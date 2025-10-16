MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno

Insieme ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, Honor ha annunciato anche MagicOS 10 su base Android 16: si tratta della nuova versione dell’interfaccia personalizzata del brand cinese, a questo giro caratterizzata da un’estetica rinnovata e tante funzionalità AI. Aspettando il debutto in versione Global, ecco la lista ufficiale degli smartphone (e tablet) Honor che riceveranno il nuovo aggiornamento: per il momento si tratta dell’elenco cinese, ma resta utile per capire i piani dell’azienda.

Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista ufficiale dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento

Crediti: Honor

La nuova UI MagicOS 10 (con Android 16) è stata presentata in Cina con tutte le sue novità: uno stile rinnovato, funzionalità cross-device avanzate, tanta attenzione all’AI e una sfilza di aggiunte. Di seguito trovate la roadmap ufficiale per il mercato cinese, con la lista di smartphone e tablet Honor compatibili, insieme al periodo di rilascio di MagicOS 10.

Ottobre 2025

Honor Magic V5

Honor Magic 7 RSR

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor GT Pro

Honor Magic 6 RSR

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor MagicPad 3

Novembre 2025

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic 5 Supreme Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Pad GT 2 Pro

Dicembre 2025

Honor Magic V2 RSR

Honor Magic V2 Supreme Edition

Honor Magic V2

Honor MagicPad 2

Honor GT Pro

Honor Pad V9

Primo trimestre 2026

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs Supreme Edition

Honor Magic Vs

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor GT

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor Pad 10

Honor Pad X9 Pro

Honor Pad X9

Segnaliamo ancora una volta che la lista riguarda gli smartphone in Cina, quindi comprende sia modelli disponibili a livello internazionale che altri esclusivi del mercato asiatico. Non appena MagicOS 10 sarà annunciata in versione Global aggiorneremo l’elenco con i soli dispositivi presenti in Europa e in Italia.

Quando esce MagicOS 10?

Il lancio di MagicOS 10 è avvenuto il 15 ottobre in Cina, similmente a quanto avvenuto con la precedente versione MagicOS 9. In merito ai primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia si tratta di Honor Magic 8 e 8 Pro, in arrivo prossimamente anche nei mercati Global.

