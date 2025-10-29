HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Ottobre 2025)

Con l’annuncio della nuova generazione di punta è arrivata anche l’ultima versione dell’interfaccia software di Xiaomi. La fase di beta è stata solo il preludio ma ora è tempo di iniziare a guardare al rilascio stabile, non solo in Cina ma anche in versione Global. HyperOS 3 è disponibile per i primi modelli internazionali e in questo approfondimento trovate tutti i link al download per smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO.
HyperOS 3 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO
Le novità di HyperOS 3 abbracciano molteplici aspetti del software di Xiaomi: il design è stato impreziosito da alcuni elementi che strizzano l’occhio al Liquid Design di Cupertino mentre i nuovi sfondi dinamici AI permettono di personalizzare la schermata di blocco in modo unito e interattivo.
Il foro smette di essere un elemento di disturbo nella continuità dello schermo e diventa utile: HyperIsland permette di accedere a funzionalità utili legate all’app in uso. Gli smartphone supportati sono tantissimi, nel perfetto stile del brand: telefoni e tablet Xiaomi, Redmi e POCO con un periodo di rilascio che si estende fino al termine del primo trimestre del 2026.
Di seguito trovate i link al download per HyperOS 3 stabile, man mano che saranno rilasciati dalla compagnia cinese. Ci limiteremo esclusivamente alla versione internazionale EEA/EU, ossia quella relativa alla zona europea e all’Italia.
I dispositivi verranno inseriti nella lista in base al software stabile di rilascio, anche nel caso di quello cinese; tuttavia, non appena disponibile la build EEA/EU, il link verrà sostituito con quella idonea alle nostre latitudini.
Si comincia con Xiaomi 15T Pro: l’aggiornamento stabile è stato pubblicato il 29 ottobre; a breve arriverà anche quello per il fratello minore.
|Modello
|Nome in codice
|Versione
|Recovery
|Fastboot
|Xiaomi 15T Pro
|klimt
|OS3.0.4.0.WOSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15T
|goya
|–
|–
|–
|Xiaomi 15 Ultra
|xuanyuan
|–
|–
|–
|Xiaomi 15
|dada
|–
|–
|–
|Xiaomi MIX Flip
|ruyi
|–
|–
|–
|Xiaomi Pad 7 Pro
|muyu
|–
|–
|–
|Xiaomi Pad 7
|ukulele
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|amethyst
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro 5G
|malachite
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro
|obsidian
|–
|–
|–
|Redmi Note 14
|tanzanite
|–
|–
|–
|POCO F7 Ultra
|miro
|–
|–
|–
|POCO F7 Pro
|zorn
|–
|–
|–
|POCO F7
|onyx
|–
|–
|–
|POCO X7 Pro
|rodin
|–
|–
|–
|POCO X7
|malachite
|–
|–
|–