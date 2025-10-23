Huawei Pura 90 e altre novità in arrivo: trapela la roadmap leak

In queste ore il colosso tecnologico cinese ha svelato qualche dettaglio in più su HarmonyOS 6 e gli smartphone supportati (solo in Cina) e nel frattempo non sono mancate indiscrezioni sul futuro hardware. Un insider cinese ha pubblicato la presunta roadmap del brand, con tutti gli smartphone in uscita nel corso dei prossimi mesi. C’è la serie Huawei Pura 90, ma le novità non finiscono qui.

Ecco quando arriverà Huawei Pura 90, e c’è spazio anche per tanti altri dispositivi

Crediti: Huawei

La roadmap leak abbraccia la fase finale del 2025, per poi passare ai primi mesi del prossimo anno, con una linea particolarmente ricca. L’attuale serie Huawei Pura 80 è stata annunciata a giugno in Cina e in alcuni mercati (l’Italia manca all’appello).

Secondo quanto emerso la generazione successiva arriverà prima: l’annuncio dovrebbe avvenire ad aprile 2026 ma per ora non ci sono altri dettagli. Di seguito trovate la roadmap pubblicata dall’insider.

N ovembre 2025: Serie Huawei Mate 80 e Mate X7 – la nuova gamma di punta di Huawei e il prossimo pieghevole top;

ovembre 2025: – la nuova gamma di punta di Huawei e il prossimo pieghevole top; Dicembre 2025: Serie Nova 15 – anche in questo caso c’è un netto anticipo dato che la gamma Nova 14 è stata annunciata a maggio;

– anche in questo caso c’è un netto anticipo dato che la gamma Nova 14 è stata annunciata a maggio; Febbraio 2026: Pura X2 – si tratta del successore di Pura X, il flip phone dal formato atipico;

– si tratta del successore di Pura X, il flip phone dal formato atipico; Aprile 2026: Serie Pura 90 – viene menzionato anche Pura 90 Pro Premium ma non ci sono dettagli;

– viene menzionato anche Pura 90 Pro Premium ma non ci sono dettagli; Giugno 2026: Serie Nova 16 – a quanto pare Huawei avrebbe deciso di premere sull’acceleratore;

– a quanto pare Huawei avrebbe deciso di premere sull’acceleratore; Settembre 2026: Mate XT 2 – il seguito del tri-fold di Huawei, in realtà terzo capitolo visto il lancio della variante economica Mate XTs.

Nel piano delle uscite ci sono dei grandi assenti: Huawei Mate 70 Air è stato confermato da China Telecom e ci aspettiamo il successore del PC pieghevole MateBook Fold. Chiaramente la lista non comprende nemmeno notebook, auricolari e smartwatch, che saranno distribuiti nel corso del 2026.