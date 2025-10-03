HyperOS 2: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Ottobre 2025)

Di
Michele Perrone
-
xiaomi hyperos 2 link download

Dopo il debutto avvenuto a fine 2023, Xiaomi inaugura ufficialmente HyperOS 2, la seconda edizione dell’interfaccia proprietaria che ha presto il posto della storica MIUI. Un’inaugurazione che va di pari passo con quella di Android 15 da parte di Google, accompagnando così il rilascio del major update del robottino verde. Da qui in avanti, quindi, molti degli smartphone e tablet Xiaomi ma anche Redmi e POCO lo riceveranno, e all’interno di questo articolo trovate tutti i link al download delle varie versioni del firmware.

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre

HyperOS 2 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

xiaomi hyperos 2.0

Trattandosi del suo secondo capitolo, HyperOS 2.0 prende quanto visto di buono con la versione 1.0 e aggiunge ottimizzazioni e caratteristiche illustrate nell’articolo dedicato, e c’è anche una roadmap per aiutare a capire se e quando l’aggiornamento arriverà sui tanti modelli presenti nel catalogo Xiaomi, Redmi e POCO.

Ancora una volta, HyperOS 2.0 viene sviluppata in differenti versioni, ovvero HyperOS 2.0 ChinaIndiaGlobal ed EEA, differenti a seconda dell’area geografica di riferimento. Come sempre, la versione China è quella che viene tipicamente resa disponibile per prima, per poi essere convertita in quella internazionale sotto forma di Global/EEA, che però potrebbe presentare funzionalità in meno rispetto alla controparte asiatica.

Nell’elenco sottostante trovate le ROM disponibili divise in base alla procedura d’installazione necessaria: Recovery ROM, Fastboot ROM e aggiornamento manuale OTA. Inoltre qui è presente la roadmap ufficiale con l’elenco dei dispositivi Xiaomi, POCO e Redmi che si aggiorneranno a HyperOS 2 Global, insieme alle tempistiche previste.

LEGGI ANCHE:
HyperOS: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO
Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app MIUI

ModelloVersioneRecoveryFastboot
Xiaomi 15OS2.0.222.0.WOCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.222.0.WOCMIXM (Global)Scarica
OS2.0.230.12.WOCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 15 ProOS2.0.214.0.VOBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 15 UltraOS2.0.205.0.VOAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VOAMIXM (Global)Scarica
OS2.0.215.0.VOACNXM (China)Scarica
Xiaomi 15S ProOS2.0.209.0.VODCNXM (China)Scarica
Xiaomi 14OS2.0.109.0.VNCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.210.0.VNCMIXM (Global)Scarica
OS2.0.211.6.VNCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 14 ProOS2.0.217.0.VNBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 14 Pro Satellite EditionOS2.0.7.0.VNBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 14 UltraOS2.0.206.0.VNAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VNAMIXM (Global)Scarica
OS2.0.210.0.VNACNXM (China)Scarica
Xiaomi 15TOS2.0.208.0.VOEEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
Xiaomi 14TOS2.0.205.0.VNEEUXM (EEA/EU)Scarica
Redmi K80 UltraOS2.0.218.0.VONCNXM (China)Scarica
OS2.0.204.0.VNEMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 15T ProOS2.0.208.0.VOSEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 UltraOS2.0.222.0.WNNEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.221.0.WNNMIXM (Global)Scarica
OS2.0.209.0.VNNCNXM (China)Scarica
Xiaomi 13OS2.0.202.0.VMCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.201.0.VMCMIXM (Global)Scarica
OS2.0.211.0.VMCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 13 ProOS2.0.203.0.VMBEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.201.0.VMBMIXM (Global)Scarica
OS2.0.212.0.VMBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 13 UltraOS2.0.202.0.VMAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.206.0.VMAMIXM (Global)Scarica
OS2.0.206.0.VMACNXM (China)Scarica
Xiaomi 13TOS2.0.205.0.VMFEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.208.0.VMFMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 13T ProOS2.0.205.0.VMLEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS2.0.202.0.VMLMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 12S UltraOS2.0.202.0.VLACNXM (China)Scarica
Xiaomi 12S ProOS2.0.205.0.VLECNXM (China)Scarica
Xiaomi 12SOS2.0.204.0.VLTCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12 ProOS2.0.206.0.VLBEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VLBMIXM (Global)Scarica
OS2.0.208.0.VLBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12 Pro DimensityOS2.0.6.0.ULGCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12OS2.0.206.0.VLCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VLCMIXM (Global)Scarica
OS2.0.209.0.VLCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12TOS2.0.203.0.VLQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VLQMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 12T ProOS2.0.201.0.VLFEUXM (EEA/EU)Scarica
Xiaomi 11OS2.0.2.0.UKBEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS2.0.2.0.UKBMIXM (Global)Scarica
OS2.0.2.0.UKBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 11 Pro / 11 UltraOS2.0.3.0.UKAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.6.0.UKAMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 11 Lite NE 5GOS2.0.5.0.UKOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.8.0.UKOMIXM (Global)Scarica
OS2.0.12.0.UKOCNXM (China)Scarica
Xiaomi CIVI 5 ProOS2.0.204.0.VOICNXM (China)Scarica
Xiaomi CIVI 4 Pro / 14 CIVIOS2.0.205.0.VNJCNXM (China)Scarica
Xiaomi CIVI 3OS2.0.204.0.VMICNXM (China)Scarica
Xiaomi CIVI 2 / 13 LiteOS2.0.201.0.VLLEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.201.0.VLLMIXM (Global)Scarica
OS2.0.204.0.VLLCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX Fold 4OS2.0.207.0.VNVCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX Fold 3OS2.0.207.0.VMVCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX Fold 2OS2.0.203.0.VLRCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX Flip 2OS2.0.212.0.VOHCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX FlipOS2.0.210.0.VNIEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.207.0.VNIMIXM (Global)Scarica
OS2.0.208.0.VNICNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7OS2.0.202.0.VOZEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.200.0.VOZMIXM (Global)Scarica
OS2.0.205.00.VOZCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7 ProOS2.0.202.0.VOYEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.200.0.VOYMIXM (Global)Scarica
OS2.0.206.00.VOYCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7 UltraOS2.0.205.0.VOXCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7S ProOS2.0.215.0.VOTCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6OS2.0.7.0.UMZEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.7.0.UMZMIXM (Global)Scarica
OS2.0.12.0.UMZCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6 ProOS2.0.203.0.VMYCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6 MaxOS2.0.203.0.VMHCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4OS2.0.209.0.VNXEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.207.0.VNXMIXM (Global)Scarica
OS2.0.209.0.VNXCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4OS2.0.10.0.ULZCNXM (China)Scarica
Redmi K80 / POCO F7 ProOS2.0.206.0.VOKEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VOKMIXM (Global)Scarica
OS2.0.215.0.VOKCNXM (China)Scarica
Redmi K80 Pro / POCO F7 UltraOS2.0.204.0.VOMEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VOMMIXM (Global)Scarica
OS2.0.206.0.VOMCNXM (China)Scarica
Redmi K70 ProOS2.0.204.0.VNMCNXM (China)Scarica
Redmi K60 UltraOS2.0.208.0.VMLCNXM (China)Scarica
Redmi K60 ProOS2.0.209.0.VMKCNXM (China)Scarica
Redmi K60OS2.0.210.0.VMNCNXM (China)Scarica
Redmi K60EOS2.0.17.0.UMMCNXM (China)Scarica
Redmi K50OS2.0.5.0.ULNCNXM (China)Scarica
Redmi K50 ProOS2.0.6.0.ULKCNXM (China)Scarica
Redmi K50 Gaming / Poco F4 GTOS2.0.2.0.ULJEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.2.0.ULJMIXM (Global)Scarica
Redmi K50 UltraOS2.0.203.0.VLFCNXM (China)Scarica
Redmi Turbo 3 / POCO F6OS2.0.205.0.VNPEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VNPMIXM (Global)Scarica
OS2.0.205.0.VNPCNXM (China)Scarica
Redmi Turbo 4 / POCO X7 Pro 5GOS2.0.205.0.VOJEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VOJMIXM (Global)Scarica
OS2.0.206.0.VOJCNXM (China)Scarica
Redmi Turbo 4 Pro / POCO F7OS2.0.206.0.VOLEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.214.0.VOLCNXM (China)Scarica
Redmi 14C / POCO C75 / A3 ProOS2.0.203.0.VGTEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.202.0.VGTMIXM (Global)Scarica
OS2.0.200.0.VGTCNXM (China)Scarica
Redmi 14R 5G / 14C 5GOS2.0.203.0.VGUCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 5GOS2.0.205.0.VOQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VOQMIXM (Global)Scarica
OS2.0.208.0.VOQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 4GOS2.0.207.0.VOGEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VOGMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 14SOS2.0.204.0.VFOEUXM (EEA/EU)Scarica
Redmi Note 15 Pro 5GOS2.0.206.0.VPPCNXM (China)Scarica
Redmi Note 15 Pro+ 5GOS2.0.206.0.VPRCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7OS2.0.208.0.VOOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.206.0.VOOMIXM (Global)Scarica
OS2.0.210.0.VOOCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 Pro 4GOS2.0.204.0.VOFEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.209.0.VOFMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 14 Pro+ 5GOS2.0.207.0.VOPEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VOPMIXM (Global)Scarica
OS2.0.204.0.VOPCNXM (China)Scarica
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5GOS2.0.204.0.VNQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.208.0.VNQMIXM (Global)Scarica
OS2.0.204.0.VNQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 13 4GOS2.0.203.0.VNGMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 13 4G NFCOS2.0.203.0.VNHEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VNHMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6OS2.0.202.0.VNREUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VNRMIXM (Global)Scarica
OS2.0.207.0.VNRCNXM (China)Scarica
Redmi Note 13 Pro / POCO M6 Pro 4GOS2.0.207.0.VNFEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.208.0.VNFMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 13 Pro+ 5GOS2.0.203.0.VNOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.206.0.VNOMIXM (Global)Scarica
OS2.0.207.0.VNOCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 Pro / Pro+ 5GOS2.0.7.0.UMOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.4.0.UMOMIXM (Global)Scarica
OS2.0.8.0.UMOCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 Pro Speed EditionOS2.0.18.0.UMSCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 5GOS2.0.5.0.UMQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.4.0.UMQMIXM (Global)Scarica
OS2.0.6.0.UMQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 4GOS2.0.201.0.VMTMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 12 4G NFCOS2.0.203.0.VMGEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.10.0.VMGMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 12SOS2.0.202.0.VHZEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VHZMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 12T ProOS2.0.210.0.VLHCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 TurboOS2.0.205.0.VMRCNXM (China)Scarica
Redmi Note 11T Pro / Pro+ 5G / POCO X4 GT / Redmi K50iOS2.0.3.0.ULOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.3.0.ULOMIXM (Global)Scarica
OS2.0.7.0.ULOCNXM (China)Scarica
Redmi 15 5G/ POCO M7 Plus 5GOS2.0.203.0.VOUEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VOUMIXM (Global)Scarica
Redmi 15 / POCO M7OS2.0.204.0.VBOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.209.0.VBOMIXM (Global)Scarica
Redmi 15C / POCO C85OS2.0.212.0.VBNEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.212.0.VBNMIXM (Global)Scarica
Redmi 15C 5G / 15R 5GOS2.0.202.0.VPOMIXM (Global)Scarica
Redmi 13 / POCO M6 4GOS2.0.202.0.VNTEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.201.0.VNTMIXM (Global)Scarica
Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 PlusOS2.0.3.0.VNUINXM (India)ScaricaScarica
OS2.0.203.0.VNUCNXM (China)Scarica
Redmi 13R 5G / 13C 5GOS2.0.205.0.VGQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.202.0.VGQMIXM (Global)Scarica
OS2.0.201.0.VGQCNXM (China)Scarica
Redmi 13C / POCO C65OS2.0.204.0.VGPEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS2.0.202.0.VGPMIXM (Global)Scarica
Redmi 12OS2.0.203.0.VMXEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VMXMIXM (Global)Scarica
Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12ROS2.0.207.0.VMWEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VMWMIXM (Global)Scarica
Redmi K PadOS2.0.217.0.VAOCNXM (China)Scarica
Redmi Pad 2 ProOS2.0.207.0.VPWEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
Redmi Pad 2OS2.0.203.0.VOVEUXM (EEA/EU)Scarica
Redmi Pad 2 4GOS2.0.204.0.VOWEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.202.0.VOWMIXM (Global)Scarica
Redmi Pad Pro / POCO PadOS2.0.203.0.VNSEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VNSMIXM (Global)Scarica
Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5GOS2.0.202.0.VFSEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.203.0.VFSMIXM (Global)Scarica
Redmi Pad SEOS2.0.202.0.VMUEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.204.0.VMUMIXM (Global)Scarica
OS2.0.203.0.VMUCNXM (China)Scarica
Redmi Pad SE 8.7OS2.0.203.0.VHXEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.202.0.VHXMIXM (Global)Scarica
Redmi Pad SE 8.7 4GOS2.0.203.0.VHYEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.4.0.VHYMIXM (Global)Scarica
POCO F6 Pro / Redmi K70OS2.0.208.0.VNKEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.206.0.VNKMIXM (Global)Scarica
OS2.0.215.0.VNKCNXM (China)Scarica
POCO X6 Pro / Redmi K70EOS2.0.206.0.VNLEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.205.0.VNLMIXM (Global)Scarica
OS2.0.210.0.VNLCNXM (China)Scarica
POCO X5 Pro 5GOS2.0.10.0.UMSEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.10.0.UMSMIXM (Global)Scarica
POCO F5 ProOS2.0.204.0.VMNEUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.201.0.VMNMIXM (Global)Scarica
POCO F5OS2.0.206.0.VMREUXM (EEA/EU)Scarica
OS2.0.209.0.VMRMIXM (Global)Scarica
⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.