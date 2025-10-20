Il top di gamma Sony vivrà, prime indiscrezioni su Xperia 1 VIII

Nonostante un clima di persistente incertezza che per anni ha aleggiato sulla divisione mobile di Sony, alimentando speculazioni su un possibile disimpegno dal competitivo settore degli smartphone, l’azienda giapponese conferma con i fatti la volontà di proseguire.

La linea Xperia, apprezzata da una nicchia di fedeli appassionati e professionisti dell’immagine, non solo continuerà ad esistere, ma guarda già al futuro: le prime, concrete tracce del prossimo flagship, il Sony Xperia 1 VIII, sono emerse online.

Sony Xperia 1 VIII, ecco i nomi in codice

Crediti: Sony

La notizia segna un punto fermo dopo un periodo turbolento. Per diverso tempo, analisti e addetti ai lavori avevano ipotizzato che i volumi di vendita, non paragonabili a quelli dei colossi concorrenti, avrebbero spinto Sony ad abbandonare il segmento mobile.

Tuttavia, queste voci sono state smentite da due fronti autorevoli. In primo luogo, il CFO (Chief Financial Officer) della stessa Sony ha confermato ufficialmente che l’azienda intende continuare a supportare la gamma Xperia.

A questa rassicurazione finanziaria si è aggiunta una fondamentale conferma tecnica da parte di Qualcomm. Il gigante dei semiconduttori, nel presentare le sue future roadmap, ha esplicitamente menzionato Sony tra i produttori di primo piano che adotteranno i suoi processori di nuova generazione.

Questo doppio segnale – strategico e tecnologico – ha spento le speculazioni, assicurando agli utenti che l’eredità Xperia avrà un seguito.

La prova definitiva che lo sviluppo non si è mai fermato è arrivata, come spesso accade, da un database tecnico. Il portale The Walkman Blog ha individuato la comparsa di nuovi numeri di modello all’interno di Hot Mobile, un elenco che censisce i dispositivi compatibili con la tecnologia eSIM. Le sigle individuate sono PM-1521-BV, PM-1522-BV e PM-1523-BV.

Sebbene si tratti di tre codici distinti, gli esperti del settore sottolineano che questa non è la prova dell’esistenza di tre modelli differenti. È prassi comune, infatti, che un singolo dispositivo venga registrato con sigle diverse per identificare le varianti regionali, di connettività o destinate a specifici operatori.

L’elemento chiave è la sequenza numerica. I modelli precedenti, il Sony Xperia 1 VI e l’Xperia 1 VII (lanciato nel maggio di quest’anno), erano identificati rispettivamente dai codici PM-1490-BV e PM-1500-BV. La progressione numerica verso la serie PM-152x-BV lascia pochi dubbi: si tratta inequivocabilmente del Sony Xperia 1 VIII.

La comparsa di queste sigle indica che, sebbene il lancio commerciale sia ancora lontano, lo sviluppo ingegneristico è già in corso.

Qualcomm ha anticipato l’ovvio?

Grazie alle anticipazioni fornite da Qualcomm, conosciamo già un dettaglio cruciale del futuro dispositivo. L’Xperia 1 VIII sarà equipaggiato con il processore di punta Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Questa informazione conferma il posizionamento “premium” del dispositivo, che si collocherà, come da tradizione Sony, nella fascia più alta del mercato Android, puntando tutto su prestazioni computazionali e, presumibilmente, capacità multimediali avanzate, specialmente nel comparto foto e video.

Se le tempistiche rimarranno simili a quelle degli anni precedenti, è improbabile vedere un lancio prima della primavera o dell’inizio dell’estate 2025.

Tuttavia, un interrogativo fondamentale rimane aperto e non trova risposta nei database tecnici: dove sarà venduto il nuovo Xperia 1 VIII?

Negli ultimi anni, Sony ha attuato una strategia di contrazione geografica, ritirando i suoi smartphone da molti mercati (inclusi alcuni Paesi europei e il Nord America) per concentrarsi su aree specifiche. Resta da vedere se il nuovo modello seguirà questa strategia di nicchia o se segnerà un tentativo di ritorno su scala più globale.