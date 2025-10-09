I migliori aspirapolvere cinesi senza fili | Classifica Ottobre 2025

Nell’epoca in cui tutto è smart e wireless, anche gli elettrodomestici più basilari e più conosciuti si sono adattati alle ultime esigenze. Da qualche anno, infatti, in ogni casa possiamo trovare aspirapolvere senza fili, scope elettriche wireless, robot aspirapolvere e quant’altro. La nostra guida all’acquisto è strutturata per portarvi a capire quale aspirapolvere senza fili scegliere. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

I migliori aspirapolvere cinesi senza fili

Dreame V20 Pro

Potenza di aspirazione: 210 AW

210 AW Capacità serbatoio: /

/ Autonomia: 90 minuti

90 minuti Funzioni speciali: spazzola antigroviglio con luce LED, tubo flessibile a 90°, Braccio robotico IA GapFree

spazzola antigroviglio con luce LED, tubo flessibile a 90°, Braccio robotico IA GapFree RECENSIONE

417€

Prezzo

Dreame V20 Pro-A Aspirapolvere Senza Fili, 0 mm dai Bordi, Anti-groviglio, Pulizia Pavimenti duri e Tappeti e Moquette, Aspirazione 210 AW, Autonomia Massima... 429,00€ 417,49€

Roborock H60 Hub

Potenza di aspirazione: 115 AW

115 AW Capacità serbatoio: /

/ Autonomia: 60 minuti

60 minuti Funzioni speciali: stazione di svuotamento automatico, spazzola antigroviglio con luce LED, vari accessori inclusi

stazione di svuotamento automatico, spazzola antigroviglio con luce LED, vari accessori inclusi RECENSIONE

399€

Prezzo

roborock H60 Hub Aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento automatico, batteria rimovibile da 60 minuti, 115 AW per peli di animali domestici,... 399,00€

Tineco Floor One S9 Artist

Potenza di aspirazione: 22.000 PA

22.000 PA Capacità serbatoio: /

/ Autonomia: 50 minuti

50 minuti Funzioni speciali: lavapavimenti, inclinabile fino a 180°, design futuristico, autopulizia con acqua calda

lavapavimenti, inclinabile fino a 180°, design futuristico, autopulizia con acqua calda 599€

Prezzo

Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di... 899,00€ 599,00€

Eureka RapidWash NEW730

Potenza di aspirazione: 21.600 PA

21.600 PA Capacità serbatoio: 700 ml (acqua pulita)

700 ml (acqua pulita) Autonomia: 40 minuti

40 minuti Funzioni speciali: lavapavimenti, inclinabile fino a 170°, autopulizia con acqua calda, sistema antigroviglio,

lavapavimenti, inclinabile fino a 170°, autopulizia con acqua calda, sistema antigroviglio, RECENSIONE

329€

Prezzo

Eureka RapidWash NEW730 Aspirapolvere Lavapavimenti senza Fili Secco/Umido, Inclinazione 170°,Asciugatura Aria Calda 85° in 5 Minuti 21.600pa,Autonomia 40... 449,00€ 329,99€

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete

Potenza di aspirazione: /

/ Capacità serbatoio: 800 ml (acqua pulita)

800 ml (acqua pulita) Autonomia: 35 minuti

35 minuti Funzioni speciali: lavapavimenti, base con autopulizia

lavapavimenti, base con autopulizia 179,5€ (con il Coupon “GIZDTCI5“, fino al 12 ottobre)

Prezzo

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 199,00€

