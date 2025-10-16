Honor vuole rivoluzionare gli smartphone con Robot Phone: sarà al MWC 2026

In parte smartphone e in parte robot: è questo il futuro del settore mobile secondo il produttore cinese, anche grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale. Da questa unione nasce Honor Robot Phone, un concept che prova ad offrire una nuova versione del classico smartphone: il terminale sarà tra i protagonisti del MWC 2026, come confermato dalla stessa compagnia.

Honor Robot Phone al MWC 2026: ecco lo smartphone rivoluzionario, ma per ora è solo un concept

Crediti: Honor

Il rapporto tra AI, robotica e telefoni si fa strettissimo con Honor Robot Phone: il dispositivo è stato annunciato nel corso dell’evento di lancio di Magic 8 e 8 Pro, anche per ora abbiamo a che fare con un concept. Il cuore dell’esperienza è l’intelligenza artificiale integrata, in grado di comprendere tutto e ovunque.

L’AI è integrata in un terminale in formato smartphone, dotato di una fotocamera principale flip, ossia in grado di ribaltarsi per sporgere dalla parte superiore.

Il telefono presenta un design e dimensioni simili a quelle di uno smartphone tradizionale, con un modulo fotografico ampio e rettangolare e un display dotato di punch hole. La scocca presenta il logo Alpha, un chiaro rifermento ad ALPHA PLAN, ossia la strategia di Honor mirata a raggiungere una posizione di leadership mondiale nell’ecosistema di dispositivi AI.

Al momento l’azienda non ha svelato le specifiche né le caratteristiche complete di Honor Robot Phone, limitandosi ad un video dimostrativo che mostra il telefono come un pratico assistente robotico mosso dall’AI, in grado di “osservare” l’ambiente circostante tramite la fotocamera flip.

Crediti: Honor

Comunque a parte un utilizzo fotografico, come assistente intelligente per foto e video, per ora non è chiaro quali saranno gli altri utilizzi. Non resta che attendere il MWC 2026 per saperne di più: la fiera tech di Barcellona si terrà dal 2 al 5 marzo e noi di GizChina.it saremo presenti per scoprire tutte le novità tech e dare un’occhiata da vicino al robottino di Honor.