HTC sta per presentare diversi smartphone, anche uno da gaming

Dopo un lungo periodo di silenzio nel mercato della telefonia mobile, HTC sembra pronta a tornare sotto i riflettori.

Dal GITEX 2025, una delle più importanti fiere tecnologiche in corso a Dubai, emergono segnali inequivocabili di un imminente rilancio: diversi nuovi modelli della storica serie Wildfire, tra cui un inaspettato smartphone da gaming, sono stati avvistati in esposizione, anticipando un annuncio ufficiale previsto per questo autunno.

HTC, tutti gli smartphone in uscita questo autunno

Crediti: Yasuhiro Yamane

La notizia ha iniziato a circolare grazie a Yasuhiro Yamane, un noto ricercatore nel settore della telefonia mobile, che ha condiviso tramite il suo account Twitter una serie di immagini dei dispositivi non ancora annunciati.

Questi scatti, provenienti direttamente dallo stand HTC della fiera, non lasciano spazio a dubbi: il colosso taiwanese, un tempo pioniere del mondo Android, sta preparando un ritorno strategico, puntando a segmenti di mercato specifici e diversificati.

L’elemento di maggiore interesse è senza dubbio lo smartphone pensato per il gaming. Il dispositivo si distingue esteticamente per un pannello posteriore dal design aggressivo, impreziosito da accenti di colore rosso che richiamano immediatamente il mondo dei videogiochi. L’analisi delle specifiche tecniche esposte delinea però un posizionamento nel segmento di fascia medio-bassa.

A muovere il prodotto è un chipset Unisoc T765. Sebbene non si tratti di un processore di punta, è una soluzione abbastanza moderna e capace di offrire prestazioni adeguate per la maggior parte dei titoli mobile, suggerendo che HTC miri a offrire un’esperienza di gioco fluida senza gravare eccessivamente sul prezzo finale.

A supportare le lunghe sessioni di gioco interviene una batteria da 5.600 mAh, un valore che promette un’eccellente autonomia.

Il dispositivo monta un sensore principale posteriore da 50MP, affiancato da una fotocamera frontale da 16MP per selfie e videochiamate.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli su sensori secondari, display o altre caratteristiche, ma le informazioni finora trapelate sono sufficienti a definire la strategia di HTC: attrarre i giovani videogiocatori con un prodotto accattivante e, presumibilmente, dal costo accessibile.

Una gamma Wildfire rinnovata e diversificata

Oltre al modello da gaming, le immagini mostrano una vera e propria famiglia di nuovi smartphone della serie Wildfire. Sono stati avvistati almeno quattro varianti distinte, ciascuna caratterizzata da un design unico per il modulo della fotocamera posteriore.

Crediti: Yasuhiro Yamane Crediti: Yasuhiro Yamane

A completare la carrellata di novità, è stato esposto anche un modello con un design “rugged”, ovvero rinforzato e progettato per resistere a urti, polvere e acqua. Questo tipo di dispositivo si rivolge a una nicchia di mercato ben precisa, composta da professionisti che lavorano in ambienti difficili, sportivi e amanti dell’avventura.

Il ritorno di HTC con la serie Wildfire non è casuale. Storicamente, questa linea ha sempre rappresentato l’offerta base e di fascia media del marchio. Riposizionarsi partendo da qui è una mossa che permette all’azienda di evitare lo scontro diretto con i giganti del settore nel mercato premium, un’arena dove la competizione è spietata.

Ulteriori dettagli su specifiche complete, prezzi e disponibilità geografica dei nuovi smartphone HTC sono attesi nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi del lancio ufficiale che probabilmente riguarderà principalmente i mercati emergenti.