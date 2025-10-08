I migliori smartphone Samsung, Xiaomi e iPhone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

L’autunno di Amazon si accende con la Festa delle Offerte Prime, un nuovo evento promozionale di 48 ore che promette di replicare il successo del Prime Day estivo.

Fissato per il 7 e 8 ottobre 2025, questo appuntamento esclusivo per i clienti Amazon Prime è un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di tecnologia a prezzi vantaggiosi, in particolare per chi desidera aggiornare il proprio smartphone.

Dopo la valanga di sconti di luglio, Amazon torna a proporre una pioggia di occasioni su un vastissimo catalogo di prodotti, che spazia dalla moda agli elettrodomestici, con un’attenzione particolare al settore hi-tech.

Quale smartphone comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025?

In questo articolo, in particolare, ci concentreremo sui protagonisti più attesi del mercato mobile: i top di gamma e i modelli più popolari di Samsung, Xiaomi e Apple.

Che siate alla ricerca delle ultime innovazioni fotografiche, di prestazioni da leader del settore o del miglior rapporto qualità-prezzo, la Festa delle Offerte Prime di ottobre è il momento ideale per il vostro prossimo acquisto.

I migliori smartphone Samsung da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Samsung è una delle grandi protagoniste della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2025, con sconti su tutta la sua vasta gamma di smartphone.

Dall’acclamata serie Galaxy S, che con i nuovi top della serie Galaxy S25 che rappresentano l’apice della tecnologia, agli innovativi pieghevoli come i Galaxy Z Fold e Z Flip, perfetti per chi cerca un’esperienza d’uso unica e all’avanguardia. Non mancano, inoltre, le offerte sulla popolarissima serie Galaxy A, che da sempre offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo, rendendo la qualità Samsung accessibile a tutti.

I migliori smartphone Xiaomi da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Quando si parla di rapporto qualità-prezzo, Xiaomi è da sempre un punto di riferimento, e la Festa delle Offerte Prime 2025 è il palcoscenico ideale per le sue proposte più aggressive. Le promozioni coprono l’intero ecosistema del brand, offrendo un’occasione unica per acquistare i suoi dispositivi a prezzi ancora più competitivi.

I riflettori sono puntati sulla nuova serie Xiaomi 15, che alza l’asticella della fotografia mobile, ma le vere protagoniste per il grande pubblico sono le offerte sulla famiglia Redmi Note, campione di vendite nella fascia media. Non manca infine lo spazio per il sub-brand POCO, con i suoi modelli pensati per chi cerca prestazioni estreme a un budget contenuto.

I migliori smartphone Apple da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Sebbene gli sconti sui prodotti Apple siano tradizionalmente più rari e contenuti, la Festa delle Offerte Prime rappresenta una delle poche occasioni dell’anno in cui può essere possibile acquistare un iPhone a un prezzo vantaggioso. Le attenzioni sono puntate esclusivamente sulla gamma iPhone 16 con il modello base e la versione 16e.

