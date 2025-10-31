Huawei Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ e 80 Ultra: scheda tecnica, prezzo e uscita

Lo scossone dato al segmento degli smartphone pieghevoli, ora è tempo di guardare ai modelli tradizionali. Il colosso tech cinese ha annunciato Huawei Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ e 80 Ultra, un quartetto di dispositivi che promette prestazioni stellari ed un comparto fotografico mai visto prima: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (in Cina e in Italia).

Huawei Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ e 80 Ultra ufficiali: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma

Design e display

Il design della serie Huawei Pura 80 segue lo stesso linguaggio stilisto introdotto con la gamma Pura 70. C’è un modulo fotografico triangolare con angoli arrotondati, colorazioni accattivanti ed un’atmosfera generale che trasuda qualità premium da tutti i pori.

Pura 80 Ultra

Continua la tradizione degli schermi con micro curvature su quattro lati, almeno per i fratelli maggiori. Pura 80 standard adotta un pannello OLED piatto da 6,6″ mentre gli altri dispositivi salgono a 6,8″ di diagonale. Tutti i pannelli hanno una luminosità di picco di 3.000 nit, tecnologia LTPO e refresh rate da 1 Hz a 120 Hz, profondità colore a 10 bit e supporto HDR.

Specifiche tecniche

Come di consueto l’azienda non ha confermato completamente le specifiche tecniche della serie: quasi sicuramente Huawei Pura 80, 80 Pro/Pro+ e 80 Ultra sono tutti dotati del Kirin 9020, ultimo chipset di punta realizzato dalla compagnia.

Lato batterie, i modelli Ultra, Pro e Pro+ sono dotati di capienti unità da 5.700 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 80W. Il piccolo della serie si affida ad una soluzione da 5.600 mAh (66W, wireless 50W).

Il software di tutti gli smartphone è HarmonyOS 5.1: come avvenuto per Huawei Pura X anche in questo caso si tratta di HarmonyOS NEXT, ossia la versione basata sul kernel proprietario Harmony e senza il supporto alle appa Android (quindi totalmente indipendente dall’OS di Google).

Come avvenuto anche con la serie Pura 70 le differenze tra Pura 80 Pro e Pro+ sono minime: cambiano i tagli di memoria (superiori per la variante maggiore) e le colorazioni.

Huawei Pura 80 – Scheda tecnica (Versione cinese)

Dimensioni e peso – 157,7 x 74,5 x 8,2 mm per 211 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Flat OLED da 6,6″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020A a 7 nm SMIC (non specificato)

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,4 GHz Taishan V121 3 x 2,0 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W e wireless 50W

Fotocamera da 50 + 12 + 13 MP sensore principale RYYB, OIS, apertura variabile f/1.4-4.0 teleobiettivo periscopico da 12 MP (f/3.4) con OIS, zoom ottico 5.5X e digitale 50X ultra-wide da 13 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, comunicazione satellitare

sistema operativo HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 Pro – Scheda tecnica (Versione italiana)

Dimensioni e peso – 163 x 76,1 x 8,3 mm per 219 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.848 x 1.276 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020 a 7 nm SMIC

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

12 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.170 con ricarica da 100W e wireless 80W (5.700 mAh in Cina)

Fotocamera da 50 + 48 + 40 MP sensore principale 1″, RYYB, OIS, apertura variabile f/1.6-4.0 teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con OIS, macro, zoom ottico 4X e digitale 100X ultra-wide da 40 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

sistema operativo Android 12 con EMUI 15.0

Huawei Pura 80 Pro+ – Scheda tecnica (Versione cinese)

Dimensioni e peso – 163 x 76,1 x 8,3 mm per 219 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.848 x 1.276 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020 a 7 nm SMIC (non specificato)

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.700 mAh con ricarica da 100W e wireless 80W

Fotocamera da 50 + 48 + 40 MP sensore principale 1″, RYYB, OIS, apertura variabile f/1.6-4.0 teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con OIS, macro, zoom ottico 4X e digitale 100X ultra-wide da 40 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

sistema operativo HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 Ultra – Scheda tecnica (Versione italiana)

Dimensioni e peso – 163 x 76,1 x 8,3 mm per 233,5 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.848 x 1.276 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020 a 7 nm SMIC

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.170 con ricarica da 100W e wireless 80W (5.700 mAh in Cina)

Fotocamera da 50 + 50 + 12.5 + 40 MP con teleobiettivo variabile tramite prisma con meccanismo mobile sensore principale 1″, RYYB, OIS, apertura variabile f/1.6-4.0 teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/2.4) con zoom ottico 3.7X e digitale 100X teleobiettivo periscopico da 12.5 MP (f/3.6) con zoom ottico 9.4X e digitale 100X ultra-wide da 40 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

sistema operativo Android 12 con EMUI 15.0

Fotocamera

Huawei Pura 80 Ultra rappresenta la punta di diamante della serie: il dispositivo monta il nuovo sensore SmartSens SC5A0CS da 1″, dotato di apertura variabile da f/1.6 e f/4.0 e della gamma dinamica più altra del settore (in base a quanto dichiarato).

Come da tradizione, è presente una matrice di colori RYYB, in grado di migliorare la raccolta di luce e la qualità delle immagini, specialmente in condizioni scarsamente illuminate.

Le novità non finiscono qui dato che a bordo troviamo il teleobiettivo più grande mai realizzato su uno smartphone, un sensore da 1/1,28″ con zoom 3.7X e 9.4X (entrambi ottici). È possibile sfruttare due tipi di zoom ottico grazie alla presenza di due lenti: all’interno del modulo c’è un prisma con un meccanismo mobile che consente di passare da una lente all’altra all’occorrenza.

Tecnicamente è una caratteristica simile al teleobiettivo variabile implementato da Sony, ma sfruttando un sistema differente.

A chiudere il comparto abbiamo un ultra-grandangolare da 40 MP e, infine, un sensore multispettrale da 1.5 MP per la fedeltà cromatica.

Gli altri smartphone della gamma presentano caratteristiche simili, sempre con il nuovo sensore da 1″. Pura 80 monta un triplo modulo da 50 + 12 + 13 MP con apertura variabile, teleobiettivo periscopico ed un sensore multispettrale; Pura 80 Pro/Pro+ passano a 50 + 48 + 40 MP.

Quanto costa Huawei Pura 80 – Prezzo e uscita in Italia

Dopo il lancio estivo in Cina, la serie Huawei Pura 80 è arrivata in Italia il 29 ottobre ma con dei modelli mancanti e batterie meno capienti. Di seguito trovate configurazioni e prezzo dei nostri Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra.

Huawei Pura 80 Pro – Italia – 12/512 GB – 1.099€

Huawei Pura 80 Ultra – Italia – 16/512 GB – 1.499€

