Honor Magic 8 Pro: il Camera Phone AI vuole ridefinire la fotografia da smartphone

Honor ha annunciato in Cina la serie Magic 8, composta dal modello base e dal fratello maggiore Pro. La nuova linea di dispositivi non è stata semplicemente presentata come un aggiornamento hardware, ma come il primo Self-Evolving AI Smartphone del brand, segnando la volontà dell’azienda di ridefinire l’esperienza flagship nell’era dell’intelligenza artificiale.

Honor Magic 8 e Magic 8 Pro: tutte le novità dei top di gamma di ultima generazione

Crediti: Honor

Al centro della nuova esperienza Magic 8 troviamo YOYO Agent, l’agente AI di prossima generazione di Honor. L’assistente virtuale vanta capacità di esecuzione automatica in oltre 3.000 scenari. L’obiettivo primario di YOYO Agent è quello di sollevare gli utenti da azioni manuali ripetitive, gestendo automaticamente sia attività quotidiane come “Trova tutti i miei screenshot ed elimina quelli sfocati,” sia compiti professionali complessi come “Riassumi le spese di lavoro di questa settimana e inviale via email al mio manager”.

La nuova UI MagicOS 10, basata su Android 16, introduce un assistente YOYO rinnovato e più intelligente. Honor ha implementato il nuovo Magic Model 3.0, che garantisce una maggiore capacità informativa, una velocità di ragionamento più rapida e un’auto-esecuzione più precisa.

Grazie all’architettura MCP, la prima nel settore, YOYO può prendere completamente il controllo delle app di sistema. Questo permette all’assistente di aiutare gli utenti a trovare ristoranti migliori, ricevere sconti o gestire in modo efficace il lavoro importante.

Per rendere l’assistente YOYO immediatamente accessibile, la serie Magic 8 introduce un AI Button completamente nuovo, progettato per un’esperienza utente più comoda e intelligente.

Una pressione prolungata attiva YOYO per impostazione predefinita, mentre un doppio clic attiva istantaneamente l’otturatore della fotocamera; gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare questo tasto dedicato per l’accesso a specifiche funzioni.

La nuova fotocamera AiMAGE

Honor presenta il suo nuovo AiMAGE Camera System, garantendo chiarezza, stabilità e controllo creativo senza precedenti, interamente alimentati dall’AI di prossima generazione. Magic 8 Pro spicca con il teleobiettivo AI più avanzato del settore fino ad oggi: questo è caratterizzato da una fotocamera a 200 MP, con un ampio sensore da 1/1.4″ e un’apertura f/2.6, migliorando notevolmente l’entrata della luce anche su lunghe distanze.

La stabilità è un altro punto di forza, poiché Magic 8 Pro raggiunge la stabilità di livello CIPA 5.5, grazie al modello di stabilizzazione adattiva AI. La tecnologia AI anti-shake di HONOR garantisce agli utenti una probabilità sette volte maggiore di produrre immagini zoomate eccellenti anche senza l’uso di un treppiede o gimbal.

Inoltre, la serie Magic 8 introduce Magic Color, il nuovo motore AI dedicato al colore.

Altre caratteristiche

Le prestazioni sono affidate allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, alimentato da 7.000 mAh di batteria per Honor Magic 8 e un’unità da 7.200 mAh per la versione Pro. Tra le altre caratteristiche abbiamo la ricarica rapida da 90W e da 120W, quella wireless da 80W (per entrambi), la certificazione IP69K contro polvere ed acqua, schermi OLED fino a 6,71″ e luminosità di picco di 6.000 nit).

Il prezzo di Honor Magic 8 e 8 Pro parte, rispettivamente, da circa 542€ e 686€ al cambio attuale. Al momento il lancio è avvenuto in Cina ma sicuramente l’azienda svelerà i dettagli del lancio Global nel corso delle prossime settimane.

Aspettando il debutto in Italia, nel nostro approfondimento trovi tutti i dettagli e le schede tecniche della serie.