MagicOS 10 e Android 16: quali smartphone Honor si aggiorneranno

Insieme ai nuovi top di gamma della serie Magic 8, Honor ha annunciato anche MagicOS 10 su base Android 16: si tratta della nuova versione dell’interfaccia personalizzata del brand cinese, a questo giro caratterizzata da un’estetica rinnovata e tante funzionalità AI. Aspettando il debutto in versione Global, ecco la lista ufficiale degli smartphone (e tablet) Honor che riceveranno il nuovo aggiornamento: per il momento si tratta dell’elenco cinese, ma resta utile per capire i piani dell’azienda.

Honor MagicOS 10 con Android 16: ecco la lista ufficiale dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento

honor magicos 10
Crediti: Honor

La nuova UI MagicOS 10 (con Android 16) è stata presentata in Cina con tutte le sue novità: uno stile rinnovato, funzionalità cross-device avanzate, tanta attenzione all’AI e una sfilza di aggiunte. Di seguito trovate la roadmap ufficiale per il mercato cinese, con la lista di smartphone e tablet Honor compatibili, insieme al periodo di rilascio di MagicOS 10.

Ottobre 2025

  • Honor Magic V5
  • Honor Magic 7 RSR
  • Honor Magic 7 Pro
  • Honor Magic 7
  • Honor GT Pro
  • Honor Magic 6 RSR
  • Honor Magic 6 Pro
  • Honor Magic 6
  • Honor 400 Pro
  • Honor 400
  • Honor MagicPad 3

Novembre 2025

  • Honor Magic V3
  • Honor Magic Vs3
  • Honor Magic 5 Supreme Edition
  • Honor Magic 5 Pro
  • Honor Magic 5
  • Honor Pad GT 2 Pro

Dicembre 2025

  • Honor Magic V2 RSR
  • Honor Magic V2 Supreme Edition
  • Honor Magic V2
  • Honor MagicPad 2
  • Honor GT Pro
  • Honor Pad V9

Primo trimestre 2026

  • Honor Magic V Flip 2
  • Honor Magic V Flip
  • Honor Magic Vs2
  • Honor Magic Vs Supreme Edition
  • Honor Magic Vs
  • Honor 300 Ultra
  • Honor 300 Pro
  • Honor 300
  • Honor GT
  • Honor 200 Pro
  • Honor 200
  • Honor 100 Pro
  • Honor 100
  • Honor 90 GT
  • Honor Power
  • Honor X70
  • Honor X70i
  • Honor X60 GT
  • Honor Pad 10
  • Honor Pad X9 Pro
  • Honor Pad X9

Segnaliamo ancora una volta che la lista riguarda gli smartphone in Cina, quindi comprende sia modelli disponibili a livello internazionale che altri esclusivi del mercato asiatico. Non appena MagicOS 10 sarà annunciata in versione Global aggiorneremo l’elenco con i soli dispositivi presenti in Europa e in Italia.

Quando esce MagicOS 10?

Il lancio di MagicOS 10 è avvenuto il 15 ottobre in Cina, similmente a quanto avvenuto con la precedente versione MagicOS 9. In merito ai primi smartphone con a bordo la nuova interfaccia si tratta di Honor Magic 8 e 8 Pro, in arrivo prossimamente anche nei mercati Global.

