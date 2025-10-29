HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Ottobre 2025)

Gabriele Cascone
HyperOS 3
Con l’annuncio della nuova generazione di punta è arrivata anche l’ultima versione dell’interfaccia software di Xiaomi. La fase di beta è stata solo il preludio ma ora è tempo di iniziare a guardare al rilascio stabile, non solo in Cina ma anche in versione Global. HyperOS 3 è disponibile per i primi modelli internazionali e in questo approfondimento trovate tutti i link al download per smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO.

HyperOS 3 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Le novità di HyperOS 3 abbracciano molteplici aspetti del software di Xiaomi: il design è stato impreziosito da alcuni elementi che strizzano l’occhio al Liquid Design di Cupertino mentre i nuovi sfondi dinamici AI permettono di personalizzare la schermata di blocco in modo unito e interattivo.

Il foro smette di essere un elemento di disturbo nella continuità dello schermo e diventa utile: HyperIsland permette di accedere a funzionalità utili legate all’app in uso. Gli smartphone supportati sono tantissimi, nel perfetto stile del brand: telefoni e tablet Xiaomi, Redmi e POCO con un periodo di rilascio che si estende fino al termine del primo trimestre del 2026.

Di seguito trovate i link al download per HyperOS 3 stabile, man mano che saranno rilasciati dalla compagnia cinese. Ci limiteremo esclusivamente alla versione internazionale EEA/EU, ossia quella relativa alla zona europea e all’Italia.

I dispositivi verranno inseriti nella lista in base al software stabile di rilascio, anche nel caso di quello cinese; tuttavia, non appena disponibile la build EEA/EU, il link verrà sostituito con quella idonea alle nostre latitudini.

Si comincia con Xiaomi 15T Pro: l’aggiornamento stabile è stato pubblicato il 29 ottobre; a breve arriverà anche quello per il fratello minore.

ModelloNome in codiceVersioneRecoveryFastboot
Xiaomi 15T ProklimtOS3.0.4.0.WOSEUXM (EEA/EU)Scarica
Xiaomi 15Tgoya
Xiaomi 15 Ultraxuanyuan
Xiaomi 15dada
Xiaomi MIX Flipruyi
Xiaomi Pad 7 Promuyu
Xiaomi Pad 7ukulele
Redmi Note 14 Pro+ 5Gamethyst
Redmi Note 14 Pro 5Gmalachite
Redmi Note 14 Proobsidian
Redmi Note 14tanzanite
POCO F7 Ultramiro
POCO F7 Prozorn
POCO F7onyx
POCO X7 Prorodin
POCO X7malachite
