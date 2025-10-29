Huawei Pura 80 Pro e 80 Ultra arrivano in Italia: la fotografia mobile sale al livello successivo

La serie Huawei Pura 80 debutta in Italia e si propone di ridefinire i confini della fotografia mobile grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle innovative funzionalità. I modelli di punta, Pura 80 Ultra e Pura 80 Pro, non sono solo semplici telefoni, ma veri e propri capolavori di ingegneria dedicati a chi cerca l’eccellenza in ogni scatto, combinando design iconico e prestazioni inarrestabili.

Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra ufficiale in Italia: novità e prezzi dell’ultima generazione di Camera Phone

Pura 80 Pro – Crediti: Huawei

Il cuore della rivoluzione introdotta dalla Pura 80 Series risiede nelle sue capacità ottiche senza precedenti. Huawei Pura 80 Pro è dotato di una Ultra Lighting Camera da 1″, una caratteristica che garantisce una luminosità elevata e permette di rivelare dettagli preceisi anche nelle condizioni di luce più sfavorevoli. A completare l’esperienza visiva, l’Ultra Chroma Camera assicura la massima fedeltà di colori, essenziale per paesaggi notturni che risultano vividi, realistici e chiari.

Il nuovo teleobiettivo variabile è una prima volta assoluta

Ma è Huawei Pura 80 Ultra che alza ulteriormente la qualità, introducendo un inedito doppio teleobiettivo a doppia modalità che integra una superficie fotosensibile di grandi dimensioni con ingrandimenti versatili da 3.7x e 10x. Questa novità consente di realizzare ritratti cinematografici e primi piani drammatici, caratterizzati da elevata nitidezza e notevole intensità spaziale.

Si tratta di una tecnologia introdotta per la prima volta a bordo di uno smartphone: il teleobiettivo variabile è composto da un singolo modulo con due lenti; all’interno è presente un prisma con un meccanismo mobile che consente di passare da una lente all’altra all’occorrenza, con uno zoom ottico 3.7x oppure 10x senza perdite di dettaglio.

Tutto questo potenziale è gestito dalla tecnologia di imaging proprietaria Huawei XMAGE. Inoltre la serie Pura 80 offre video 4K ad alta fedeltà.

Estetica e resistenza al top

Pura 80 Ultra – Crediti: Huawei

I nuovi flagship di Huawei catturano l’attenzione grazie al design ispirato all’alta orologeria e alla gioielleria di lusso. Entrambi i modelli presentano un design esclusivo ispirato ai classici motivi a raggiera. In particolare, le lenti di Pura 80 Ultra sono impreziosite da eleganti anelli dorati, che enfatizzano l’iconico modulo fotografico.

L’estetica si sposa con una resistenza senza compromessi con il nuovo Crystal Armor Kunlun Glass di seconda generazione, che migliora drasticamente la durabilità. La protezione di ultima generazione aumenta la resistenza ai graffi di ben 16 volte e quella alle cadute di 25 volte rispetto al vetro standard (secondo i dati dei laboratori Huawei), assicurando un’esperienza d’uso affidabile e senza pensieri.

Batteria, ricarica e altri dettagli

La nuova serie top di Huawei è dotata di batterie da 5.170 mAh con il supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 100W e quella wireless da 80W. L’esperienza utente è ulteriormente ottimizzata dal pulsante Smart Controls personalizzabile, che offre un accesso rapido a funzioni chiave come la fotocamera, la torcia o AI Lens.

La sicurezza è rafforzata dal riconoscimento delle impronte digitali, mentre la cancellazione avanzata del rumore AI garantisce chiamate cristalline.

Prezzo e disponibilità in Italia

Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra sono già disponibili all’acquisto in Italia: il prezzo di partenza è di 1.099€ (12/512 GB) mentre il modello maggiore viene proposto a 1.499€ (con memorie da 16/512 GB).

HUAWEI Pura 80 Pro – 12/512 GB | HUAWEI STORE In occasione del lancio, valido fino al 25 novembre, utilizzando il coupon AMKTCSPURA80, è previsto uno sconto di 100,00€. Inoltre in omaggio un modello HUAWEI WATCH GT 5 46mm nero oppure un HUAWEI WATCH GT 5 41mm bianco. Spedizione dall'ITALIA Gratis More Less 999€

HUAWEI Pura 80 Ultra – 16/512 GB | HUAWEI STORE In occasione del lancio, valido fino al 25 novembre, utilizzando il coupon AMKTCSPURA80, è previsto uno sconto di 100,00€. Inoltre in omaggio un modello HUAWEI WATCH GT 5 46mm nero oppure un HUAWEI WATCH GT 5 41mm bianco. Spedizione dall'ITALIA Gratis More Less 1.399€

In occasione del lancio è possibile riscattare il coupon “AMKTCSPURA80” per ricevere uno sconto di 100€; la promo è valida fino al 25 novembre. Inoltre, solo su Huawei Store, si riceverà in omaggio Watch GT 5 da 46 mm (nero) oppure un Watch GT 5 da 41 mm (bianco). Infine con l’acquisto di Pura 80 Pro si otterranno 12 mesi gratuiti di Huawei Care+, il servizio che prevede 1 sostituzione schermo gratuita per il dispositivo e la sostituzione illimitata della batteria, in caso di capacità massima inferiore all’85%.

