MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno

Insieme ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, Honor ha annunciato anche MagicOS 10 su base Android 16: si tratta della nuova versione dell’interfaccia personalizzata del brand cinese, a questo giro caratterizzata da un’estetica rinnovata e tante funzionalità AI. Aspettando il debutto in versione Global, ecco la lista ufficiale degli smartphone (e tablet) Honor che riceveranno il nuovo aggiornamento: per il momento si tratta dell’elenco cinese, ma resta utile per capire i piani dell’azienda.
Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista ufficiale dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento
La nuova UI MagicOS 10 (con Android 16) è stata presentata in Cina con tutte le sue novità: uno stile rinnovato, funzionalità cross-device avanzate, tanta attenzione all’AI e una sfilza di aggiunte. Di seguito trovate la roadmap ufficiale per il mercato cinese, con la lista di smartphone e tablet Honor compatibili, insieme al periodo di rilascio di MagicOS 10.
Ottobre 2025
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7 RSR
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7
- Honor GT Pro
- Honor Magic 6 RSR
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6
- Honor 400 Pro
- Honor 400
- Honor MagicPad 3
Novembre 2025
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic 5 Supreme Edition
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 5
- Honor Pad GT 2 Pro
Dicembre 2025
- Honor Magic V2 RSR
- Honor Magic V2 Supreme Edition
- Honor Magic V2
- Honor MagicPad 2
- Honor GT Pro
- Honor Pad V9
Primo trimestre 2026
- Honor Magic V Flip 2
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic Vs Supreme Edition
- Honor Magic Vs
- Honor 300 Ultra
- Honor 300 Pro
- Honor 300
- Honor GT
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
- Honor Power
- Honor X70
- Honor X70i
- Honor X60 GT
- Honor Pad 10
- Honor Pad X9 Pro
- Honor Pad X9
Segnaliamo ancora una volta che la lista riguarda gli smartphone in Cina, quindi comprende sia modelli disponibili a livello internazionale che altri esclusivi del mercato asiatico. Non appena MagicOS 10 sarà annunciata in versione Global aggiorneremo l’elenco con i soli dispositivi presenti in Europa e in Italia.
Quando esce MagicOS 10?
Il lancio di MagicOS 10 è avvenuto il 15 ottobre in Cina, similmente a quanto avvenuto con la precedente versione MagicOS 9. In merito ai primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia si tratta di Honor Magic 8 e 8 Pro, in arrivo prossimamente anche nei mercati Global.
