HyperOS 3 Beta: link per Xiaomi e Redmi | Download

Come promesso Xiaomi ha dato il via al programma Beta di HyperOS 3 in Cina, con il rilascio per i primi smartphone supportati. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese dovrà passare questa fase prima del roll out stabile; dopodiché toccherà anche alla versione Global.

HyperOS 3 Beta: ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi idonei

Insieme all’annuncio di HyperOS 3 e tutte le novità del software, Xiaomi ha anche dato il via al programma Beta. Con il rilascio Global dell’UI, l’azienda ha pubblicato anche la roadmap ufficiale, che svela smartphone e tablet Xiaomi e Redmi idonei a livello internazionale.

Intanto HyperOS 3 Beta è riservato agli utenti Xiaomi e Redmi in Cina: il software è compatibile solo con i modelli asiatici e per partecipare al programma è necessario essere selezionati. Comunque ci sono già i link al download, dedicati ai più smanettoni.

Ricordiamo che si tratta di release sperimentali e che potrebbero essere presenti bug e problemi di instabilità. Condividiamo i link solo per scopo informativo, per tenere aggiornati i Mi Fan sullo stato dei lavori: sconsigliamo l’uso di qualsiasi procedura per tentare l’installazione di HyperOS 3 Beta, che – ricordiamo ancora una volta – è esclusiva dei modelli cinesi.

N.B. – aggiungeremo un dispositivo e il relativo file non appena sarà disponibile nel programma beta. Tuttavia non verranno inseriti gli aggiornamenti successivi al primo. I telefoni e tablet aggiunti sono tutti modelli China: saranno sostituiti dal file per la versione Global Beta non appena questa sarà rilasciata ufficialmente.

Modello Versione Beta Download (Recovery) Xiaomi 17 OS3.0.20.0.WPCCNXM (China) Scarica Xiaomi 17 Pro OS3.0.20.0.WBLCNXM (China) Scarica Xiaomi 17 Pro Max OS3.0.20.0.WPBCNXM (China) Scarica Xiaomi 15 OS3.0.1.1.WOCCNXM (China) Scarica Xiaomi 15 Pro OS3.0.1.1.WOBCNXM (China) Scarica Xiaomi 15S Pro OS3.0.3.1.WODCNXM (China) Scarica Xiaomi 15 Ultra OS3.0.1.1.WOACNXM (China) Scarica Xiaomi 14 OS3.0.0.4.WNCCNXM (China) Scarica Xiaomi 14 Pro OS3.0.0.8.WNBCNXM (China) Scarica Xiaomi 14 Ultra OS3.0.0.3.WNACNXM (China) Scarica Xiaomi MIX Fold 4 OS3.0.0.10.WNVCNXM (China) Scarica Xiaomi MIX Flip 2 OS3.0.0.8.WOHCNXM (China) Scarica Redmi K70 OS3.0.0.5.WNKCNXM (China) Scarica Redmi K70E OS3.0.0.5.WNLCNXM (China) Scarica Redmi K80 OS3.0.0.12.WOKCNXM (China) Scarica Redmi K80 Pro OS3.0.1.1.WOMCNXM (China) Scarica Redmi K80 Ultra OS3.0.1.1.WONCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 8 OS3.0.6.0.WPZCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 8 Pro OS3.0.5.0.WPYCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7 OS3.0.0.2.WOZCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7 Pro OS3.0.0.13.WOYCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7S Pro OS3.0.0.10.WOTCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7 Ultra OS3.0.0.5.WOXCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 OS3.0.0.3.WNXCNXM (China) Scarica Redmi K Pad OS3.0.0.12.WAOCNXM (China) Scarica

Smartphone supportati

Abbiamo realizzato per voi un elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3. Si tratta della lista ufficiale, pubblicata dalla stessa azienda dopo il lancio della versione Global del software.

HyperOS 2

