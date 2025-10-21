Huawei Mate 70 Air confermato: la febbre degli ultrasottili contagia proprio tutti

La febbre degli smartphone ultrasottili continua a contagiare brand e serie: stavolta tocca a Huawei Mate 70 Air, confermato da un operatore per quanto riguarda il mercato cinese. Andiamo a vedere i primi dettagli e come sarà il design, vista anche la presenza di immagini render.

Huawei Mate 70 Air certificato con tanto di nome commerciale, immagini e specifiche

Crediti: China Telecom

Attualmente il panorama degli smartphone ultrasottili ha coinvolto vari brand: Samsung Galaxy S25 Edge ha aperto le danze, seguito da iPhone Air; nel corso dei mesi abbiamo assistito al lancio di Nubia Air e Moto X70 Air. Inoltre il trend non accenna a fermarsi e sarebbero in arrivo modelli da altri marchi.

Vista la mole di smartphone verrebbe da pensare ad un successo commerciale, ma in realtà non sarebbe così. Vari report parlano di vendite deludenti sia per Apple che per Samsung, mettendo a rischio i rispettivi successori. Per fortuna si è aperta la strada agli ultrasottili di fascia media o medio-alta che forse potrebbero dare qualche risultato il più.

Crediti: China Telecom

In questo panorama precario troverà spazio anche Huawei Mate 70 Air, certificato da China Telecom sia con il nome commerciale che con la sigla SUP-AL90.

Lo smartphone sarà dotato di uno schermo da 6,9″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), nelle configurazioni da 12/256 GB e da 12/512 GB e in tre colorazioni (Golden Black, Feather White e Silver Brocade). Purtroppo il resto delle specifiche non è stato ancora svelato e anche il suo spessore è un mistero.

Crediti: China Telecom

Comunque c’è da dire che la comparsa nel database di China Telecom è un ottimo inizio: sicuramente nei prossimi giorni appariranno più dettagli, magari anche la fascia di prezzo (conoscendo l’operatore asiatico).

Intanto nei piani del colosso tech c’è la serie Huawei Mate 80: la gamma dovrebbe debuttare in Cina a novembre e – come da tradizione – sarebbe composta ancora una volta da quattro modelli, ossia il dispositivo base, Pro, Pro+ e la variante RS. Inizialmente si parlava di un possibile Mate 80 Air, ma a quanto pare il telefono farà parte della generazione precedente.