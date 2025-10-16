Honor MagicPad 3 Pro è il primo tablet con Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Ufficiale

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, il produttore cinese ha annunciato anche il suo nuovo tablet di punta, con caratteristiche top. Honor MagicPad 3 Pro arriva con l’ultimo chipset high-end di Qualcomm ed una batteria colossale: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

Honor MagicPad 3 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il design del nuovo modello di punta non è molto diverso da quello di Honor MagicPad 3, lanciato in Cina a luglio. Anche le dimensioni dello schermo non cambiano: ancora una volta abbiamo un pannello LCD da 13,3″ di diagonale con risoluzione 3.2K, refresh rate a 165 Hz e certificazione IMAX Enhanced.

La batteria resta invariata, con i suoi 12.450 mAh ma con una ricarica maggiore, fino a 80W (contro i 66W del modello standard). L’unica differenza sostanziale riguarda il chipset: il fratello maggiore Pro ha a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il SoC del momento per quanto riguarda la fascia top.

Crediti: Honor

Oltre ad essere il primo tablet col nuovo SoC Qualcomm, Honor MagicPad 3 Pro è anche il primo della categoria con MagicOS 10. La nuova versione dell’interfaccia del brand è basata su Android 16 e presenta un look ispirato al nuovo design Liquid Glass di Cupertino, con elementi traslucidi che creano un effetto vetro.

Il debutto di Honor MagicPad 3 Pro è avvenuto il 15 ottobre in Cina, insieme alla serie Magic 8, al prezzo di partenza di circa 481€ al cambio attuale (3.999 CNY per la versione da 12/256 GB). Al momento non sappiamo se questo tablet arriverà in Europa: comunque ci sono buone possibilità per MagicPad 3 standard, dato che il predecessore è stato presentato anche in Italia.

Honor MagicPad 3 Pro – Scheda tecnica