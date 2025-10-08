I migliori PC (laptop & da gaming) da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Festa delle offerte Prime - Laptop e PC gaming

L’autunno si è aperto con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e per chiunque sia alla ricerca di un nuovo computer a un prezzo vantaggioso.

Amazon ha infatti dato il via alla sua Festa delle Offerte Prime, che durerà fino alle 23:59 dell’8 ottobre. Mancano ancora poche ore al termine della promozione che permette agli iscritti al servizio Prime di accedere a una vasta gamma di sconti su migliaia di prodotti, con un focus particolare sul settore dell’elettronica di consumo.

Quali PC comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025?

Questo evento rappresenta un’occasione fenomenale per l’acquisto di un nuovo PC, che si tratti di un laptop versatile per lo studio e il lavoro o di una potente macchina da gaming per le massime prestazioni.

Orientarsi tra le innumerevoli offerte può però essere complesso. Per questo abbiamo preparato una guida completa e ragionata, selezionando i modelli più interessanti e convenienti.

I migliori laptop da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Che tu sia uno studente, un professionista in cerca di un dispositivo affidabile per il lavoro o un utente che desidera semplicemente un nuovo portatile per l’intrattenimento, la Festa delle Offerte Prime è il momento ideale per fare il tuo acquisto.

Durante l’evento, è possibile trovare sconti significativi su un’ampia gamma di modelli, dai leggeri e versatili ultrabook, perfetti per chi è sempre in movimento, ai potenti notebook dotati delle più recenti tecnologie, ideali per attività che richiedono alte prestazioni come l’editing video o la progettazione grafica.

Questa sezione ti aiuterà a navigare tra le promozioni per individuare il laptop che meglio si adatta alle tue necessità, garantendoti un acquisto intelligente e conveniente.

acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver
acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda...
649,00€
Compra Ora
Amazon.it
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6" FHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Grafica Integrata, Windows 11 Home, WiFi 6, Tastiera italiana - Arctic Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Grafica Integrata, Windows 11 Home, WiFi 6, Tastiera italiana -...
579,00€
Compra Ora
Amazon.it
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6" FHD (1920x1080), Intel N100, RAM 4GB, SSD 128GB, Microsoft 365 Personal 12 mesi incluso, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home, Tastiera Italiana - Abyss Blue
299,00€
249,00€
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel N100, RAM 4GB, SSD 128GB, Microsoft 365 Personal 12 mesi incluso, Grafica Integrata, WiFi 6,...
299,00€
249,00€
Compra Ora
Amazon.it
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento
489,00€
Compra Ora
Amazon.it
HP Chromebook Plus 14a-nf0003sl, Intel Core i3-N305, 8GB RAM LPDDR5, 256GB UFS SSD, Display 14" FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Micro-edge, Grafica Intel, 1080p Privacy Cam TNR, ChromeOS, Grigio
HP Chromebook Plus 14a-nf0003sl, Intel Core i3-N305, 8GB RAM LPDDR5, 256GB UFS SSD, Display 14" FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Micro-edge, Grafica Intel,...
418,08€
Compra Ora
Amazon.it
MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6" FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6" FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e...
549,00€
Compra Ora
Amazon.it
Lenovo Yoga Slim 7 Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14" WQXGA (1920x1200), AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 GB, 1 TB SSD, Grafica AMD Radeon 860M, Windows 11 H, 2 anni Premium Care - Tidal Teal
Lenovo Yoga Slim 7 Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14" WQXGA (1920x1200), AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 GB, 1 TB SSD, Grafica AMD Radeon 860M, Windows 11 H,...
1.199,00€
Compra Ora
Amazon.it
LG gram AI 15Z80T, Notebook 15.6" FHD (1920x1080), AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, Ultraleggero solo 1.3 kg, Batteria 72Wh, Windows 11 Home, Copilot, scocca in alluminio, Nero
LG gram AI 15Z80T, Notebook 15.6" FHD (1920x1080), AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, Ultraleggero solo 1.3 kg, Batteria 72Wh, Windows 11 Home,...
899,99€
Compra Ora
Amazon.it
Dell 15 Laptop DC15250 15,6" FHD (1920 x 1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, Grafica Intel UHD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY – Nero Carbonio
Dell 15 Laptop DC15250 15,6" FHD (1920 x 1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, Grafica Intel UHD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY –...
679,00€
Compra Ora
Amazon.it
SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
599,00€
574,64€
SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
599,00€
574,64€
Compra Ora
Amazon.it
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA#B0DC11J749, Notebook da 14" Glossy, Copilot+ PC, 60Hz, Intel® Core™ Ultra 7 256V, RAM 16GB, 1TB SSD, Intel® Arc™ Graphics, Windows 11 Home, Nero
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA#B0DC11J749, Notebook da 14" Glossy, Copilot+ PC, 60Hz, Intel® Core™ Ultra 7 256V, RAM 16GB, 1TB SSD, Intel® Arc™ Graphics,...
949,99€
Compra Ora
Amazon.it
ACEMAGIC 2025 Pc Portatile 17.3 Pollici 16 GB RAM DDR4 512 GB SSD, 4 nuclei Processore Alder Lake N97,Fino a 3,6 GHz,6000Mah,Wi-Fi 5,BT5.0,3*USB 3.2,HDMI,Type C,Notebook Argento
559,99€
499,99€
ACEMAGIC 2025 Pc Portatile 17.3 Pollici 16 GB RAM DDR4 512 GB SSD, 4 nuclei Processore Alder Lake N97,Fino a 3,6 GHz,6000Mah,Wi-Fi 5,BT5.0,3*USB...
559,99€
499,99€
Compra Ora
Amazon.it
I migliori PC da gaming da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Il segmento dei laptop da gaming è il terreno dove la ricerca della massima potenza incontra l’esigenza della portabilità. Per gli appassionati, la Festa delle Offerte Prime è il momento perfetto per acquistare una macchina da gioco performante a un prezzo competitivo.

Il 2025 è un anno chiave, caratterizzato da processori Intel e AMD sempre più efficienti e da schede video che hanno ormai consolidato standard come il ray tracing e il DLSS per un’esperienza visiva eccezionale.

In questa sezione, abbiamo quindi selezionato i modelli che offrono il miglior equilibrio tra prestazioni, qualità del display e sistema di raffreddamento, componenti cruciali per ogni vero gaming-rig. Dalle soluzioni più accessibili per il gaming in FullHD ai top di gamma pensati per non scendere a compromessi, ecco i PC portatili da gaming da tenere d’occhio durante queste fasi finali dell’evento di Amazon.

ASUS TUF Gaming F16 FX607VU, Notebook con NVIDIA RTX 4050, Display da 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 210H, RAM 16GB, 512GB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU, Notebook con NVIDIA RTX 4050, Display da 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 210H, RAM 16GB, 512GB SSD, Layout ITA, Win 11...
949,00€
Compra Ora
Amazon.it
MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home...
1.079,90€
Compra Ora
Amazon.it
MSI Thin 15 B13UCX-2008IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, i7-13620H, Nvidia RTX 2050 GDDR6 4GB, SSD PCIe4 512GB, RAM DDR4 16GB 3200MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] Gray
MSI Thin 15 B13UCX-2008IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, i7-13620H, Nvidia RTX 2050 GDDR6 4GB, SSD PCIe4 512GB, RAM DDR4 16GB 3200MHz, WiFi 6E, Win 11...
799,90€
Compra Ora
Amazon.it
MSI Katana 15 HX B14WFK-495IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel Core i9-14900HX, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB SSD PCIe4, 16GB RAM DDR5 5600MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e garanzia ITA]
MSI Katana 15 HX B14WFK-495IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel Core i9-14900HX, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB SSD PCIe4, 16GB RAM DDR5 5600MHz, WiFi...
1.499,00€
Compra Ora
Amazon.it
Lenovo LOQ 15" Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Intel Core i5-13450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, Schermo 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Windows 11 Home, Tastiera Retroilluminata
Lenovo LOQ 15" Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Intel Core i5-13450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, Schermo 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Windows...
1.049,00€
Compra Ora
Amazon.it
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC...
1.660,38€
Compra Ora
Amazon.it
Lenovo Legion 5 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 15" 165Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core i7-14700HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Windows 11 Home, Tastiera RGB italiana - Eclipse Black
Lenovo Legion 5 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 15" 165Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core i7-14700HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Windows 11 Home,...
1.899,00€
Compra Ora
Amazon.it
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, Notebook Gaming, 16" QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi7, Win 11 Home, [Layout e Garanzia ITA]
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, Notebook Gaming, 16" QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi7,...
3.099,00€
Compra Ora
Amazon.it
acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900H, Ram 32 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Windows 11 Home
acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900H, Ram 32 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA...
1.399,00€
Compra Ora
Amazon.it
Alienware 18 Area-51 Laptop Gaming 18" WQXGA 300Hz G-Sync, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia GeForce RTX 5080, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Windows 11 Home, Cryo-tech, AlienFX RGB QWERTY
Alienware 18 Area-51 Laptop Gaming 18" WQXGA 300Hz G-Sync, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia GeForce RTX 5080, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Windows 11...
3.999,00€
Compra Ora
Amazon.it
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16" OLED 240 Hz DDS, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Windows 11 Home
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16" OLED 240 Hz DDS, NVIDIA...
2.685,64€
Compra Ora
Amazon.it
