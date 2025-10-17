HyperOS 1 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu (Ottobre 2025)

Anche se ormai vari dispositivi hanno ricevuto il nuovo update a HyperOS 2, il team di Xiaomi.eu continua a supportare la precedente versione del sistema della casa cinese con aggiornamenti costanti di HyperOS 1 Stabile. Vari smartphone continuano a ricevere supporto nonostante il passaggio alla nuova incarnazione dell’UI.

Inoltre parliamo di una delle migliori Custom ROM sulla piazza, in grado di offrire un’esperienza fedele all’originale ma senza rinunciare a funzionalità che solitamente vengono eliminate nella release occidentale). Il team Xiaomi.eu, infatti, si occupa di effettuare il porting europeo del software cinese, ovviamente in versione Stabile e in lingua italiana.

Ultimo aggiornamento: 17 ottobre

Xiaomi.eu rilascia i porting di HyperOS per gli utenti Xiaomi in Europa

Come ogni sistema operativo Xiaomi, anche HyperOS si divide in più versioni, di cui principalmente una Stabile e una Beta; quest’ultima è disponibile unicamente in Cina, almeno per il momento, pertanto il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu risulta particolarmente utile, consentendo anche agli utenti europei di poter utilizzare quelle ROM.

Al contrario, la versione Stabile è disponibile anche in Europa, ma il porting Xiaomi.eu è utile perché prende le ROM stabili cinesi, che solitamente vengono rilasciate prima, e le converte in un formato adattato ai dispositivi europei. Questo significa la pre-installazione di servizi e app Google e della lingua italiana, così come la rimozione di bloatware e servizi inutili in Europa.

Modello Versione ROM Xiaomi 14 houji OS1.0.47.0 Scarica Xiaomi 14 Pro shennong OS1.0.50.0 Scarica Xiaomi 14 Ultra aurora OS1.0.24.0 Scarica Xiaomi 13 fuxi OS1.0.19.0 Scarica Xiaomi 13 Pro nuwa OS1.0.16.0 Scarica Xiaomi 13 Ultra ishtar OS1.0.20.0 Scarica Xiaomi 13 Lite ziyig OS1.0.13.0 Scarica Xiaomi 12 cupid OS1.0.12.0 Scarica Xiaomi 12 Pro zeus OS1.0.12.0 Scarica Xiaomi 12 Lite taoyao OS1.0.27.0 Scarica Xiaomi 12X psyche OS1.0.10.0 Scarica Xiaomi 12T Pro/Redmi K50 Ultra diting OS1.0.16.0 Scarica Xiaomi 12S mayfly OS1.0.14.0 Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn OS1.0.13.0 Scarica Xiaomi 12S Ultra thor OS1.0.16.0 Scarica Xiaomi Mi 11 venus OS1.0.12.0 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra star OS1.0.13.0 Scarica Xiaomi 11i haydn OS1.0.13.0 Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE/11 LE lisa OS1.0.11.0 Scarica Xiaomi 11T Pro vili OS1.0.22.0 Scarica Xiaomi Mi 10 umi OS1.0.5.0 Scarica Xiaomi Mi 10 Pro cmi OS1.0.9.0 Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra cas OS1.0.4.0 Scarica Xiaomi Mi 10S thyme OS1.0.4.0 Scarica Xiaomi CIVI mona OS1.0.2.0 Scarica Xiaomi MIX 4 odin OS1.0.4.0 Scarica Redmi K70/POCO F6 Pro vermeer OS1.0.18.0 Scarica Redmi K70 Pro manet OS1.0.22.0 Scarica Redmi K60/POCO F5 Pro mondrian OS1.0.16.0 Scarica Redmi K60 Pro socrates OS1.0.16.0 Scarica Redmi K40/POCO F3/Xiaomi 11X alioth OS1.0.6.0 Scarica Redmi K40S/POCO F4 munch OS1.0.10.0 Scarica Redmi Turbo 3 peridot OS1.0.18.0 Scarica Redmi Note 14 Pro+ amethyst OS1.0.23.0 Scarica Redmi Note 13 4G NFC sapphiren OS1.0.9.0 Scarica Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 garnet OS1.0.16.0 Scarica Redmi Note 12 4G tapas OS1.0.4.0 Scarica Redmi Note 12 4G NFC topaz OS1.0.8.0 Scarica Redmi Note 12 5G/Redmi Note 12R Pro sunstone OS1.0.4.0 Scarica Redmi Note 12 Pro 4G sweetk6a OS1.0.23.0 Scarica Redmi Note 12R/Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5G sky OS1.0.10.0 Scarica Redmi Note 11 NFC spesn OS1.0.11.0 Scarica Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11E Pro/POCO X4 Pro veux OS1.0.10.0 Scarica veuxg OS1.0.12.0 Scarica POCO F6 Pro/Redmi K70 vermeer OS1.0.20.0 Scarica POCO F5/Redmi Note 12 Turbo marble OS1.0.18.0 Scarica POCO F4 GT/Redmi K50 Gaming ingres OS1.0.10.0 Scarica POCO X5 moonstone OS1.0.22.0 Scarica POCO X5 Pro/Redmi Note 12 Pro Speed redwood OS1.0.15.0 Scarica

Come installare HyperOS Xiaomi.eu

Per i non informati, fate attenzione prima di procedere: le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle custom ROM, pertanto richiedono di effettuare lo sblocco del bootloader per effettuare l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Riavvia lo smartphone in modalità TWRP

Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade)

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Clicca su Install e selezionate la ROM

Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Estrai la ROM in una nuova cartella

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Connetti lo smartphone al PC via cavo USB

Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione: first_install_with_data_format (se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade) update_rom (se state aggiornando da una versione precedente)



Scarica la ROM Xiaomi.eu

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Apri l’app Updater

Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento

Seleziona la ROM e conferma

