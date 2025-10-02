Preparati ad aggiornare il tuo iPhone, iOS 26.1 con nuove funzioni Apple Intelligence anche in Italia

Nonostante Apple abbia rilasciato appena questa settimana la versione correttiva iOS 26.0.1, tutti gli occhi sono già puntati sul primo aggiornamento sostanziale del nuovo sistema operativo: iOS 26.1.

Attualmente in fase di beta testing per gli sviluppatori, il suo lancio pubblico non è lontano e, stando alle abitudini consolidate di Cupertino, possiamo prevedere con un buon margine di certezza quando arriverà sui nostri dispositivi.

Quando sarà disponibile iOS 26.1?

Crediti: 9to5Mac

Apple, pur essendo un’azienda nota per la sua segretezza, segue cicli di rilascio software estremamente prevedibili. Analizzando le tempistiche degli scorsi anni per gli aggiornamenti “x.1”, emerge un chiaro schema. iOS 18.1 fu rilasciato lunedì 28 ottobre, iOS 17.1 mercoledì 25 ottobre e iOS 16.1 lunedì 24 ottobre.

Sulla base di questo storico, si prevede che la data di rilascio più probabile per iOS 26.1 sia intorno a lunedì 27 ottobre 2025. Sebbene una leggera variazione sia sempre possibile, è quasi certo che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti durante l’ultima settimana di ottobre.

Questo update è particolarmente importante per coloro che hanno preferito attendere prima di passare a iOS 26. Le versioni “.1” sono tradizionalmente quelle che risolvono la maggior parte dei bug e delle instabilità iniziali che accompagnano un rilascio così importante, offrendo un’esperienza utente più fluida e affidabile.

iOS 26.1: cosa cambia?

La novità più rilevante per il mercato italiano è senza dubbio l’espansione del supporto linguistico per le funzionalità di Apple Intelligence. Con iOS 26.1, la funzione AirPods Live Translation si arricchisce del supporto per cinque nuove lingue, e tra queste spicca finalmente l’italiano.

Questa tecnologia rivoluzionaria permette agli utenti di conversare in tempo reale con persone che parlano un’altra lingua, ascoltando la traduzione direttamente nei propri AirPods. Oltre all’italiano, le nuove lingue supportate sono il cinese (mandarino, semplificato e tradizionale), il giapponese e il coreano.

Queste si aggiungono a quelle già esistenti, come inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, abbattendo un’altra importante barriera comunicativa per viaggiatori, professionisti e chiunque interagisca in un contesto multilingue.

Tuttavia, è importante fare una distinzione. Mentre la Traduzione Live parlerà italiano, il pacchetto completo di funzionalità di Apple Intelligence vedrà un’espansione diversa.

iOS 26.1 introdurrà il supporto per otto nuove lingue per l’intera suite di intelligenza artificiale di Apple: cinese (tradizionale), danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco e vietnamita. L’italiano, per ora, non è incluso in questa lista più ampia, suggerendo che per un’integrazione completa di Apple Intelligence nella nostra lingua sarà necessario attendere un futuro aggiornamento.

Oltre alle importanti novità legate all’intelligenza artificiale, iOS 26.1 porterà anche altri miglioramenti. Gli utenti di Apple Music potranno beneficiare di un nuovo gesto di scorrimento per passare rapidamente da un brano all’altro, rendendo la navigazione della libreria musicale più intuitiva.

Sono previsti anche alcuni ritocchi all’interfaccia utente: in particolare, migliorie al cursore di riproduzione video nell’app Foto e aggiornamenti grafici per le app Calendario e Telefono.

Il rilascio è alle porte e, considerando che siamo ancora nelle prime fasi del ciclo di beta, non è escluso che possano emergere ulteriori funzionalità prima del lancio ufficiale previsto per la fine del mese.