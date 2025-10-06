Huawei Mate 80 Pro con una fotocamera da 200 MP: eccolo nelle prime immagini dal vivo

Il prossimo Huawei Mate 80 Pro si mostra per la prima volta dal vivo grazie ad alcune immagini leak. I presunti scatti rubati mostrerebbero il nuovo design del top di gamma; inoltre arrivano novità anche per il comparto fotografico, con voci della presenza di un sensore principale da ben 200 MP (una prima volta assoluta per la gamma Mate).

Huawei Mate 80 Pro nelle prime immagini dal vivo leak: svelato il “nuovo” design del top di gamma

Crediti: Weibo

Questa non è la prima volta che si parla di un cambio di look per Huawei Mate 80 Pro (e il resto della serie). È da alcuni giorni che circolano indiscrezioni al riguardo ed ora le immagini dal vivo leak sembrano “confermare” queste voci. In realtà il design non subirebbe stravolgimenti: ancora una volta dovremmo avere un modulo fotografico circolare.

A cambiare sarebbe la disposizione dei sensori all’interno del modulo, insieme al doppio flash LED. Come si vede dalla foto rubate il look finale appare leggermente diverso rispetto a quello della serie Mate 70. Inoltre fanno capolino anche due colorazioni sgargianti – giallo e arancione – in contrasto con il solito stile sobrio ed elegante della famiglia Mate.

Per la prima volta ci sarà una fotocamera da 200 MP

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Il prossimo Huawei Mate 80 Pro sarà il primo modello della serie ad avere una fotocamera principale da 200 MP. Lo rivela un insider cinese ma per il momento non è chiaro se questa novità riguarderà solo i fratelli maggiori oppure se la troveremo anche a bordo di Huawei Mate 80 standard.

Il lancio della serie dovrebbe avvenire a novembre: tra i leak finora troviamo il supporto alla ricarica rapida da 66W (standard) e 100W (Pro, anche wireless), insieme alla presenza del SoC Kirin 9030, ancora inedito. Questa volta potrebbe esserci un’aggiunta: Huawei Mate 80 Air, il flagship ultrasottile per sfidare Apple e Samsung.