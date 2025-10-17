HyperOS 1 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu (Ottobre 2025)

Anche se ormai vari dispositivi hanno ricevuto il nuovo update a HyperOS 2, il team di Xiaomi.eu continua a supportare la precedente versione del sistema della casa cinese con aggiornamenti costanti di HyperOS 1 Stabile. Vari smartphone continuano a ricevere supporto nonostante il passaggio alla nuova incarnazione dell’UI.
Inoltre parliamo di una delle migliori Custom ROM sulla piazza, in grado di offrire un’esperienza fedele all’originale ma senza rinunciare a funzionalità che solitamente vengono eliminate nella release occidentale). Il team Xiaomi.eu, infatti, si occupa di effettuare il porting europeo del software cinese, ovviamente in versione Stabile e in lingua italiana.
Ultimo aggiornamento: 17 ottobre
Xiaomi.eu rilascia i porting di HyperOS per gli utenti Xiaomi in Europa
Come ogni sistema operativo Xiaomi, anche HyperOS si divide in più versioni, di cui principalmente una Stabile e una Beta; quest’ultima è disponibile unicamente in Cina, almeno per il momento, pertanto il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu risulta particolarmente utile, consentendo anche agli utenti europei di poter utilizzare quelle ROM.
Al contrario, la versione Stabile è disponibile anche in Europa, ma il porting Xiaomi.eu è utile perché prende le ROM stabili cinesi, che solitamente vengono rilasciate prima, e le converte in un formato adattato ai dispositivi europei. Questo significa la pre-installazione di servizi e app Google e della lingua italiana, così come la rimozione di bloatware e servizi inutili in Europa.
|Modello
|Versione
|ROM
|Xiaomi 14
|houji
|OS1.0.47.0
|Scarica
|Xiaomi 14 Pro
|shennong
|OS1.0.50.0
|Scarica
|Xiaomi 14 Ultra
|aurora
|OS1.0.24.0
|Scarica
|Xiaomi 13
|fuxi
|OS1.0.19.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Pro
|nuwa
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Ultra
|ishtar
|OS1.0.20.0
|Scarica
|Xiaomi 13 Lite
|ziyig
|OS1.0.13.0
|Scarica
|Xiaomi 12
|cupid
|OS1.0.12.0
|Scarica
|Xiaomi 12 Pro
|zeus
|OS1.0.12.0
|Scarica
|Xiaomi 12 Lite
|taoyao
|OS1.0.27.0
|Scarica
|Xiaomi 12X
|psyche
|OS1.0.10.0
|Scarica
|Xiaomi 12T Pro/Redmi K50 Ultra
|diting
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Xiaomi 12S
|mayfly
|OS1.0.14.0
|Scarica
|Xiaomi 12S Pro
|unicorn
|OS1.0.13.0
|Scarica
|Xiaomi 12S Ultra
|thor
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 11
|venus
|OS1.0.12.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra
|star
|OS1.0.13.0
|Scarica
|Xiaomi 11i
|haydn
|OS1.0.13.0
|Scarica
|Xiaomi 11 Lite 5G NE/11 LE
|lisa
|OS1.0.11.0
|Scarica
|Xiaomi 11T Pro
|vili
|OS1.0.22.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 10
|umi
|OS1.0.5.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 10 Pro
|cmi
|OS1.0.9.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 10 Ultra
|cas
|OS1.0.4.0
|Scarica
|Xiaomi Mi 10S
|thyme
|OS1.0.4.0
|Scarica
|Xiaomi CIVI
|mona
|OS1.0.2.0
|Scarica
|Xiaomi MIX 4
|odin
|OS1.0.4.0
|Scarica
|Redmi K70/POCO F6 Pro
|vermeer
|OS1.0.18.0
|Scarica
|Redmi K70 Pro
|manet
|OS1.0.22.0
|Scarica
|Redmi K60/POCO F5 Pro
|mondrian
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Redmi K60 Pro
|socrates
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Redmi K40/POCO F3/Xiaomi 11X
|alioth
|OS1.0.6.0
|Scarica
|Redmi K40S/POCO F4
|munch
|OS1.0.10.0
|Scarica
|Redmi Turbo 3
|peridot
|OS1.0.18.0
|Scarica
|Redmi Note 14 Pro+
|amethyst
|OS1.0.23.0
|Scarica
|Redmi Note 13 4G NFC
|sapphiren
|OS1.0.9.0
|Scarica
|Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6
|garnet
|OS1.0.16.0
|Scarica
|Redmi Note 12 4G
|tapas
|OS1.0.4.0
|Scarica
|Redmi Note 12 4G NFC
|topaz
|OS1.0.8.0
|Scarica
|Redmi Note 12 5G/Redmi Note 12R Pro
|sunstone
|OS1.0.4.0
|Scarica
|Redmi Note 12 Pro 4G
|sweetk6a
|OS1.0.23.0
|Scarica
|Redmi Note 12R/Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5G
|sky
|OS1.0.10.0
|Scarica
|Redmi Note 11 NFC
|spesn
|OS1.0.11.0
|Scarica
|Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11E Pro/POCO X4 Pro
|veux
|OS1.0.10.0
|Scarica
|veuxg
|OS1.0.12.0
|Scarica
|POCO F6 Pro/Redmi K70
|vermeer
|OS1.0.20.0
|Scarica
|POCO F5/Redmi Note 12 Turbo
|marble
|OS1.0.18.0
|Scarica
|POCO F4 GT/Redmi K50 Gaming
|ingres
|OS1.0.10.0
|Scarica
|POCO X5
|moonstone
|OS1.0.22.0
|Scarica
|POCO X5 Pro/Redmi Note 12 Pro Speed
|redwood
|OS1.0.15.0
|Scarica
Come installare HyperOS Xiaomi.eu
Per i non informati, fate attenzione prima di procedere: le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle custom ROM, pertanto richiedono di effettuare lo sblocco del bootloader per effettuare l’installazione tramite TWRP.
Installa tramite TWRP
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Riavvia lo smartphone in modalità TWRP
- Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade)
- Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
- Clicca su Install e selezionate la ROM
- Riavvia lo smartphone
Installa tramite modalità Fastboot
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Estrai la ROM in una nuova cartella
- Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot
- Connetti lo smartphone al PC via cavo USB
- Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione:
- first_install_with_data_format (se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade)
- update_rom (se state aggiornando da una versione precedente)
Installa tramite app Updater
- Scarica la ROM Xiaomi.eu
- Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
- Apri l’app Updater
- Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento
- Seleziona la ROM e conferma