale e fibra di carbonio dorata. La collezione si articola in tre modelli in edizione limitata, destinati a pochi fortunati collezionisti.

Il fiore all’occhiello è senza dubbio l’iPhone Air Zenith. Questo dispositivo è stato progettato per l’esclusività assoluta: la scocca è realizzata in oro massiccio 18 carati, abbinata a inserti in elegante pelle di coccodrillo nera.

Nonostante l’uso del metallo prezioso, Caviar sottolinea che si tratta dell’iPhone in oro più leggero mai creato dal brand. La produzione è limitata a soli tre esemplari in tutto il mondo, con un prezzo che riflette tale rarità: 38.930 dollari.

Crediti: Caviar

Segue l’iPhone Air Aureon, che presenta una combinazione di materiali unica. La scocca vanta una placcatura in oro 24 carati che si fonde con un particolare composito di carbonio dorato, caratterizzato da una texture che ricorda il marmo.

Questo materiale, spiega l’azienda, è comunemente utilizzato in applicazioni automobilistiche di altissima gamma, apprezzato per la sua leggerezza e per l’innegabile appeal visivo. Di questo modello verranno prodotte 19 unità, ciascuna al prezzo di 9.270 dollari.

Crediti: Caviar

Chiude la collezione l’iPhone Air Crystal, un modello che punta tutto su un’estetica pura e luminosa. Il telaio e la scocca sono realizzati in titanio di grado aerospaziale, rifinito con inserti in pelle di coccodrillo bianca.

Il design è completato dall’iconica corona Caviar, anch’essa in titanio, con raffinati accenti in smalto gioiello. Come per l’Aureon, la produzione è limitata a 19 unità, vendute a 8.910 dollari ciascuna.

Crediti: Caviar

L’esperienza d’acquisto è curata nei minimi dettagli. Ogni dispositivo della AirLine Collection viene consegnato in un cofanetto di presentazione personalizzato, che include anche un video messaggio personale per il facoltoso acquirente.

Questo lancio si inserisce in una strategia consolidata per Caviar, che ha recentemente introdotto anche la “Victory Collection” dedicata alla linea iPhone 17 Pro, con prezzi a partire da 10.060 dollari.

Sia gli iPhone 17 Pro che i nuovi iPhone Air sono stati trasformati dal brand in creazioni su misura da oltre 10.000 dollari, a dimostrazione che, nel mercato dell’ultra-lusso tecnologico, non c’è limite al prezzo quando si tratta di esclusività.