Non riesci più a trovare un Reel che hai visto? Ora Instagram ha la soluzione

È una delle frustrazioni più comuni nell’era dei video brevi: imbattersi in un Reel interessante, divertente o utile su Instagram, distrarsi per un attimo e perderlo per sempre nel flusso infinito dei contenuti.

Che sia per una telefonata improvvisa, la chiusura accidentale dell’app o un semplice refresh involontario della pagina, ritrovare quel video specifico che non si è avuto il tempo di salvare o condividere era, fino ad oggi, un’impresa quasi impossibile.

Ora, Meta ha finalmente messo una pezza. Instagram ha annunciato venerdì l’introduzione di una funzione attesissima: la Cronologia di visualizzazione per i Reels.

Come vedere la cronologia dei Reel su Instagram?

Crediti: Instagram, 9to5Mac

Questa nuova opzione, come suggerisce il nome, consentirà agli utenti di accedere a un elenco completo di tutti i Reel visualizzati in precedenza. Si tratta di una svolta significativa per l’esperienza utente, che risolve un problema lamentato da tempo dalla community e allinea la piattaforma al suo principale concorrente, TikTok, che offre una funzione analoga già da diversi anni.

L’annuncio è arrivato direttamente dal capo di Instagram, Adam Mosseri, che ha spiegato la novità con un breve video.

“Avete mai provato a tornare indietro a un Reel che avevate visto su Instagram senza riuscire più a trovarlo?“, ha chiesto Mosseri. “Bene, c’è una nuova funzione che dovrebbe aiutarvi. Se andate sul vostro ‘Profilo’ e poi in ‘Impostazioni’, sotto ‘La tua attività’, ora c’è la Cronologia di visualizzazione, così potete vedere ogni Reel che avete mai guardato“.

Accedere alla cronologia è quindi semplice:

Naviga nel tuo profilo

Entra nelle Impostazioni

Cercare la voce La tua attività

La nuova opzione Cronologia di visualizzazione sarà disponibile

La funzione offre anche un buon livello di controllo. Proprio come su TikTok, sarà possibile rimuovere singoli video dalla cronologia, qualora si preferisca non mantenerne traccia. Ma Instagram sembra aver voluto offrire un pizzico di flessibilità in più rispetto al rivale.

Gli utenti potranno infatti ordinare la cronologia non solo per data (ad esempio, visualizzando i video dell’ultima settimana, dell’ultimo mese o inserendo un intervallo di date specifico), ma anche in ordine cronologico o cronologico inverso, e persino filtrare i contenuti per autore.

La funzione era attesa da tempo

Instagram ha confermato che si trattava di una delle funzionalità più richieste in assoluto. Finora, gli utenti più determinati a recuperare un video perduto erano costretti a ricorrere a soluzioni alternative estremamente macchinose.

L’unica via, infatti, era quella di richiedere il download completo di tutti i propri dati dall’app e poi setacciare manualmente i file alla ricerca della cronologia di navigazione. Un processo lungo e complesso che la nuova funzione rende finalmente obsoleto.

L’introduzione della Cronologia di visualizzazione è solo l’ultimo di una serie di aggiornamenti con cui Meta sta cercando di colmare il divario funzionale con TikTok.

Fin dal lancio di Reels, nato come clone della popolare app cinese, Instagram ha continuato a “prendere in prestito” caratteristiche già consolidate altrove. Tra le più recenti, figurano la possibilità per i creator di collegare più Reel in una “serie” e il supporto per la visualizzazione Picture-in-Picture (PiP), entrambe opzioni già da tempo disponibili su TikTok.

Con questa nuova aggiunta, Instagram non solo risponde a un’esigenza concreta dei suoi utenti, ma rafforza ulteriormente la sua posizione nella battaglia per il dominio dei video brevi.