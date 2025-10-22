iPhone 19 non ci sarà, nuovi rumor sulla strategia per il ventennale del melafonino

Apple si prepara a una rivoluzione per il 2027, anno in cui si celebrerà il ventesimo anniversario del lancio del primo iPhone.

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla catena di fornitura e dagli analisti di settore, Cupertino starebbe pianificando non solo un drastico cambio di strategia nel lancio dei suoi dispositivi, ma anche una mossa simbolica nel naming: il 2027 potrebbe vedere il debutto di iPhone 20, saltando completamente la generazione iPhone 19.

iPhone 20 arriverà prima, modelli Pro in un secondo momento

Crediti: Apple

Questa previsione, che ricorda da vicino quanto accaduto nel 2017 per il decennale (quando Apple presentò iPhone 8 e iPhone X, saltando il 9), è stata avanzata da Heo Moo-yeol, ricercatore senior di Omdia, durante una conferenza tenutasi in Corea del Sud.

Sebbene il ricercatore non abbia fornito una motivazione esplicita per questo salto numerico, la celebrazione del ventennale appare come la spiegazione più logica e strategica.

Ma la vera notizia risiede nella trasformazione della lineup. Il 2027 segnerà l’addio alla tradizionale finestra di lancio autunnale per tutti i modelli. Apple, secondo Omdia, introdurrà ben sei nuovi modelli di iPhone. Questa strategia mira a una diversificazione senza precedenti, pensata per aggredire molteplici fasce di prezzo e rispondere alla crescente pressione della concorrenza.

Come si divideranno i lanci degli iPhone nel 2027?

La nuova strategia di lancio prevederebbe un approccio scaglionato durante l’anno. Nella prima metà del 2027, Apple dovrebbe lanciare i modelli iPhone 18e e iPhone 20 base.

I modelli più premium, che presumibilmente includeranno le varianti Pro e, per la prima volta, i tanto attesi iPhone pieghevoli, verrebbero invece riservati per la seconda metà dell’anno.

L’introduzione di sei modelli, inclusi i pieghevoli, è una previsione parzialmente allineata a quella di altri analisti, come Park Kang-ho di Daishin Securities. Questa mossa strategica, tuttavia, non sarà indolore per la catena di approvvigionamento.

Dettagli riportati da ETNews, basati sulle analisi di Omdia, evidenziano che questo riadattamento strategico provocherà un crollo significativo nella domanda di pannelli OLED, stimato in circa 20 milioni di unità. Un calo di tale portata rappresenterebbe una pessima notizia per i fornitori consolidati di Apple, come Samsung Display e LG Display.

Tuttavia, il quadro a lungo termine potrebbe ribaltarsi. Heo Moo-yeol di Omdia prevede che, se la strategia di Apple di lanciare due modelli di iPhone pieghevoli in successione dovesse guadagnare slancio sul mercato, le spedizioni annuali totali di pannelli potrebbero rimbalzare fino a raggiungere i 250 milioni di unità.

iPhone Air rimarrà nella lineup?

Rimangono, infine, alcune incongruenze nelle previsioni. Lo stesso ricercatore di Omdia sostiene che Apple continuerà a proporre la variante “Air” della sua lineup.

Questa affermazione appare curiosa, specialmente alla luce dei recenti report che indicano una domanda “praticamente nulla” per l’iPhone 17 Air, con una conseguente drastica riduzione della produzione e voci insistenti su una possibile cancellazione definitiva di tale modello per scarse vendite.

Se queste previsioni si rivelassero accurate, il 2027 segnerebbe per Apple il passaggio definitivo da un focus esclusivo sul segmento premium a una strategia più aggressiva e diversificata, necessaria per mantenere la leadership e incrementare le spedizioni in un mercato smartphone sempre più saturo e competitivo.