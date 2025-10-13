HyperOS 3 Beta: link per Xiaomi e Redmi | Download

Come promesso Xiaomi ha dato il via al programma Beta di HyperOS 3 in Cina, con il rilascio per i primi smartphone supportati. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese dovrà passare questa fase prima del roll out stabile; dopodiché toccherà anche alla versione Global.
HyperOS 3 Beta: ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi idonei
Insieme all’annuncio di HyperOS 3 e tutte le novità del software, Xiaomi ha anche dato il via al programma Beta. Con il rilascio Global dell’UI, l’azienda ha pubblicato anche la roadmap ufficiale, che svela smartphone e tablet Xiaomi e Redmi idonei a livello internazionale.
Intanto HyperOS 3 Beta è riservato agli utenti Xiaomi e Redmi in Cina: il software è compatibile solo con i modelli asiatici e per partecipare al programma è necessario essere selezionati. Comunque ci sono già i link al download, dedicati ai più smanettoni.
Ricordiamo che si tratta di release sperimentali e che potrebbero essere presenti bug e problemi di instabilità. Condividiamo i link solo per scopo informativo, per tenere aggiornati i Mi Fan sullo stato dei lavori: sconsigliamo l’uso di qualsiasi procedura per tentare l’installazione di HyperOS 3 Beta, che – ricordiamo ancora una volta – è esclusiva dei modelli cinesi.
N.B. – aggiungeremo un dispositivo e il relativo file non appena sarà disponibile nel programma beta. Tuttavia non verranno inseriti gli aggiornamenti successivi al primo. I telefoni e tablet aggiunti sono tutti modelli China: saranno sostituiti dal file per la versione Global Beta non appena questa sarà rilasciata ufficialmente.
|Modello
|Versione Beta
|Download (Recovery)
|Xiaomi 17
|OS3.0.20.0.WPCCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 17 Pro
|OS3.0.20.0.WBLCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 17 Pro Max
|OS3.0.20.0.WPBCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15
|OS3.0.1.1.WOCCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15 Pro
|OS3.0.1.1.WOBCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15S Pro
|OS3.0.3.1.WODCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15 Ultra
|OS3.0.1.1.WOACNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 14
|OS3.0.0.4.WNCCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 14 Pro
|OS3.0.0.8.WNBCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 14 Ultra
|OS3.0.0.3.WNACNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi MIX Fold 4
|OS3.0.0.10.WNVCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi MIX Flip 2
|OS3.0.0.8.WOHCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K70
|OS3.0.0.5.WNKCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K70E
|OS3.0.0.5.WNLCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K80
|OS3.0.0.12.WOKCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K80 Pro
|OS3.0.1.1.WOMCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K80 Ultra
|OS3.0.1.1.WONCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 8
|OS3.0.6.0.WPZCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 8 Pro
|OS3.0.5.0.WPYCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7
|OS3.0.0.2.WOZCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7 Pro
|OS3.0.0.13.WOYCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7S Pro
|OS3.0.0.10.WOTCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7 Ultra
|OS3.0.0.5.WOXCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
|OS3.0.0.3.WNXCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K Pad
|OS3.0.0.12.WAOCNXM (China)
|Scarica
Smartphone supportati
Abbiamo realizzato per voi un elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3. Si tratta della lista ufficiale, pubblicata dalla stessa azienda dopo il lancio della versione Global del software.
HyperOS 2
Continueremo ad aggiornare periodicamente il nostro approfondimento dedicati alle uscite di HyperOS 2 Stabile. Non appena il nuovo software sarà disponibile anch’esso in versione stabile realizzeremo un articolo dedicato con tutti i link al download (per i modelli cinesi e in futuro per quelli Global ed EU).