I migliori PC (laptop & da gaming) da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

L’autunno si è aperto con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e per chiunque sia alla ricerca di un nuovo computer a un prezzo vantaggioso.

Amazon ha infatti dato il via alla sua Festa delle Offerte Prime, che durerà fino alle 23:59 dell’8 ottobre. Mancano ancora poche ore al termine della promozione che permette agli iscritti al servizio Prime di accedere a una vasta gamma di sconti su migliaia di prodotti, con un focus particolare sul settore dell’elettronica di consumo.

Quali PC comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025?

Crediti: MSI, Canva

Questo evento rappresenta un’occasione fenomenale per l’acquisto di un nuovo PC, che si tratti di un laptop versatile per lo studio e il lavoro o di una potente macchina da gaming per le massime prestazioni.

Orientarsi tra le innumerevoli offerte può però essere complesso. Per questo abbiamo preparato una guida completa e ragionata, selezionando i modelli più interessanti e convenienti.

I migliori laptop da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Che tu sia uno studente, un professionista in cerca di un dispositivo affidabile per il lavoro o un utente che desidera semplicemente un nuovo portatile per l’intrattenimento, la Festa delle Offerte Prime è il momento ideale per fare il tuo acquisto.

Durante l’evento, è possibile trovare sconti significativi su un’ampia gamma di modelli, dai leggeri e versatili ultrabook, perfetti per chi è sempre in movimento, ai potenti notebook dotati delle più recenti tecnologie, ideali per attività che richiedono alte prestazioni come l’editing video o la progettazione grafica.

Questa sezione ti aiuterà a navigare tra le promozioni per individuare il laptop che meglio si adatta alle tue necessità, garantendoti un acquisto intelligente e conveniente.

acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda... 649,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Grafica Integrata, Windows 11 Home, WiFi 6, Tastiera italiana -... 579,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel N100, RAM 4GB, SSD 128GB, Microsoft 365 Personal 12 mesi incluso, Grafica Integrata, WiFi 6,... 299,00€ 249,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento 489,00€ Compra Ora Amazon.it HP Chromebook Plus 14a-nf0003sl, Intel Core i3-N305, 8GB RAM LPDDR5, 256GB UFS SSD, Display 14" FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Micro-edge, Grafica Intel,... 418,08€ Compra Ora Amazon.it MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6" FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e... 549,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo Yoga Slim 7 Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14" WQXGA (1920x1200), AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 GB, 1 TB SSD, Grafica AMD Radeon 860M, Windows 11 H,... 1.199,00€ Compra Ora Amazon.it LG gram AI 15Z80T, Notebook 15.6" FHD (1920x1080), AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, Ultraleggero solo 1.3 kg, Batteria 72Wh, Windows 11 Home,... 899,99€ Compra Ora Amazon.it Dell 15 Laptop DC15250 15,6" FHD (1920 x 1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, Grafica Intel UHD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY –... 679,00€ Compra Ora Amazon.it SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] 599,00€ 574,64€ Compra Ora Amazon.it ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA#B0DC11J749, Notebook da 14" Glossy, Copilot+ PC, 60Hz, Intel® Core™ Ultra 7 256V, RAM 16GB, 1TB SSD, Intel® Arc™ Graphics,... 949,99€ Compra Ora Amazon.it ACEMAGIC 2025 Pc Portatile 17.3 Pollici 16 GB RAM DDR4 512 GB SSD, 4 nuclei Processore Alder Lake N97,Fino a 3,6 GHz,6000Mah,Wi-Fi 5,BT5.0,3*USB... 559,99€ 499,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/10/2025 17:01

I migliori PC da gaming da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Il segmento dei laptop da gaming è il terreno dove la ricerca della massima potenza incontra l’esigenza della portabilità. Per gli appassionati, la Festa delle Offerte Prime è il momento perfetto per acquistare una macchina da gioco performante a un prezzo competitivo.

Il 2025 è un anno chiave, caratterizzato da processori Intel e AMD sempre più efficienti e da schede video che hanno ormai consolidato standard come il ray tracing e il DLSS per un’esperienza visiva eccezionale.

In questa sezione, abbiamo quindi selezionato i modelli che offrono il miglior equilibrio tra prestazioni, qualità del display e sistema di raffreddamento, componenti cruciali per ogni vero gaming-rig. Dalle soluzioni più accessibili per il gaming in FullHD ai top di gamma pensati per non scendere a compromessi, ecco i PC portatili da gaming da tenere d’occhio durante queste fasi finali dell’evento di Amazon.

ASUS TUF Gaming F16 FX607VU, Notebook con NVIDIA RTX 4050, Display da 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 210H, RAM 16GB, 512GB SSD, Layout ITA, Win 11... 949,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home... 1.079,90€ Compra Ora Amazon.it MSI Thin 15 B13UCX-2008IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, i7-13620H, Nvidia RTX 2050 GDDR6 4GB, SSD PCIe4 512GB, RAM DDR4 16GB 3200MHz, WiFi 6E, Win 11... 799,90€ Compra Ora Amazon.it MSI Katana 15 HX B14WFK-495IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel Core i9-14900HX, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB SSD PCIe4, 16GB RAM DDR5 5600MHz, WiFi... 1.499,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo LOQ 15" Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Intel Core i5-13450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, Schermo 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Windows... 1.049,00€ Compra Ora Amazon.it HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC... 1.660,38€ Compra Ora Amazon.it Lenovo Legion 5 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 15" 165Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core i7-14700HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Windows 11 Home,... 1.899,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, Notebook Gaming, 16" QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi7,... 3.099,00€ Compra Ora Amazon.it acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900H, Ram 32 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA... 1.399,00€ Compra Ora Amazon.it Alienware 18 Area-51 Laptop Gaming 18" WQXGA 300Hz G-Sync, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia GeForce RTX 5080, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Windows 11... 3.999,00€ Compra Ora Amazon.it acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16" OLED 240 Hz DDS, NVIDIA... 2.685,64€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/10/2025 17:01

Questo è solo un assaggio degli sconti previsti su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un’occasione! Approfittane ora! Le offerte migliori si nascondono proprio dietro l’angolo!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.