Honor Magic 8 Pro sfida iPhone 17 Pro nelle foto notturne, ecco il video

In attesa della presentazione ufficiale della serie Honor Magic 8, fissata per il 15 ottobre, l’azienda ha non solo nominato il celebre attore, cantante e imprenditore di Hong Kong, Nicholas Tse, come suo “Future Technology Experience Officer“, ma ha anche lanciato una sfida diretta al top di gamma di Apple con un video comparativo molto interessante.

Honor Magic 8 Pro vs iPhone 17 Pro, la sfida negli scatti notturni

Crediti: Weibo

Il video promozionale, diffuso nelle scorse ore, mette a confronto le capacità fotografiche notturne dell’Honor Magic 8 Pro con quelle del suo rivale, l’iPhone 17 Pro.

Il test è stato condotto in condizioni estreme: entrambi i dispositivi sono stati portati ad alta quota a bordo di un elicottero per immortalare paesaggi notturni.

Nonostante il movimento costante e le vibrazioni del velivolo, i risultati mostrati nel video evidenziano una netta superiorità del Magic 8 Pro. Secondo Honor, le foto catturate dal suo nuovo flagship sono risultate visibilmente più pulite, con dettagli più nitidi e una resa cromatica superiore rispetto a quelli catturati dall’iPhone.

Il segreto di questa performance risiederebbe nel comparto fotografico di nuova generazione. L’Honor Magic 8 Pro è equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.6, un ultra-grandangolare da 50 MP e il vero protagonista della sfida: un teleobiettivo periscopico da 200 MP, soprannominato “Night God“.

Quest’ultimo vanta una lunghezza focale di 85mm, un’apertura di f/2.6 e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,4 pollici, una combinazione progettata per catturare la massima quantità di luce anche in condizioni di scarsa illuminazione.

A supporto dell’hardware, Honor introduce tecnologie software avanzate. Il dispositivo integra un sistema di stabilizzazione dell’immagine di livello CIPA 5.5, il più avanzato del settore, che garantisce scatti nitidi anche in situazioni di forte instabilità. Il tutto è gestito da quello che l’azienda chiama “Honor Night God Engine“, un motore basato su intelligenza artificiale che ottimizza ogni scatto per renderlo, come afferma l’azienda, “leggendario”.

Oltre alle straordinarie capacità fotografiche, le specifiche tecniche trapelate del Magic 8 Pro delineano un dispositivo senza compromessi. Si parla di un display quad-curvo da 6,71 pollici con risoluzione 1,5K, un doppio sistema di sblocco biometrico con riconoscimento facciale 3D e sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D, una capiente batteria da 7200mAh e un supporto per la ricarica rapida cablata da 120W.

L’attesa è comunque quasi finita: domani scopriremo se l’Honor Magic 8 Pro manterrà tutte le promesse fatte in questo spettacolare preludio.