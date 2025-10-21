Honor Magic 8 Pro vs Magic 7 Pro: quali sono le differenze

Con l’arrivo dei nuovi modelli di punta di Honor è tempo di guardare più da vicino come sono cambiate le cose nel passaggio all’ultima generazione. Abbiamo realizzato per voi un confronto tra Honor Magic 8 Pro vs Magic 7 Pro per scoprire più da vicino quali sono le differenze tra i due top di gamma: parliamo di design, specifiche, fotocamere e prezzo. Tuttavia il più recente è ancora esclusiva cinese, quindi restiamo in attesa del lancio in Italia!

Quali sono le differenze tra Honor Magic 8 Pro vs Magic 7 Pro: due generazioni di flagship a confronto

Design a confronto

Il design di Honor Magic 7 Pro è caratterizzato da un pannello con micro-curvature su quattro lati: i bordi non sono curvi ma è presente uno schermo piatto (per evitare distorsioni visive) protetto da un vetro con i quattro bordi delicatamente curvati.

La parte superiore del pannello presenta un foro a pillola per ospitare sia la selfie camera che un sensore per il rilevamento tridimensionale del volto (per lo sblocco facciale 3D). Il retro è occupato da un modulo fotografico circolare dallo stile raffinato, con all’interno tre sensori; il quarto sensore serve sia a creare un aspetto simmetrico che per ospitare il pacchetto composto Color temperature Sensor, Flicker Sensor e Laser Focus Sensor.

L’estetica di Honor Magic 8 Pro ricalca quella del predecessore: il display presenta bordi micro-curvi ma con cornici più sottili; sul retro ritroviamo il modulo circolare mentre ancora una volta il brand ha implementato il riconoscimento del volto 3D. Cambia il posizionamento del flash LED – in basso, all’interno del modulo – ma non ci sono grandi novità in termini di stile.

Specifiche e prezzo a confronto

La parte tecnica non ha bisogno di grandi presentazioni: si tratta di flagship dotati dell’ultimo chipset di Qualcomm della rispettiva generazione, quindi con Snapdragon 8 Elite e 8 Elite Gen 5.

Tra le novità di Honor Magic 8 Pro troviamo un livello maggiore di impermeabilità, uno schermo più luminoso ma di dimensioni minori, un formato leggermente più compatto rispetto al predecessore e una super batteria da 7.200 mAh.

Il comparto fotografico non viene stravolto ma ridefinito quanto basta: non c’è più l’apertura variabile, mentre restano il teleobiettivo da 200 MP e l’ultra-grandangolare da 50 MP. A cambiare è il motore dedicato all’imaging, ora definito AIMage Nox Engine grazie ad un migliore potenziamento delle foto tramite l’intelligenza artificiale, specialmente per gli scatti notturni (e in particolare per quelli con il tele).

Il nuovo flagship è il primo con MagicOS 10: l’interfaccia di Honor è stata rinnovata con tante funzionalità legate all’AI e ci aspettiamo passi avanti importanti nell’integrazione con Google Gemini (parlando della futura versione Global). Tuttavia l’estetica ha subito il fascino di iOS 26 e del design Liquid Grass, quindi abbiamo icone ed effetti traslucidi in stile Cupertino.

Honor Magic 7 Pro (ITALIA) Honor Magic 8 Pro (CINA) 162,7 x 77,1 x 8,8 mm

223 grammi 161 x 75 x 8,3 mm

219 grammi IP68/IP69 IP68/IP69/IP69K Tasto accensione + bilanciere del volume Tasto accensione + bilanciere del volume • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 4.320 Hz

• 5.000 nit

• NanoCrystal Shield • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,71″ 1.5K (2.808 × 1.256)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 4.320 Hz

• 6.000 nit

• NanoCrystal Shield Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Snapdragon 8 Elite Gen 5

3 nm TSMC 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3

6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3 Adreno 830 Adreno 840 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 512 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) + Sblocco facciale 3D Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) + Sblocco facciale 3D • 50 MP f/1.4-2.0, apertura variabile, PDAF, OIS

• 200 MP f/2.6, OIS, teleobiettivo periscopico 3X

• 50 MP f/2.0, ultra-wide, 122° • 50 MP f/1.6, PDAF, OIS

• 200 MP f/2.6, OIS, teleobiettivo periscopico 3.7X

• 50 MP f/2.0, ultra-wide, 122°

AI Falcon Camera AI Falcon Camera Color temperature Sensor, Flicker Sensor e Laser Focus Sensor Color temperature Sensor, Flicker Sensor e Laser Focus Sensor Honor AI Image Engine Honor AIMage, Nox Engine 50 MP f/2.0, 90° + sensore rilevamento 3D 50 MP f/2.0, 90° + sensore rilevamento 3D 5.270 mAh 7.200 mAh 100W

ricarica wireless 80W 120W

ricarica wireless 80W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ✔️ eSIM: / Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Bluetooth 6 NFC: ✔️ NFC: ✔️ Dual GPS Dual GPS USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ MagicOS 9

Android 15 MagicOS 10

Android 16 Prezzo al lancio

12/512 GB – 1.299€ Prezzo al lancio

12/256 GB – 5.699 CNY (686€)

12/512 GB – 5.999 CNY (722€)

16/512 GB – 6.199 CNY (746€)

16 GB/1 TB – Comunicazione satellitare – 6.699 CNY (807€)

I nostri approfondimenti su Honor

Conclusioni e dove comprare

Honor Magic 8 Pro è il naturale proseguimento della serie: migliora il chipset, la batteria si fa colossale, la fotocamera viene rifinita ulteriormente. Tutto è al posto giusto ma senza cambiamenti epocali e senza rivoluzioni; il nuovo motore d’imaging di Honor darà sicuramente delle soddisfazioni per la resa fotografica, ma per un giudizio completo dovremo attendere lancio in Italia e recensione.

Per ora il top di gamma è stato annunciato solo in Cina, quindi dovremo pazientare ancora un po’ prima di vederlo in Italia. Probabile che la presentazione Global arrivi a gennaio, ma è un’ipotesi e al momento mancano dettagli da parte di Honor.

Comunque se volete passare ad un modello della serie, Honor Magic 7 Pro resta ancora una scelta incredibilmente valida: attualmente è in sconto a 899€ sullo store ufficiale oppure a 744€ su Amazon (ma in quantità molto limitate).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.