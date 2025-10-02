I segreti di Samsung Display finiscono in Cina, nuovi arresti all’orizzonte

L’Unità Investigativa per la Sicurezza Tecnologica Industriale della potente Agenzia di Polizia Nazionale di Seul ha avviato una nuova, delicata indagine su una presunta fuga di tecnologie all’avanguardia da Samsung Display verso un’azienda concorrente cinese.

La notizia riaccende i riflettori su una vulnerabilità cronica per l’ecosistema tecnologico della Corea del Sud, le cui innovazioni sono costantemente nel mirino di potenze straniere.

Samsung Display vittima costante di spionaggio industriale

L’operazione delle forze dell’ordine è entrata nel vivo mercoledì, con una perquisizione mirata nel campus di Asan di Samsung Display, uno dei centri nevralgici dove vengono sviluppate le tecnologie che definiscono il mercato globale degli schermi.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate dai media locali, l’indagine si trova ancora nelle fasi iniziali, ma l’ipotesi investigativa è grave: diversi dipendenti sarebbero coinvolti nella cessione illecita di dati sensibili e proprietà intellettuale. Se le accuse dovessero essere confermate, gli inquirenti hanno fatto sapere che si procederà con arresti imminenti.

Questo episodio è solo l’ultimo capitolo di una lunga e preoccupante saga. Samsung, grazie al suo vantaggio competitivo di anni in settori chiave come le memorie a semiconduttore e, soprattutto, i display con tecnologia OLED (Organic Light Emitting Diode), è un bersaglio primario per lo spionaggio industriale.

Non si tratta di un fenomeno isolato, ma di un problema ricorrente che affligge l’intero conglomerato e mette a rischio la leadership tecnologica nazionale.

La cronologia degli incidenti passati dipinge un quadro allarmante. Già nel 2020, la Corea del Sud aveva formalmente incriminato due ex ricercatori Samsung per aver divulgato segreti sulla tecnologia OLED alla Cina.

Più di recente, nel 2023, un altro ricercatore di Samsung Display è stato arrestato e processato con l’accusa di aver sottratto tecnologie proprietarie per un valore stimato di ben 300 milioni di dollari, sempre a beneficio di competitor cinesi.

Non solo display

La piaga non si limita alla divisione display. Anche Samsung Electronics, il ramo principale che si occupa di smartphone, elettrodomestici e semiconduttori, ha dovuto affrontare minacce simili.

L’anno scorso, un suo ex dipendente di alto profilo è stato arrestato con l’accusa di aver rubato dati critici sui semiconduttori nel tentativo di creare da zero una fabbrica di chip “copia” in Cina, utilizzando il know-how sottratto a Samsung.

Questi continui attacchi avvengono nonostante le rigorose misure di sicurezza interne che Samsung ha implementato per proteggere i suoi “gioielli della corona”.

I protocolli di sicurezza sono draconiani e la sorveglianza sui dati sensibili è massima. Tuttavia, la determinazione e le risorse impiegate dagli attori esterni, spesso con la complicità di personale interno, riescono a volte a creare delle brecce in questo sistema difensivo.

La questione assume una rilevanza strategica che trascende i confini aziendali. Il governo di Seul segue questi casi con la massima attenzione, poiché la supremazia tecnologica di aziende come Samsung è un pilastro fondamentale dell’economia e della sicurezza nazionale sudcoreana.

La protezione della proprietà intellettuale nei settori dei display e dei semiconduttori è considerata una priorità assoluta per mantenere il vantaggio competitivo del Paese sulla scena globale.

Mentre l’indagine sul campus di Asan prosegue, l’industria tecnologica globale osserva con attenzione. Ogni fuga di informazioni non solo erode il vantaggio competitivo di Samsung, ma altera anche gli equilibri del mercato, accelerando la crescita di concorrenti che, altrimenti, impiegherebbero anni e miliardi di investimenti per raggiungere lo stesso livello di innovazione.

Il caso attuale servirà da ennesimo banco di prova per la capacità della Corea del Sud di difendere il suo patrimonio tecnologico più prezioso dalla minaccia persistente dello spionaggio industriale.