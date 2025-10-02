Huawei Nova 14i ha 7000mAh e un nuovo “Tasto X”

Huawei ha ufficialmente presentato sul mercato internazionale un nuovo smartphone destinato a far parlare di sé, soprattutto per una caratteristica chiave: l’autonomia. Il nuovo Huawei Nova 14i si posiziona come un dispositivo di fascia media che punta tutto sulla durata della batteria, integrando un’unità con una capacità raramente vista in questo segmento di mercato.

Tuttavia, un’analisi più attenta rivela una strategia di riposizionamento da parte del colosso cinese, poiché il dispositivo condivide gran parte del suo DNA con modelli precedenti come l’Enjoy 60x e il Nova Y91, lanciati nel 2023.

Huawei Nova 14i: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Huawei Nova 14i è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 680, un chipset octa-core che ha già dimostrato la sua validità in numerosi dispositivi di fascia media. Sebbene non sia un processore di ultima generazione e sia limitato alla connettività 4G, è noto per la sua eccellente efficienza energetica, una scelta logica per un telefono che fa della batteria il suo cavallo di battaglia.

Ad affiancare il SoC troviamo 8 GB di memoria RAM, un quantitativo adeguato per garantire un multitasking fluido e una buona reattività generale del sistema. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, gli utenti potranno scegliere tra due tagli di memoria interna: 128 GB o 256 GB.

Il vero protagonista del Huawei Nova 14i è senza dubbio la sua batteria da 7.000 mAh. L’azienda dichiara che questa enorme capacità può garantire fino a 26 ore di riproduzione video continua o ben 60 ore di chiamate con una singola carica.

Questi numeri, se confermati nell’uso reale, posizionano il dispositivo come una soluzione ideale per chi utilizza intensamente lo smartphone e desidera arrivare a fine giornata, e anche oltre, senza preoccuparsi di cercare una presa di corrente. Sorprendentemente, nonostante la batteria di dimensioni generose, Huawei è riuscita a contenere lo spessore del telefono in soli 8.9 mm, un risultato notevole.

Il design è caratterizzato da un’estetica moderna, con una parte posteriore in vetro lucido disponibile nelle colorazioni Blue e Black. A dominare il retro del dispositivo è un grande modulo fotografico circolare, posizionato centralmente, che ospita i sensori e il flash LED, conferendo allo smartphone un aspetto riconoscibile.

Il lato frontale del Nova 14i è occupato da un ampio pannello LCD da 6,95 pollici con risoluzione FHD+, che promette immagini nitide e colori vivaci. Per migliorare l’esperienza utente, il display supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Huawei ha inoltre specificato una frequenza di campionamento del tocco di 270Hz, un dato tecnico che si traduce in una maggiore reattività ai comandi touch.

Sul retro troviamo una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 50 MP, capace di catturare scatti dettagliati in buone condizioni di luce, affiancato da un sensore di profondità da 2 MP, utilizzato principalmente per migliorare l’effetto bokeh nei ritratti. La fotocamera frontale, alloggiata in un notch, è da 8 MP.

Sul fronte software, il dispositivo arriva con l’interfaccia EMUI 14.2, una versione che, seppur stabile e ricca di funzionalità, non è l’ultima disponibile, dato che EMUI 15 è già stata rilasciata. Come per tutti i recenti dispositivi Huawei, anche il Nova 14i è basato sulla versione open source di Android e non include i Google Mobile Services (GMS).

Una caratteristica peculiare è la presenza di un “tasto X” fisico sul lato del telefono, un pulsante programmabile che consente di avviare rapidamente widget o applicazioni di uso frequente con un tocco singolo o una pressione prolungata.

Prezzo e disponibilità

Huawei non ha ancora comunicato i dettagli relativi al prezzo e alla disponibilità del Nova 14i, ma ulteriori informazioni sono attese a breve. Il suo successo dipenderà in gran parte da un posizionamento di prezzo aggressivo, che potrebbe renderlo un’opzione molto interessante per gli utenti alla ricerca di un “battery phone” senza compromessi sull’autonomia.