Honor MagicPad 3 Pro è il primo tablet con Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Ufficiale

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, il produttore cinese ha annunciato anche il suo nuovo tablet di punta, con caratteristiche top. Honor MagicPad 3 Pro arriva con l’ultimo chipset high-end di Qualcomm ed una batteria colossale: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).
Honor MagicPad 3 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il design del nuovo modello di punta non è molto diverso da quello di Honor MagicPad 3, lanciato in Cina a luglio. Anche le dimensioni dello schermo non cambiano: ancora una volta abbiamo un pannello LCD da 13,3″ di diagonale con risoluzione 3.2K, refresh rate a 165 Hz e certificazione IMAX Enhanced.
La batteria resta invariata, con i suoi 12.450 mAh ma con una ricarica maggiore, fino a 80W (contro i 66W del modello standard). L’unica differenza sostanziale riguarda il chipset: il fratello maggiore Pro ha a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il SoC del momento per quanto riguarda la fascia top.
Oltre ad essere il primo tablet col nuovo SoC Qualcomm, Honor MagicPad 3 Pro è anche il primo della categoria con MagicOS 10. La nuova versione dell’interfaccia del brand è basata su Android 16 e presenta un look ispirato al nuovo design Liquid Glass di Cupertino, con elementi traslucidi che creano un effetto vetro.
Il debutto di Honor MagicPad 3 Pro è avvenuto il 15 ottobre in Cina, insieme alla serie Magic 8, al prezzo di partenza di circa 481€ al cambio attuale (3.999 CNY per la versione da 12/256 GB). Al momento non sappiamo se questo tablet arriverà in Europa: comunque ci sono buone possibilità per MagicPad 3 standard, dato che il predecessore è stato presentato anche in Italia.
Honor MagicPad 3 Pro – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 293,88 x 201,38 x 5,79 mm, 595 grammi
- Colorazioni: Starry Gray, Floating Light Gold, Moon Shadow White
- Certificazione IP: /
- Display: Flat LCD da 13,3″ 3.2K (3.200 × 2.136 pixel) in 3:2, refresh rate a 165 Hz, colore a 10 bit, luminosità fino a 1.100 nit, campionamento del tocco a 270 Hz, IMAX Enhanced e HDR Vivid
- Sicurezza: sblocco del volto 2D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 12.450 mAh
- Ricarica: 80W, inversa 23W
- Fotocamera: doppia 13 + 2 MP (f/2.0-2.4) con macro
- Selfie camera: 9 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 8 speaker stereo, 3 microfoni, USB-C 3.2 Gen 1
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10