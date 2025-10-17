Huawei Nova Flip S è il nuovo pieghevole economico e colorato

Dopo il particolare design di Pura X, il colosso tecnologico cinese torna con un nuovo pieghevole a conchiglia di stampo classico. Huawei Nova Flip S è ufficiale in Cina ed arriva con un look coloratissimo e buone specifiche tecniche, ad un prezzo particolarmente allettante.

Huawei Nova Flip S ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

Il design di Huawei Nova Flip S è praticamente identico a quello del modello Nova Flip: il retro ospita una dual camera con uno schermo esterno OLED da 2,14″ di diagonale mentre all’interno trova spazio un display pieghevole – sempre OLED – da 6,9″ con un punch hole centrale.

Il telefono è sottile e leggero, con uno spessore di appena 6,88 mm quando aperto (per 195 grammi di peso). Il display principale è dotato di tecnologia LTPO per il refresh dinamico da 1 Hz fino a 120 Hz mentre lato batteria abbiamo un’unità da 4.400 mAh con ricarica rapida da 66W.

C’è un lettore d’impronte digitali posizionato di lato, una cerniera rinforzata e HarmonyOS 5.1 lato software. Il comparto fotografico è affidato ad un sensore da 50 MP con stabilizzazione AIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP ed una selfie camera da 32 MP. Come da tradizione Huawei non ha confermato il chipset, ma secondo le indiscrezioni sarebbe una soluzione Kirin 8020.

Il nuovo pieghevole Huawei Nova Flip S ha debuttato in Cina in sei colorazioni differenti e due tagli di memoria: il prezzo è di circa 418€ al cambio per la versione da 256 GB (3.488 CNY) mentre si sale a circa 454€ per il modello da 512 GB (3.788 CNY).

Purtroppo gli ultimi flip phone di Huawei non sono stati lanciati a livello internazionale ed non è dato di sapere quale sarà il destino del modello S.

Huawei Nova Flip S – Scheda tecnica