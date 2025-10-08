Huawei Watch Ultimate 2 ora in Italia, con 100€ di sconto e FreeBuds Pro 4 in regalo

Annunciato il 19 settembre insieme alla serie Watch GT 6, il nuovo modello ultra-premium del colosso tech cinese è disponibile all’acquisto in Italia. Huawei Watch Ultimate 2 rappresenta la vetta della linea di indossabili del brand e si distingue come il primo smartwatch a supportare la comunicazione subacquea basata su sonar. Ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo e alle promozioni per il debutto!

Huawei Watch Ultimate 2 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e promozioni in Italia

Crediti: Huawei

Quando si affrontano ambienti estremi, la sicurezza e la connettività sono tutto. Huawei Watch Ultimate 2 è progettato proprio seguendo questo paradigma: la prima cosa che salta all’occhio è la sua eccezionale resistenza e la sua impermeabilità, che arrivano fino a 150 metri.

Ma la vera svolta è rappresentata dalla funzione di comunicazione basata su sonar. Gli utenti appassionati di immersioni ora possono inviare messaggi preimpostati ed emoticon ad altri smartwatch nel raggio di 30 metri. Questa capacità rende le immersioni in profondità estremamente più funzionali e, soprattutto, sicure.

E parlando di sicurezza, in caso di emergenza, lo smartwatch integra anche una funzione SOS subacquea, che copre una distanza massima di 60 metri, garantendo che l’assistenza possa arrivare tempestivamente quando serve. Il dispositivo non si limita a misurare la pressione, ma ridefinisce gli standard di sicurezza in immersione, elevandoli a nuovi livelli.

Crediti: Huawei

Tuttavia le sfide non sono solo sott’acqua: l’outdoor richiede una navigazione impeccabile e segnale stabile. Qui entra in gioco il sistema di antenna a fessura dello smartwatch, progettato per assicurare una ricezione del segnale migliore all’aperto, offrendo una connettività più fluida e veloce anche negli ambienti più estremi.

Su sentieri sconosciuti o in condizioni difficili, sarà sempre supportato dal sistema di posizionamento Sunflower, che utilizza una tecnologia dual-band a cinque sistemi e algoritmi avanzati per garantirti una navigazione estremamente precisa. Inoltre è presente la comodità di effettuare chiamate in autonomia grazie alla funzione eSIM, con una cancellazione del rumore affidata all’intelligenza artificiale, assicurando una comunicazione impeccabile in qualsiasi condizione ambientale.

Per la massima sicurezza e per avere sempre tutto sotto controllo ci sono funzionalità aggiuntive come il rilevamento automatico delle cadute, l’SOS di emergenza e il monitoraggio dell’altitudine, tutte pensate per garantire la massima tranquillità in ogni situazione.

Crediti: Huawei

Nonostante tutte queste capacità estreme, Huawei Watch Ultimate 2 non dimentica la vita di tutti i giorni e la necessità di durabilità. La sua struttura è realizzata con un resistente metallo liquido a base di zirconio, completata da una ghiera in nanocristallo ceramico bicolore e vetro zaffiro, offrendo una resistenza eccezionale e distinguendosi anche per l’estetica, disponibile nelle colorazioni blu e nero.

A livello di salute, il sistema TruSense si avvale di sensori posteriori super-sensibili e della tecnologia X-TAP per monitorare in modo preciso fino a 11 parametri chiave attraverso la funzione Health Glance. Potrai contare su misurazioni SpO2 che si aggiornano in tempo reale e sono monitorabili in maniera continuativa, oltre a un dettagliato monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno.

E per non farti preoccupare di ricariche continue, in modalità di risparmio energetico può durare fino a 11 giorni, mentre l’uso standard offre comunque una notevole autonomia di 4,5 giorni.

Crediti: Huawei

Il nuovo indossabile premium Huawei Watch Ultimate 2 è disponibile all’acquisto in Italia a partire da 899€, tramite lo store ufficiale del brand. Fino al 4 novembre è possibile utilizzare il codice “ACSULTIMATE” per ottenere uno sconto di 100€; inoltre è presente un paio di auricolari FreeBuds 4 Pro (del valore di 199,9€) in omaggio.

Inoltre, inclusi nel prezzo d’acquisto e fino 31 Dicembre 2025, gli utenti potranno usufruire di 5 servizi di Assistenza Premium Gratuita quali Consulenza, Pulizia, Diagnosi, Aggiornamento software, Ritiro e Riconsegna a domicilio.

