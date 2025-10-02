Huawei Mate 80 Pro in arrivo a novembre: nuovi dettagli su design e ricarica

Il colosso cinese si prepara a espandere la sua linea di smartphone premium con l’attesissima serie Huawei Mate 80. L’uscita è prevista in Cina verso novembre di quest’anno, anche se l’azienda non ha ancora fornito una conferma ufficiale. Aspettando di saperne di più, non mancano indiscrezioni che stanno lentamente tracciando il quadro della serie: sono emersi nuovi dettagli cruciali riguardanti la serie, inclusi aspetti chiave del design e le capacità di ricarica.

Huawei Mate 80 e Mate 80 Pro al centro dei leak: un insider svela la ricarica e come dovrebbe cambiare il design

Mate 70 Pro – Crediti: Huawei

Le ultime novità sulla gamma Mate arrivano dal solito insider cinese Digital Chat Station, il quale ha rivelato che Huawei starebbe testando tre nuovi modelli, tra cui due dispositivi identificati con i nomi in codice Voyager e Sagittarius. Intanto i prossimi modelli della famiglia Mate sarebbero stati certificati dall’ente 3C.

Huawei Mate 80 sarebbe apparso con la sigla VYG-AL00, con il supporto alla ricarica cablata da 66W; nel database avrebbero fatto capolino anche i due modelli Pro e Pro+, rispettivamente con le sigle SGT-AL00 e SGT-AL50 e con il supporto alla ricarica da 100W. In tutti i casi si tratta di potenze già viste con la gamma Mate 70: probabilmente anche i nuovi modelli Pro presenteranno la ricarica wireless.

Il design della serie Mate 80 dovrebbe segnare una netta deviazione rispetto ai precedenti dispositivi. Secondo Digital Chat Station, l’unità prototipo che ha potuto osservare presenta un alloggiamento centrale circolare per la fotocamera. Il design include degli elementi specifici:

un flash a barra a doppia temperatura di colore , posizionato verso la parte superiore sinistra;

, posizionato verso la parte superiore sinistra; un sensore simmetrico , situato in alto a destra;

, situato in alto a destra; un sensore multispettrale integrato lungo l’asse centrale.

Insomma, il design non dovrebbe cambiare: ci sarebbe ancora una volta un modulo fotografico circolare, anche se con gli elementi interni riposizionati.

Cosa sappiamo finora della serie Mate 80

Secondo i leak precedenti, la serie sarebbe composta da quattro modelli distinti: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ e Mate 80 RS. Il modello standard dovrebbe offrire un sensore principale da 50 MP e 1/1,5″ mentre il fratello maggiore Pro avrebbe dalla sua un sensore da 1/1,3″.

Le versioni Pro+ e RS sarebbero dotate di una soluzione SmartSens 590 da 50 MP e con dimensioni da 1/1,3″. Per quanto riguarda il chipset, l’intera serie potrebbe essere equipaggiata con il prossimo Kirin 9030.