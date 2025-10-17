Huawei Nova Flip S è il nuovo pieghevole economico e colorato

Dopo il particolare design di Pura X, il colosso tecnologico cinese torna con un nuovo pieghevole a conchiglia di stampo classico. Huawei Nova Flip S è ufficiale in Cina ed arriva con un look coloratissimo e buone specifiche tecniche, ad un prezzo particolarmente allettante.

Huawei Nova Flip S ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il design di Huawei Nova Flip S è praticamente identico a quello del modello Nova Flip: il retro ospita una dual camera con uno schermo esterno OLED da 2,14″ di diagonale mentre all’interno trova spazio un display pieghevole – sempre OLED – da 6,9″ con un punch hole centrale.

Il telefono è sottile e leggero, con uno spessore di appena 6,88 mm quando aperto (per 195 grammi di peso). Il display principale è dotato di tecnologia LTPO per il refresh dinamico da 1 Hz fino a 120 Hz mentre lato batteria abbiamo un’unità da 4.400 mAh con ricarica rapida da 66W.

C’è un lettore d’impronte digitali posizionato di lato, una cerniera rinforzata e HarmonyOS 5.1 lato software. Il comparto fotografico è affidato ad un sensore da 50 MP con stabilizzazione AIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP ed una selfie camera da 32 MP. Come da tradizione Huawei non ha confermato il chipset, ma secondo le indiscrezioni sarebbe una soluzione Kirin 8020.

Il nuovo pieghevole Huawei Nova Flip S ha debuttato in Cina in sei colorazioni differenti e due tagli di memoria: il prezzo è di circa 418€ al cambio per la versione da 256 GB (3.488 CNY) mentre si sale a circa 454€ per il modello da 512 GB (3.788 CNY).

Purtroppo gli ultimi flip phone di Huawei non sono stati lanciati a livello internazionale ed non è dato di sapere quale sarà il destino del modello S.

Huawei Nova Flip S – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso:
    • aperto – 169,77 x 75,4 x 6,88/6,9 mm, 195/199 grammi
    • chiuso – 87,76 x 75,4 x 15,08/15,12 mm, 195/199 grammi
  • Colorazioni: Green, White, Sakura Pink, Starlight Black, Sky Blue, Feather Sand Black
  • Certificazione IP: assente
  • Display:
    • interno – Flat OLED LTPO a 10 bit da 6,94″ 1.5K (2.690 x 1.136 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM a 1.440 Hz
    • esterno – Flat OLED a 10 bit da 2,14″ HD (480 x 480 pixel)
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento /
  • SoC: HiSilicon Kirin 8020, 7 nm SMIC
  • CPU: octa-core
    • 1 x 2,28 GHz
    • 3 x 2,05 GHz
    • 4 x 1,3 GHz
  • GPU: Maleoon 920
  • RAM: /
  • Storage: 256/512 GB non espandibile
  • Batteria: 4.400 mAh
  • Ricarica: 66W
  • Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con AIS e ultra-wide
  • Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: HarmonyOS 5.1