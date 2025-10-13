Questo potrebbe essere il telecomando per Spotify più strano che abbiate mai visto

Gli e-reader sono dispositivi nati per un solo scopo: la lettura silenziosa e immersiva. Lontani dal mondo frenetico delle notifiche e delle applicazioni multimediali, offrono un’oasi di tranquillità digitale.

Tuttavia, un utente ha deciso di sfidare questa concezione, trasformando il suo Kindle in un inaspettato telecomando per Spotify.

Kindlify.co trasforma il tuo Kindle in un telecomando per Spotify

Con un post su Reddit, l’utente u/abdeeeer ha presentato al mondo Kindlify.co, un’interfaccia web minimalista che promette di dare una nuova vita musicale ai lettori di libri elettronici.

L’idea è tanto affascinante quanto, a prima vista, discutibile. Dopotutto, associare un Kindle, simbolo della lettura rilassata, alla gestione di playlist musicali sembra una forzatura. Eppure, con un pizzico di ingegno, lo sviluppatore dietro al progetto è riuscito a portare una sorprendente versatilità all’interno del browser notoriamente limitato dei dispositivi Amazon.

Il funzionamento di Kindlify.co è disarmante nella sua semplicità. Per iniziare, è sufficiente visitare il sito web dal browser del proprio e-reader. Sulla pagina apparirà un codice QR. A questo punto, basta inquadrare il codice con la fotocamera dello smartphone e autorizzare il collegamento con il proprio account Spotify.

Una volta completata questa rapida configurazione, lo schermo a inchiostro elettronico del Kindle si trasforma in un pannello di controllo essenziale, permettendo di mettere in pausa, saltare alla traccia successiva o precedente e gestire la riproduzione musicale.

È fondamentale, però, chiarire un dettaglio importante: il Kindle non riproduce direttamente la musica. La maggior parte di questi dispositivi non ha neanche le capacità hardware per gestire l’audio via web. L’e-reader agisce esclusivamente come un telecomando, inviando comandi a Spotify in esecuzione su un altro dispositivo, come lo smartphone, un computer o uno smart speaker.

Diventa, in sostanza, un pannello di controllo glorificato ma dal fascino deliziosamente lo-fi. L’estetica è perfettamente integrata con la natura del display e-ink: la copertina dell’album viene visualizzata in un bianco e nero stilizzato, i controlli sono ridotti al minimo indispensabile e ogni interazione è accompagnata dal lento e caratteristico aggiornamento dello schermo, con il suo tipico effetto “ghosting”.

Quali potrebbero essere gli usi pratici di un simile strumento?

Il progetto è stato accolto come un brillante proof of concept, una dimostrazione di come l’innovazione possa fiorire anche su hardware apparentemente limitato. Lo stesso sviluppatore ha lasciato intendere di avere in programma l’aggiunta di nuove funzionalità e l’espansione della compatibilità ad altri dispositivi.

Gli scenari sono di nicchia ma suggestivi. Per chi ama leggere fino a tardi con un sottofondo musicale, Kindlify.co permette di controllare la playlist senza dover afferrare lo smartphone, evitando così la luce blu dello schermo che può disturbare il sonno.

In alternativa, può trasformarsi in una sorta di “cruscotto musicale” minimalista da tenere sulla scrivania o sul bancone della cucina, mostrando la traccia in ascolto e liberando il telefono per altre attività.

Si tratta di piccole comodità, certo, ma nel mondo degli e-reader, ogni spunto di innovazione è un evento da celebrare.