Il prossimo anno ci saranno più iPhone in titanio

Il 2026 si preannuncia come un anno di svolta per Apple, con l’atteso debutto del suo primo smartphone pieghevole.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento asiatica, il dispositivo, che potrebbe chiamarsi iPhone Fold, non solo introdurrà un form factor completamente nuovo per l’azienda, ma segnerà anche un significativo ritorno all’uso del titanio su larga scala, un materiale finora riservato a segmenti specifici della sua offerta.

iPhone Fold in titanio, e gli altri?

Crediti: MacRumors

Le nuove informazioni provengono da una nota per gli investitori redatta dal noto analista Jeff Pu e visionata dalla testata specializzata 9to5Mac.

Nel suo report, Pu afferma che Apple opterà per una soluzione ibrida per la scocca del suo primo pieghevole, combinando la leggerezza e la resistenza del titanio con la versatilità dell’alluminio.

Sebbene l’analista non fornisca ulteriori dettagli su come i due metalli verranno integrati, questa scelta suggerisce una precisa strategia volta a bilanciare robustezza strutturale, peso contenuto e gestione del calore.

Questa previsione si allinea, ma al contempo si differenzia, da precedenti report di altri analisti di spicco come Ming-Chi Kuo. Kuo aveva precedentemente ipotizzato che la complessa cerniera dell’iPhone Fold avrebbe combinato acciaio inossidabile e titanio, mentre l’intera scocca esterna sarebbe stata realizzata esclusivamente in titanio.

La visione di Pu di una lega ibrida potrebbe rappresentare un compromesso ingegneristico per ottimizzare i costi di produzione e le prestazioni del dispositivo. A dare un’idea più evocativa del design era stato Bloomberg, che in passato aveva descritto il progetto come simile a “due iPhone Air in titanio affiancati“.

Attualmente, l’uso del titanio è un’esclusiva dell’iPhone Air. In passato, anche i modelli Pro avevano adottato questo materiale premium, ma con la generazione attuale Apple è tornata all’alluminio per la gamma Pro, principalmente per migliorare le prestazioni termiche e la dissipazione del calore. Chissà se gli iPhone 18 Pro continueranno sulla stessa strada.

L’intenzione di reintrodurre massicciamente il titanio sull’iPhone Fold indica non solo la volontà di posizionare il pieghevole come un prodotto di lusso assoluto, ma anche la fiducia degli ingegneri di Cupertino nell’aver superato le precedenti sfide termiche, forse grazie a nuove tecniche di lavorazione o a un sistema di raffreddamento interno più avanzato.

Cosa sappiamo di iPhone Fold?

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’iPhone Fold si preannuncia come un dispositivo a cavallo tra uno smartphone e un tablet compatto.

Si prevede che sarà dotato di un display esterno da 5,5 pollici, simile per dimensioni a quello di un iPhone mini, e di un ampio schermo interno pieghevole da 7,8 pollici, che lo avvicina all’area visiva di un iPad mini.

Una delle novità più discusse riguarda il sistema di autenticazione biometrica: secondo Kuo, il dispositivo non includerà il Face ID, probabilmente per vincoli di spessore e design, ma segnerà il ritorno del Touch ID, forse integrato nel tasto di accensione laterale o sotto uno dei due display.

L’impatto di un simile prodotto non si limiterà all’hardware. Fonti interne, riportate da Bloomberg, indicano che il prossimo sistema operativo, iOS 27, sarà pesantemente incentrato sull’ottimizzazione del software per il form factor pieghevole.

Questo comporterà lo sviluppo di nuove funzionalità esclusive per sfruttare l’ampio schermo interno, come un multitasking avanzato e interfacce applicative adattive, oltre a un profondo lavoro di adeguamento dell’intero sistema operativo per garantire un’esperienza utente fluida e coerente.

Mentre l’attenzione è già proiettata sul 2026, la nota di Jeff Pu conferma anche che l’attuale domanda per la gamma iPhone 17 sta superando le aspettative iniziali, un segnale della solida posizione di mercato di Apple.

L’arrivo dell’iPhone Fold, tuttavia, non sarà solo un’evoluzione, ma una vera e propria rivoluzione per l’ecosistema Apple, destinata a ridefinire le aspettative degli utenti e a lanciare una nuova, agguerrita sfida nel nascente mercato dei dispositivi pieghevoli.