C’è aria di Huawei Mate 80 Air: il nuovo ultrasottile potrebbe battere iPhone Air

Se c’è una tendenza che definisce il mercato degli smartphone di punta negli ultimi mesi, è la ricerca della massima sottigliezza. I telefoni sottili stanno diventando sempre più popolari e mentre Apple e Samsung hanno fatto notizia con iPhone Air e Galaxy S25 Edge, sembra che Huawei sia determinata a superare la concorrenza in questo segmento.

Le ultime indiscrezioni sostengono che Huawei stia testando uno smartphone ultrasottile destinato a far parte della serie Mate 80, forse chiamato provvisoriamente Mate 80 Air.

Sottile non significa compromesso: cosa possiamo aspettarci da Huawei Mate 80 Air

Se l’obiettivo di Huawei era superare la concorrenza in termini di slim factor, sembra che ci stiano riuscendo. iPhone Air di Apple misura 5,5 mm, ma la rivale cinese mira a rendere il suo nuovo telefono ancora più sottile. L’obiettivo è stare sotto i 5,5 mm di spessore, un dato che lo renderebbe notevolmente più snello anche di Samsung Galaxy S25 Edge, che si ferma a 5,8 mm.

La vera sfida dei telefoni sottili è sempre stata l’autonomia ed è qui che Huawei cambierebbe le cose rispetto ai rivali: l’azienda dovrebbe utilizzare una soluzione al silicio-carbonio. Questo è un dettaglio cruciale, in grado di superare le soluzioni standard agli ioni di litio presenti a bordo di iPhone Air (3.149 mAh) e Galaxy S25 Edge (3.900 mAh).

Passando al motore di questo dispositivo, i rumor indicano che sotto la scocca ultrasottile batterà il cuore di Huawei con l’inedito Kirin 9030. Inoltre il dispositivo potrebbe offrire un’enorme capacità di archiviazione che raggiunge i 2 TB. Un altro aspetto fondamentale del presunto Mate 80 Air sarebbe la sua dipendenza totale dalla tecnologia eSIM, quindi senza slot fisico per la SIM.

Per quanto riguarda l’uscita, il primo ultrasottile di Huawei sarebbe atteso nel corso quarto trimestre del 2025. Al momento non è chiaro se arriverà insieme alla serie Mate 80 oppure se verrà annunciato nel corso di un evento a parte.