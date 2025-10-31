iPhone 18 Pro potrebbe arrivare in questi colori, qual è il vostro preferito?

Mentre l’attenzione del pubblico è ancora focalizzata sui recenti modelli, l’industria dei rumor non dorme mai e guarda già al futuro: precisamente all’autunno del prossimo anno, quando è atteso il lancio della famiglia iPhone 18.

Le ultime indiscrezioni, provenienti da una fonte nota nel settore, non riguardano specifiche tecniche complesse, ma un elemento che per molti utenti è fondamentale: i colori.

Gli iPhone 18 Pro saranno riconoscibili da lontano

Crediti: MacRumors

Secondo il leaker Digital Chat Station, attivo sulla piattaforma cinese Weibo, Apple starebbe valutando per i modelli di iPhone 18 Pro una gamma cromatica inedita.

L’indiscrezione suggerisce che i futuri top di gamma potrebbero debuttare in almeno una di queste tre nuove colorazioni: Caffè (Coffee), Viola (Purple) e Borgogna (Burgundy).

Se confermate, due di queste opzioni rappresenterebbero una prima assoluta per l’azienda di Cupertino. Non abbiamo mai visto, infatti, un iPhone color “Caffè” o “Borgogna”.

La tonalità “Caffè” viene descritta come un marrone profondo e “terroso”. Questa scelta potrebbe posizionarsi come l’erede spirituale di colorazioni apprezzate in passato per la loro eleganza non convenzionale, come l’Oro (Gold) dell’iPhone XS o il più recente Desert Titanium che ha caratterizzato l’iPhone 16 Pro, offrendo un’opzione neutra ma sofisticata.

Il “Borgogna”, d’altro canto, apparterrebbe alla famiglia dei rossi. Non un rosso acceso come quello della linea (PRODUCT)RED, ma un tono scuro e simile al vino, ottenuto da una miscela di cremisi intenso con tracce di marrone o viola. Una scelta cromatica che richiama nel nome quella del Samsung Galaxy S21 Ultra ma più tendente al rosso.

Il “Viola”, invece, non è una novità assoluta, ma un gradito ritorno. Apple ha spesso utilizzato questa tinta: la memoria corre all’iPhone XR, all’iPhone 11, ai modelli 12 e 14, fino al Deep Purple dell’iPhone 14 Pro. Tuttavia, la descrizione fornita suggerisce che non si tratterà di una semplice riproposizione.

Il nuovo viola potrebbe essere “attenuato o scurito”, discostandosi forse dalle tonalità lavanda più brillanti del passato per allinearsi al tema “ricco e caldo” della presunta nuova gamma.

L’indiscrezione di Digital Chat Station non si ferma però ai colori presenti, ma si sofferma anche su una grande assenza. Il leaker ha aggiunto che, anche il prossimo anno, non ci sarà un iPhone 18 Pro di colore nero. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe una continuità con la strategia inaugurata con l’iPhone 17 Pro.

Quest’ultimo, infatti, è stato il primo modello nella storia del dispositivo a non offrire un’opzione nera o grigia (come Grafite o Titanio Nero), puntando invece su Silver, Deep Blue e Cosmic Orange. La mossa segnerebbe un distacco definitivo dalle colorazioni più tradizionali e canoniche del settore tecnologico.

C’è ancora molto tempo per cambiare idea

Ovviamente, è fondamentale ricordare che manca ancora molto tempo al lancio autunnale dei modelli iPhone 18 Pro. Queste informazioni, sebbene provenienti da una fonte considerata affidabile, restano per ora pure speculazioni. Apple potrebbe cambiare completamente idea nel corso dei prossimi mesi.

Le indiscrezioni sulla futura gamma includono anche dettagli tecnici di rilievo, come l’adozione del chip A20 (lo stesso del previsto iPhone Fold e realizzato con il processo a 2nm di TSMC), una fotocamera principale con apertura variabile, il modem C2 e una semplificazione del Camera Control.

In attesa di conferme ufficiali, che non arriveranno prima di molti mesi, il dibattito è già aperto: quale di queste nuove colorazioni vi piacerebbe vedere su un iPhone 18 Pro?