Honor Magic 8 Ultra, aumentano i leak: ma quali saranno le differenze?

Con questa generazione il produttore cinese dovrebbe salire sul carrozzone degli smartphone Ultra. Non c’è ancora la conferma ma le voci sull’esistenza di Honor Magic 8 Ultra si fanno sempre più insistenti. Un noto leaker cinese ha snocciolato qualche dettaglio in più ma al momento proprio non è chiaro quali saranno le differenze con questa nuova versione.

Honor Magic 8 Ultra svelato da un insider ma le differenze sembrano impercettibili

Magic 8 – Crediti: Honor

L’ultima parte del 2025 è dedicata ai flagship di ultima generazione mentre la prima metà del 2026 sarà tutta dei top di gamma in versione Ultra. Xiaomi 17 Ultra, OPPO Find X9 Ultra, vivo X30 Ultra e l’aggiunta di alcuni nomi nuovi nel panorama mobile.

iQOO 15 Ultra è stato “quasi” confermato mentre da settimane si vocifera del debutto di Honor Magic 8 Ultra. L’insider Digital Chat Station offre nuovi dettagli eppure non sembrano esserci differenze tali da giustificare un modello ulteriore.

Il dispositivo sarebbe dotato di uno schermo OLED con micro-curvature su quattro lati, un’unità da 6,71″ di diagonale con risoluzione 1.5K. Presenti all’appello sia il riconoscimento del volto 3D che un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni.

A muovere il tutto lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una batteria superiore ai 7.000 mAh. Praticamente si tratta dello stesso comparto tecnico di Honor Magic 8 Pro e lo stesso vale anche per le fotocamere.

Il leaker riferisce di un sensore principale da 50 MP (OmniVision OV50R) con gamma dinamica ultra-elevata, accompagnato da un nuovo teleobiettivo periscopico con un sensore di grandi dimensioni e uno zoom ottico 4.3X (contro i 3.7X di Magic 8 Pro).

L’ipotesi Porsche Design

Tirando le somme Honor Magic 8 Ultra sarebbe identico alla versione Pro ma con dei sensori della fotocamera (principale e tele) migliorati rispetto a quest’ultimo. Viene da chiedersi: il nuovo comparto fotografico non poteva essere implementato direttamente sul Pro?

Le differenze sembrano davvero scarne e di conseguenza potrebbero esserci altre novità. Come ipotizzato in precedenza, il tanto chiacchierato modello Ultra potrebbe essere invece Honor Magic 8 RSR Porsche Design, variante di punta caratterizzata da un look rinnovato e sportivo. L’attuale Magic 7 RSR presenta una scocca ridisegnata, linee aggressive ed alcune migliorie della fotocamera.