I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Ottobre 2025

I migliori robot aspirapolvere
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
- Aspirazione: 16.600 Pa
- Lavapavimenti: Sì
- Dock di svuotamento: Sì
- Batteria e autonomia: 6.400 mAh
- Funzioni speciali: OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda
- 799€
Switchbot S20
- Aspirazione: 10.000 Pa
- Lavapavimenti: Sì
- Dock di svuotamento: Sì
- Batteria e autonomia: 4.000 mAh
- Funzioni speciali: può essere controllato tramite Matter, Apple Homekit, Alexa, Google Assistant ed Apple Watch
- 521€ (Coupon in pagina, fino al 31 ottobre)
Lefant M3
- Aspirazione: 24.000 Pa
- Lavapavimenti: Sì
- Dock di svuotamento: Sì
- Batteria e autonomia: 5.200 mAh (220 minuti)
- Funzioni speciali: Navigazione dToF, Tecnologia di evitamento degli ostacoli PSD, Doppio panno rotante
- 397€
Narwal FLOW
- Aspirazione: 22.000 Pa
- Lavapavimenti: Sì
- Dock di svuotamento: Sì
- Batteria e autonomia: 190 minuti (6.400 mAh)
- Funzioni speciali: corpo ultra-sottile di 95 mm, AI Adaptive Hot Water Mop Washing
- 999€
ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone
- Aspirazione: 19.500 Pa
- Lavapavimenti: Sì
- Dock di svuotamento: Sì
- Batteria e autonomia: 200 minuti standard, 350 minuti con PowerBoost attivo (6.400 mAh)
- Funzioni speciali: tecnologia PowerBoost per la ricarica, TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning per la pulizia dei bordi, lavaggio del mocio con acqua calda a 75°C e asciugatura ad aria calda a 63°C, navigazione intelligente AIVI 3D 3.0
- 1.221€
