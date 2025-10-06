L’Amazon Prime Day 2025 o Festa delle Offerte Prime 2025 è arrivato anche questo autunno, con offerte che si protrarranno il 7 e l’8 Ottobre, 48 caldissime ore di shopping e sfide a colpi di offerte tra le varie aziende presenti sul popolare store online.

Tra le categorie più interessanti da monitorare ci sono senza dubbio gli aspirapolvere e i dispositivi multifunzione per la pulizia, un settore che negli ultimi anni ha visto una crescita notevole in termini di innovazione tecnologica e comodità d’uso; oggi vi parlereremo, in breve, dei migliori modelli di vacuum selezionati per voi in occasione di questo Prime Day. Per non perdervi tutte le altre promozioni, invece, vi consigliamo di iscrivermi al nostro gruppo Telegram GizDeals , dove vengono pubblicate continuamente le migliori offerte, così da poterle cogliere prima che vadano esaurite.

I migliori vacuum da acquistare per la festa delle Offerte Prime 2025

Mova X4 Pro

Primo della lista non poteva che essere lui, il Mova X4 Pro, un aspirapolvere che va ben oltre le funzionalità tradizionali. Non si limita infatti ad aspirare polvere e residui, ma è in grado di lavare i pavimenti utilizzando acqua calda, una caratteristica che lo rende particolarmente efficace contro le macchie ostinate, come incrostazioni di cibo o grasso secco, che spesso richiedono più passaggi con un mocio tradizionale. La combinazione di aspirazione potente e getto caldo permette di ottenere risultati di pulizia superiori, azzerando anche la necessità di utilizzare prodotti troppo aggressivi sia per le superfici sia per gli ambienti. In particolare, il Mova X4 Pro è il primo vacuum al mondo a utilizzare la tecnologia SpotHeat™ spray, capace di sciogliere in pochi secondi grasso, caffè e residui appiccicosi, mantenendo però una temperatura di contatto sicura di 45°C per proteggere i pavimenti più delicati.

Dal punto di vista del design, il dispositivo è stato pensato per semplificare la vita quotidiana. La testina piatta e la possibilità di inclinazione fino a 180 gradi consentono di raggiungere facilmente gli spazi sotto divani, letti o mobili bassi, zone che solitamente rimangono fuori dalla portata degli aspirapolvere classici. Ma non è tutto: sulla parte superiore della spazzola oltre l’ugello spruzzatoe troviamo una luce LED verde che rivela anche lo sporco invisibile e, per chi ha animali in casa, si trasforma in un’ancora di salvezza per rimuovere ogni traccia di peli. A rendere l’esperienza ancora più fluida c’è il sistema Tangle-Free™, che libera automaticamente il rullo dai capelli raccolti, evitando fastidiosi blocchi e interruzioni.

La base di ricarica, infine, non è soltanto un supporto per riporre l’apparecchio, ma svolge un ruolo attivo grazie alla funzione di autopulizia e sterilizzazione a 100 °C e asciugatura del rullo silenziosa a 90 °C: una soluzione che riduce al minimo la manutenzione manuale e che, grazie a un design più snello rispetto ad altri modelli della stessa fascia, si inserisce facilmente in qualsiasi ambiente domestico.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam

Il Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam è la dimostrazione di quanto un aspirapolvere multifunzione possa diventare un vero alleato quotidiano. A differenza dei modelli tradizionali, qui troviamo un sistema che non solo aspira e lava, ma integra anche il vapore ad alta temperatura fino a 180 °C, capace di igienizzare e sciogliere macchie di grasso, residui di cibo e sporco ostinato senza dover ricorrere a detergenti chimici. Per chi ha bambini piccoli che gattonano sul pavimento o animali che vivono in casa, la possibilità di avere superfici sempre igienizzate è un valore aggiunto importante da non sottovalutare.

Una delle funzioni più interessanti è la tecnologia iLoop Smart Sensor, che rileva in tempo reale il livello di sporco e regola automaticamente sia la potenza di aspirazione che la quantità d’acqua e di vapore erogata. Questo significa che l’apparecchio lavora sempre in modo ottimizzato, adattandosi alla superficie che sta trattando e riducendo inutili sprechi di energia e batteria, anche perchè il motore in dotazione è potentissimo, ed è capace di aspirare ad una potenza massima pari a circa 22.000 Pa, tra le più alte in circolazione. In più, la versione Stretch permette di raggiungere facilmente anche gli spazi più bassi, come sotto i mobili o i letti, grazie a un design flessibile che facilita l’inclinazione del corpo macchina.

Il dock di ricarica, anche lui, è estremamente intelligente: oltre a fungere da base, infatti, avvia cicli di autopulizia e di asciugatura rapida del rullo, evitando l’accumulo di sporco, cattivi odori o muffe, permettendovi di avere sempre una macchina igienizzata e pronta all’uso, con pochissimo intervento manuale. Il prezzo, in occasione della festa delle offerte Prime di Amazon, scende a 589 euro contro i 699 euro precedenti; in più, in fase di checkout, potrete aggiungere il coupon TINECOPBDD per ottenere un extra 5% di sconto.

Dreame H15 Mix

Ultimo, ma non per importanza, è il Dreame H15 Mix, un modello che punta sulla potenza pura e sulla massima automazione, una scelta ideale per chi desidera un dispositivo capace di sostituire più strumenti in un colpo solo. La forza di aspirazione raggiunge valori molto elevati per la categoria, fino a 23.000 Pa, numeri che tecnicamente gli consentono di rimuovere con facilità polvere fine, briciole e sporco più consistente. A questa potenza si aggiunge la capacità di lavaggio con acqua calda fino a 100 °C, utile per affrontare macchie difficili e residui appiccicosi. Il risultato è un’esperienza di pulizia completa, in grado di restituire pavimenti brillanti con un unico passaggio.

La vera comodità del Dreame H15 Mix, come gli altri due modelli, è la possibilità di riporre il dispositivo nella sua stazione di base intelligente, che non si limita a ricaricare ma si occupa anche di lavare e asciugare automaticamente il rullo. Ma la vera flessibilità di questa aspirapolvere lavapavimenti è la sua natura 7 in 1: si, avete capito bene, un solo dispositivo capace di aspirare pavimenti, tessuti e qualsiasi altra superficie, ma anche di igienizzare divani e rimuovere fango dai tappeti, con la solita affidabilità che contraddistingue il marchio cinese.

Ovviamente se avete animali in casa, un altro aspetto apprezzato è la gestione dei peli, resa più semplice grazie a un rullo progettato per ridurre gli intrecci e a un sistema che evita blocchi frequenti. Inoltre, tramite l’app dedicata è possibile personalizzare modalità e impostazioni, adattando potenza e flusso d’acqua alle diverse superfici e necessità. Il prezzo? Soli 649 euro contro gli 899 euro previsti dal prezzo precedente, con offerta disponibile solo nei giorni 7 e 8 Ottobre, anche con pagamento in 5 rate di Amazon (se disponibili sul vostro account).

